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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5525552655275528

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 813
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
115
5. более 75%
63%
510
Всього голосів : 813
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 20:23

  Сибарит написав:somilitark
Откуда цитата про выход регулятора?

Зразу видно - не читаєте зелені букви.А там же зеленим по білому написано. :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 20:24

Знайшов.
Результати розміщення сьогодні.
Гривня.Залучили.
а)На 70 днів під 17.1% - 1 189 090 000.00
б)На 686 днів під 14.64% - 61 049 000,00

Долари
а)На 140 днів під 6.40% - 15 850 000,00
б)На 217 днів під 5.20% - 30 841 000.00
в)На 455 днів під 5.40% - 25 257 000,00
г)На 567 днів під 5.40% - не вдалось залучити

Євро
а)На 315 днів під 3.95% - 60 301 000,00

За результатами проведення планових розміщень облігацій внутрішньої державної позики 24 липня 2018 року, до державного бюджету залучено
4 975 633 787,56 гривень (за курсом НБУ).
Востаннє редагувалось tea в Вів 24 лип, 2018 20:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 20:38

Re: Валютный рынок в контексте

  tea написав:Зразу видно - не читаєте зелені букви.А там же зеленим по білому написано.

Зеленые буквы я интерпретировал как информацию об утренней интервенции, а не послеобеденной.

2. Не знаю. Я их обычно здесь узнаю :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 20:40

  tea написав:Сибарит
Не знаєте - де можна знайти результати сьогоднішнього розміщення гривневих і валютних ОВДП?


Там, где и остальных:
https://www.minfin.gov.ua/news/view/rez ... auktsioniv
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 21:01

  Искатель написав:
  tea написав:Сибарит
Не знаєте - де можна знайти результати сьогоднішнього розміщення гривневих і валютних ОВДП?


Там, где и остальных:
https://www.minfin.gov.ua/news/view/rez ... auktsioniv

Дякую.Вже знайшов.
А завтра погашення як гривневих,так і валютних облігацій.
Нерезиденти будуть і далі тікати.
Он турецька ліра за сьогодні на 3% впала.
tea
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 21:02

Re: Валютный рынок в контексте

Ура, наконец-то начался добротный загончик) Посмотрим, выйдет ли у олигархов выгодно завести валюту на выборы :)
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 21:07

  Alex2006 написав:Ура, наконец-то начался добротный загончик) Посмотрим, выйдет ли у олигархов выгодно завести валюту на выборы :)

а если бы не 46 мио от Папы,как думаете,что бы было с песочницей?

добротный загончик или просто апокалипсис?

плюс завтра наверное придётся сотку вылить "нерезам с торчащими из парламента ушами",поверх нашего наполовину наполненного стаканчика для загончика и бурь :evil:
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 21:30

  sinus написав:
  ЛАД написав:И что из ваших снов уже сбылось? :)

Рост с 20 июня, в середине августа будет 27,6, а потом Война, и всё, помню,что это бомбардировки будут,я еще посмеялся,как всегда, думал от грозы и умер.

Тут ось на 15 серпня прогноз - 27.60.
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