ЛАД написав:......... в частности цена на российский газ на европейском рынке - в 2008 - 475, в 2009 - 318, в 2010 - 296, в 2012 - 431. Так что нельзя сказать, что мы так уж дорого покупали (если, конечно, цифры правдивые, но, думаю, что это так).
Если не учитывать скидку в 100$ согласно Харьковских соглашений, то соглашусь что не намного дороже. Но если бы этой скидки не было?
Нет, Именно так. Цены на газ для Украины, которые приведены по вашей ссылке https://ru.slovoidilo.ua/2016/02/12/inf ... nii-24-let это цены со всеми скидками. Поэтому получается, если в европе в 2012г газ стоил 431$ - то для Украины без учёта скидок 436+100=\526$, согласно контракту, подписанного Тимошенко и специальной цены *для братского народа*
somilitark написав:Добрый день всем,по теме,гривна по сегодняшним раскладам очень крепкая валюта,благодаря миллионам наших сограждан,которые не выдержали решительных реформ и покинули родину,но слабый рост экономики,отчётливо дефицитный бюджет,сезонные факторы,относительно не большой урожай,а также проблемы с экспортом металлопродукции,не забываем также про тягость от долгов и уровень доверия кредиторов,накладывают свои отпечатки,гривночка слабеет,пока умеренно и постепенно,так как свободных и значительных денежных средств население не имеет,а на безналичном уровне ПАПа даёт отпор хулиганам и прочим доброжелателям. Согласен с мнением Фурсы,с МВФ уйдём на конец года к бюджетным 29.3,если не срастётся с главным кредитором,то прогнозов никто не даст,так как кризисы у нас заканчиваются в основном кратными девалами,пока так,дальше будет видно)))
Сразу понятно что перекинулся в валюту и теперь будет топить за девал. Ничего нового.
В июне подросли до 26.55 если не ошибаюсь на межбанке и откатились до 26.20 сейчас уже врятли откат будет, скорее будет откат от 27 до 26.70 или что то вроде этого новостой фон по гривне не очень пошел
Antidaf почему не рассматриваешь вариант войти в доллар через криптовалюту (купить за гривну продать на битфинексе за доллар/евро/фунт/йену например)? Пересидеть когда цены сравняются и осенью или зимой слиться. В прошлом году биткоин зимой в гривне стоил +10-20% выше мира. Сейчас он ниже на украинских биржах на 7-10%