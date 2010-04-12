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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 24 лип, 2018 20:23
Сибарит написав:somilitark
Откуда цитата про выход регулятора?
Зразу видно - не читаєте зелені букви.А там же зеленим по білому написано.
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Додано: Вів 24 лип, 2018 20:24
Сибарит
Не знаєте - де можна знайти результати сьогоднішнього розміщення гривневих і валютних ОВДП?
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