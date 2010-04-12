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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5524552555265527

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 812
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
115
5. более 75%
63%
509
Всього голосів : 812
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 17:30

  ЛАД написав:
  Fedor написав:
  ЛАД написав:.........
в частности цена на российский газ на европейском рынке - в 2008 - 475, в 2009 - 318, в 2010 - 296, в 2012 - 431. Так что нельзя сказать, что мы так уж дорого покупали (если, конечно, цифры правдивые, но, думаю, что это так).

Если не учитывать скидку в 100$ согласно Харьковских соглашений, то соглашусь что не намного дороже. Но если бы этой скидки не было?

Не так.
Цена была выше в 2009 - 360 долл., но действовала скидка 20%, и в 2012 - 426 долл. и харьковская скидка 100 долл. Так что обе цены ниже европейских. В 2011 европ. цена была 381, для Украины - 309 (и -100?). Цены для Украины отсюда - https://ru.slovoidilo.ua/2016/02/12/infografika/jekonomika/kak-menyalas-cena-rossijskogo-gaza-dlya-ukrainy-na-protyazhenii-24-let

Нет, Именно так. Цены на газ для Украины, которые приведены по вашей ссылке https://ru.slovoidilo.ua/2016/02/12/inf ... nii-24-let это цены со всеми скидками. Поэтому получается, если в европе в 2012г газ стоил 431$ - то для Украины без учёта скидок 436+100=\526$, согласно контракту, подписанного Тимошенко и специальной цены *для братского народа*

Вот ссылка,
https://www.segodnya.ua/amp/kak-menyala ... 09366.html
Цена для Украины более 400$ это цена со скидкой.
Fedor
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 17:57

Re: Валютный рынок в контексте

  somilitark написав:Добрый день всем,по теме,гривна по сегодняшним раскладам очень крепкая валюта,благодаря миллионам наших сограждан,которые не выдержали решительных реформ и покинули родину,но слабый рост экономики,отчётливо дефицитный бюджет,сезонные факторы,относительно не большой урожай,а также проблемы с экспортом металлопродукции,не забываем также про тягость от долгов и уровень доверия кредиторов,накладывают свои отпечатки,гривночка слабеет,пока умеренно и постепенно,так как свободных и значительных денежных средств население не имеет,а на безналичном уровне ПАПа даёт отпор хулиганам и прочим доброжелателям.
Согласен с мнением Фурсы,с МВФ уйдём на конец года к бюджетным 29.3,если не срастётся с главным кредитором,то прогнозов никто не даст,так как кризисы у нас заканчиваются в основном кратными девалами,пока так,дальше будет видно)))

Сразу понятно что перекинулся в валюту и теперь будет топить за девал. Ничего нового.
dj0nk1
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 18:06

Добрый вечер всем.
Что делать, брать по 26,68 грн. в Киеве, или будет откат?
Профукала 26,40 в воскресение...

Может Дядя Саша знает?

Ждала такое ралли в конце августа, а начали в июле. Жаль...
Antidaf
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 18:17

  Antidaf написав:Добрый вечер всем.
Что делать, брать по 26,68 грн. в Киеве, или будет откат?
Профукала 26,40 в воскресение...

Может Дядя Саша знает?

Ждала такое ралли в конце августа, а начали в июле. Жаль...

Откат от 26.50 уже был
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 18:21

Zebra Когда?
Antidaf
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 18:31

  Antidaf написав:Zebra Когда?

В июне подросли до 26.55 если не ошибаюсь на межбанке и откатились до 26.20
сейчас уже врятли откат будет, скорее будет откат от 27 до 26.70 или что то вроде этого
новостой фон по гривне не очень пошел
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 18:39

Antidaf почему не рассматриваешь вариант войти в доллар через криптовалюту (купить за гривну продать на битфинексе за доллар/евро/фунт/йену например)? Пересидеть когда цены сравняются и осенью или зимой слиться. В прошлом году биткоин зимой в гривне стоил +10-20% выше мира. Сейчас он ниже на украинских биржах на 7-10%
Zebra
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  #<1 ... 5524552555265527
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