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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5525552655275528

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 813
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
115
5. более 75%
63%
510
Всього голосів : 813
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 20:23

  Сибарит написав:somilitark
Откуда цитата про выход регулятора?

Зразу видно - не читаєте зелені букви.А там же зеленим по білому написано. :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 20:24

Сибарит
Не знаєте - де можна знайти результати сьогоднішнього розміщення гривневих і валютних ОВДП?
tea
 
Повідомлень: 15019
З нами з: 15.11.08
Подякував: 231 раз.
Подякували: 1845 раз.
 
Профіль
2
2
  #<1 ... 5525552655275528
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