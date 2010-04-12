Зразу видно - не читаєте зелені букви.А там же зеленим по білому написано.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 24 лип, 2018 20:23
Додано: Вів 24 лип, 2018 20:24
Знайшов.
Результати розміщення сьогодні.
Гривня.Залучили.
а)На 70 днів під 17.1% - 1 189 090 000.00
б)На 686 днів під 14.64% - 61 049 000,00
Долари
а)На 140 днів під 6.40% - 15 850 000,00
б)На 217 днів під 5.20% - 30 841 000.00
в)На 455 днів під 5.40% - 25 257 000,00
г)На 567 днів під 5.40% - не вдалось залучити
Євро
а)На 315 днів під 3.95% - 60 301 000,00
За результатами проведення планових розміщень облігацій внутрішньої державної позики 24 липня 2018 року, до державного бюджету залучено
4 975 633 787,56 гривень (за курсом НБУ).
Востаннє редагувалось tea в Вів 24 лип, 2018 20:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 24 лип, 2018 20:38
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Вів 24 лип, 2018 20:40
Там, где и остальных:
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Вів 24 лип, 2018 21:01
Дякую.Вже знайшов.
А завтра погашення як гривневих,так і валютних облігацій.
Нерезиденти будуть і далі тікати.
Он турецька ліра за сьогодні на 3% впала.
Додано: Вів 24 лип, 2018 21:02
Re: Валютный рынок в контексте
Ура, наконец-то начался добротный загончик) Посмотрим, выйдет ли у олигархов выгодно завести валюту на выборы
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Додано: Вів 24 лип, 2018 21:07
а если бы не 46 мио от Папы,как думаете,что бы было с песочницей?
добротный загончик или просто апокалипсис?
плюс завтра наверное придётся сотку вылить "нерезам с торчащими из парламента ушами",поверх нашего наполовину наполненного стаканчика для загончика и бурь
Додано: Вів 24 лип, 2018 21:30
Додано: Вів 24 лип, 2018 22:10
Вот и вырисовалось девальвированное место для бархатного сезона.
Только не раньше сентября.
Пусть разъедутся мамочки с детками по своим школам и заедут индивидуалки, которые по вечерам ходят на дискотеку и в бар. Когда с подружкой, тоже нормально. Самый сладкий романтический сезон. В условиях глубокой девальвации.
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