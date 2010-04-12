Додано: Вів 24 лип, 2018 19:42

Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, понизившийся в понедельник относительно доллара на 0,36 коп., на торгах вторника упал на 13,35 коп., оказавшись на уровне 26,5832 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА стартовала 24 июля с уровней предыдущего закрытия 26,46/26,48 UAH/USD «виртуально», без сделок.



К 10.07, выйдя в реальную сферу, доллар повысился до отметки 26,53/26,57 UAH/USD.



Около 10.25 котировки «американца» подскочили к 26,58/26,62, однако вскоре этот максимум был продан, понизив цену СКВ по состоянию на 10.30 к 26,58/26,60 UAH/USD.

К 10.38 котировки доллара обосновались на отметке 26,57/26,60 UAH/USD, давая понять об остановке динамичного роста. Это предположение подтвердилось около 11.08, когда СКВ замерла на цифре 26,58/26,60 UAH/USD в сопровождении баланса спроса и предложения.

В терминации «бычьего» тренда принял участие регулятор, продававший по технологии Matching дефицитную СКВ по 26,59 UAH/USD и потратив на это мероприятие до $50,0 млн.



До обеденного перерыва (13.20 Киева) пара доллар-гривня не покидала уровень 26,57-58/26,59-60 UAH/USD.

С 13.30 и до 15.00 СКВ пребывала на цифре 26,58/26,59, просев с указанного часа до 26,57/26,59 UAH/USD.



Эти цены оставались действующими на опустевшем МЕЖБАНКЕ до самого завершения сессии.



Торги ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА 24 июля безналичным «американцем» завершились на этой же цифре (26,57/26,59 UAH/USD).



Большинство сделок на межбанке во вторник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,5832 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 5,29% с 28,0672 UAH/USD до 26,5832 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 24 июля гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.11 Киева - 15,50/16,75 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 24 июля, углубив «бычий» тренд, заметно вырос в цене по следующим причинам.



Во-первых, несмотря на старания регулятора, пытавшегося размещением своих депосертификатов изъять с рынка излишнюю гривневую ликвидность, последняя оставалась на высоком уровне.



Во-вторых, в дебюте сессии наблюдались активные покупки СКВ нерезидентами, готовящимися к репатриации дивидендов.



В-третьих, в значительной степени подорожанию «американца» способствовали ожидания компенсации НДС Казначейством и погашения гривневых ОВГЗ Минфином.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 24 июля заметно выросли, имея для этого следующие основания.



Во-первых, росту способствовало расширение гривневой ликвидности – у покупателей СКВ было на что приобретать валюту.



Во-вторых, ко вторнику вырос приток экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежало обязательной продаже. Последняя совершалась достаточно охотно из-за выросших цен доллара.



В-третьих, активной скупке доллара помогала высокая курсовая динамика до 11.00 Киева, заставляя игроков торопиться с приобретениями СКВ.



В-четвертых, по известным причинам тема «синдрома понедельника» (дебют новой пятидневки редко радует ликвидностью) снята с повестки дня.











Наличный «неформальный» рынок в большинстве системных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) в течение 24 июля продемонстрировал в целом внутридневной рост курса пары доллар-гривня, причем после обеда, не без участия установления относительной курсовой стабильности на новом, более высоком уровне в безналичной паре доллар-гривня, «бычий» тренд наличного «американца» потерял динамику, сопровождаясь заметным сужение спреда и равновесием покупок и продаж.



Выросшая курсовая динамика на рынке наличной СКВ, несмотря на «бычий» характер последней, оживила торговую активность, обеспечив рост итоговой ликвидности состоявшихся сделок.



Состоявшееся во вторник внутридневное подорожание наличного доллара – результат роста клиентского интереса к этой валюте, катализированного «бычьим» трендом безналичного «американца» на фоне наблюдавшегося до полудня отсутствия клиентских оферов наличной «зелени».



В течение вторника позиция «спрос» наличного «неформального» доллара прибавила 8,0-13,0 коп., офера наличного доллара выросли на 3,0-12,0 коп. (лидировал в росте рынок Харькова).



По сравнению с закрытием понедельника, биды наличного «неформального» «американца» выросли на 14,0-18,0(лидировали в росте Днепр и Запорожье), позиция «предложение» поднялась на 17,0-19,0 коп.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 24 июня в целом отражает общую картину вторника на украинском рынке наличных.



Впрочем, по порядку.



Торги 24 июня в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,68/26,75 UAH/USD, евро – 31,10/31,35 UAH/EUR, рубль – 0,413/0,423 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги начал торги вторника в условиях преобладания спроса в паре доллар-гривня. Большей частью «виртуального», без реальных сделок.



По мере выравнивания рынка безналичного доллара, дилерам местного рынка удалось откупиться и, следовательно, отвечать на спрос со стороны клиентов было чем.



Около 12.28 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют приподнялись, реагируя на состояние «зеленого» сектора межбанка: 26,63-65/26,73 UAH/USD, евро – 31,05/31,30 UAH/EUR, рубль 0,412/0,420 UAH/RUB. На моменте рынок среднеликвидный и равновесный. Нашим валютчикам удалось отобраться, теперь есть что продавать.



После обеда на рынке Днепра котировки в паре доллар-гривня сохранили неспешный рост, отвечая на некоторое преобладание спроса, сохраняя при этом сбалансированность покупок и продаж в паре доллар-гривня.



Равновесие спроса и предложения сохранилось до самого закрытия сессии, обеспечив мелкооптовому и розничному сегменту «неформальной» «налички» Днепра приличные обороты, которые заслужив «четверку с плюсом», улучшили показатели предыдущей сессии.



В течение вторника биды наличного «неформального» розничного доллара выросли на 13,0 коп., офера прибавили 5,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием понедельника биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре выросли на 18,0 коп., офера поднялись на 17,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги вторника в котором завершились уровнями 26,68/26,75 UAH/USD.



До полудня оптовая наличная пара доллар-гривня в Днепре динамично росла в рамках небезуспешных попыток оптовиков-«неформалов» откупиться. К полудню эта задача была решена – у оптовиков появилась валюта, было чем отвечать на клиентский спрос, активность которого начала затухать из-за остановки роста курса в безналичной паре доллар-гривня на МЕЖБАНКЕ .



По состоянию на полдень на наличном рынке Днепра в оптовом его сегменте цены составили 26,63-65/26,73 UAH/USD, евро – 31,05/31,30 UAH/EUR, рубль 0,412/0,420 UAH/RUB. На моменте рынок ликвидный и равновесный.



После обеда оптовики Днепра пролонгировали неспешный рост курса доллара, небезуспешно при этом пытаясь сохранить баланс спрос/предложение.



Сохранившаяся сбалансированность спроса и предложения обеспечила хорошие обороты сделок с оптовыми партиями валюты. Заслужив «четверку» оптовый сегмент Днепра улучшил показатели предыдущей сессии.



На протяжении 24 июля биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре выросли на 13,0 коп., офера стали выше на 5,0 коп.



По сравнению с закрытием 23 июля позиция «спрос» оптового «неформального» доллара в Днепре выросла на 18,0 коп., офера поднялись на 17,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 24 июля уровнями 31,10/31,35 UAH/EUR, констатировав в течение вторника десятикопеечный рост бидов на фоне повышения оферов на 10,0-15,0 коп.



По сравнению с закрытием понедельника биды оптового наличного евро в Днепре выросли на 20,0 коп., офера стали выше на 25,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение вторника приходилось оперативно реагировать на перемены в настроениях в паре доллар-гривня, реагируя ценовыми ревизиями.



На этом фоне наши валютчики учли стартовавшую с открытия европейской сессии рынка forex динамичное повышение пары евро-доллар на мировом рынке forex, поднявшие пару к 14.00 Киева до цифры $1,1715. Сформировавшаяся впоследствии разнесенная во времени двойная вершина пары евро-доллар (в 14.00 и около 18.00 Киева) предопределила дальнейшую коррекцию евро, оказавшегося около 20.00 на цифре $1,1680.



Кроме того, дилеры-«неформалы» не забыли о внутридневной восходящей динамике наличного доллара, отразив это в ценах закрытия евронала.



Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка во вторник (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1678 к отметке $1,1706, констатировав внутридневное его повышение на скромные 28 пунктов. Полагаю, наши дилеры сообразно отреагировали на этот привес.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 24 июля на азиатской сессии форекса с уровня $1,1688, пара евро-доллар не покидала район этой цифры до 06.00 Киева, инициировав с этого часа вначале плавную, а после 09.00 более динамичную коррекцию, успев около 10.00 прикоснуться к минимуму $1,1660.

Выбираясь из этой «ямы», пара евродоллар инициировала ралли, проходившее в рамках «технологии» «курсовой пилы», изобилуя многочисленными провалами и отскоками. Первым результатом этого роста стало касание евро около 14.00 Киева отметки $1,1715, где, впрочем, пара не задержалась, опустившись к $1,1695. Вторая попытка роста вернула пару евро-доллар на уровень $1,1715 около 17.55 Киева, формируя при этом двойную, разнесенную во времени вершину, надежный предвестник скорого снижения. Так и получилось: с 19.00 пара обосновалась в диапазоне $1,1676-1,1687, который не покидала до 20.10 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс доллара США во вторник слабо меняется относительно корзины основных мировых валют, колебания евро также незначительны в ожидании очередного заседания Евроцентробанка.



Между тем курс турецкой лиры к доллару в ходе торгов падал более чем на 3% после того, как ЦБ Турции удивил рынки, сохранив без изменения процентные ставки.

Инвесторы обеспокоены тем, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган вмешивается в политику центробанка, подрывая веру в его независимость.



Евро по состоянию на 15.30 Киева торгуется в районе $1,1693 против $1,1692 на закрытие прошлой сессии.



Курс евро находится во вторник в районе ¥129,98 по сравнению со ¥130,19 в предыдущий рабочий день.



Курс доллара составляет ¥111,15 против ¥111,35 в понедельник.



Индекс доллара USDX, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, уменьшился на 0,06%.



Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, опустился на 0,04%.



Определенную поддержку евро оказали статданные, которые показали, что экономика еврозоны продолжает расти, хотя и более слабыми темпами, чем ранее.



Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) в еврозоне в июле снизился до 54,3 пункта с 54,9 пункта месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные IHS Markit. Значение PMI выше отметки в 50 пунктов указывает на сохраняющийся рост деловой активности. Аналитики ожидали менее значительного снижения - до 54,8 пункта.

Индикатор активности в сфере услуг еврозоны упал в текущем месяце до 54,4 пункта с 55,2 пункта в июне, промышленный PMI, напротив, поднялся с 54,9 до 55,1 пункта.



Таким образом, в последние две недели, как и в последние два месяца, пара евро-доллар продолжала пребывать в диапазоне $1,1550-1,1850, причем после 11 июля она была не в состоянии подняться выше $1,1750.



Последняя локальная волна повышения евро от $1,1575 до $1,1750 (состоящая из двух импульсов роста) была спровоцирована двумя высказываниями Трампа по поводу валютных курсов.



Трамп обвинил еврозону, Китай и другие страны в искусственном ослаблении своих валют, и при этом выразил недовольство тем, что ФРС повышает ставки, тем самым вызывая рост доллара и ослабление экономического роста в США.



Мы, впрочем, не считаем, что для пары евро-доллар высказывания Трампа могут иметь иные последствия, чем эти наблюдавшиеся краткосрочные реакции на его откровения.



Если народный банк Китая прямо регулирует валютный курс юаня, то цена пары евро-доллар определяется рынком, и вряд ли Трамп может что-нибудь здесь сделать, как бы ни хотелось ему видеть более слабый доллар.



Федрезерв является независимым органом, имеющим так называемый «двойной мандат», цель которого – поддержание стабильного состояния экономики (определяется через уровень безработицы) и стабильной инфляции. Повышая ставку, ФРС удерживает экономику США от «перегрева». Согласно последнему выступлению главы ФРС Пауэлла от 17 июля, регулятор намерен продолжать постепенное повышение ставки, даже несмотря на имеющиеся риски, связанные с торговой войной. И хотя, судя по предшествующим выступлениям других представителей ФРС, далеко не все согласны с Пауэллом, мнение главы ФРС все-таки имеет большой вес.



В результате вероятность повышения ставки ФРС на заседании в сентябре выросла до текущих 80,2%, хотя снижалась в июле до 60%.



Позиция регулятора США выглядит оправданной – экономика США продолжает демонстрировать уверенный рост. По последним данным за июнь промпроизводство США выросло на 0,6% м/м, с 3,22% г/г до 3,8% г/г.



На этой неделе в пятницу будет опубликован рост ВВП США во II квартале, по первой оценке ожидается 4,2% годовых, очень сильный рост.



Неудивительно, что американские рынки снова воспрянули, на время забыв о рисках торговой войны, индекс Dow Jones в июле снова поднялся выше отметки 25000 пунктов (хотя Трамп пригрозил ввести пошлины на весь китайский импорт).



Отметим, что в Европе дела также идут неплохо, промпроизводство еврозоны по последним данным за май выросло на 1,3% м/м, с 1,7% г/г до 2,4% г/г.



Впрочем, пока все это не слишком помогает аппетитам к риску в отношении emerging markets и основных валют.



Индекс рынков акций развивающихся экономик MSCI EM, цены на медь, евро, британский фунт, австралийский, канадский доллар и прочие валюты находятся на уровнях, близким к минимумам года.



Возникает риск реализации сценария, о возможности которого мы писали ранее – монетарная политика ФРС и торговая политика Трампа начинают толкать уязвимые развивающиеся экономики к ослаблению роста (и в перспективе к кризису), в то время как экономика США продолжает наслаждаться высокими темпами роста (во многом, вероятно, благодаря мерам бюджетного стимулирования экономики).



На моменте мы по-прежнему предполагаем, что до тотальной торговой войны не дойдет, и в перспективе до года сильный рост в экономике США поддержит рост на мировой периферии. Натурально, тогда аппетиты к риску вернутся на периферийные рынки.

Но локально (спекулятивно), думается, пара евро-доллар уже настолько «засиделась» в диапазоне $1,155-1,1850, что сбор стопов под отметкой $1,155 стал очень соблазнительной перспективой для системных игроков. Мы ждем, что евро на этой неделе высоковероятно ослабнет, растеряв набранные благодаря риторике Трампа бонусы, и затем краткосрочно упадет ниже отметки $1,155, но не ниже $1,145. Движение может быть связано с итогами заседания ЕЦБ в четверг и данными по росту ВВП США в пятницу.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сдержанной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги вторника уровнями 31,10/31,35 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневной десятикопеечный рост

бидов на фоне повышения на 10,0-15,0 коп. оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «законопослушно», прибавив в течение 24 июля 10 пунктов по спросу и 30 пунктов по предложению.



Торги рублем во вторник в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,413/0,423 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием понедельника биды рубля выросли на 30 пунктов, офера стали выше на 60 пунктов.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 24 июля, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра во вторник, заслужив «четверку», улучшила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру вторника пытались работать по выросшему с закрытия понедельника на 20,0 коп. спросу и прибавившему 25,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 24 июля по спросу выросли на 30 пунктов, поднявшись на 60 пунктов по предложению.



Курс доллара на отечественном валютном межбанке во вторник сохранил восходящий тренд на покупках нерезидентов, а также ожиданиях на текущей неделе компенсации НДС Казначейством и погашения гривневых ОВГЗ Минфином. Последние оба мероприятия имеют шансы наводнить рынок гривневой ликвидностью, что с одной стороны заморозит продажи СКВ на межбанке ради необходимой в бюджетный период гривни, с другой, часть этого нового изобилия нацвалюты «окольными путями» может оказаться на валютном межбанке.



Автор далек от панических настроений, поскольку текущий «бычий» тренд на рынке «зеленого» безнала сдерживается бюджетным периодом. Кроме того, вряд ли текущее подорожание «американца» на межбанке будет поддержано массовыми покупками импортеров, большинству из которых выросший в цене доллар просто не по карману.



Последнее обстоятельство, полагаю, нашло свое отражение в «текучке» котировок доллара на межбанке, инициировавших некоторое снижение к обеду вторника. Не без участия валюты из закромов регулятора, которой НБУ сдержал «зеленых быков» межбанка.



Не исключено, что намеченный на среду более заметный (до 2,5 млрд. грн.)

«вброс» на рынок гривневой ликвидности посредством погашения Минфином гривневых ОВГЗ, сохранит напряженность на валютном межбанке стараниями «варягов», которым достанется львиная доля этой гривни, часть которой тотчас будет конвертирована в СКВ для репатриации.



Так что при массовом вбросе гривни курс доллара будет расти. Хотя, благодаря бюджетному периоду и «щедрости» НБУ без запредельного «фанатизма».



На этом фоне свое слово может сказать календарный фактор: как известно, к средине недели растет приток экспортной выручки из-за рубежа, часть которое подлежит обязательной продаже.



US