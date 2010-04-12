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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 24 лип, 2018 22:15
Libo написав:
В условиях глубокой девальвации.
Капітане - Ви минулого тижня обіцяли оприлюднити свій погляд на глобальну кризу і як вона скажеться на Україні.
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tea
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Додано: Вів 24 лип, 2018 22:38
tea написав:
Капітане - Ви минулого тижня обіцяли оприлюднити свій погляд на глобальну кризу і як вона скажеться на Україні.
Я против формулировки "глобальна криза".
Происходит смена модели мироустройства.
Кто будет готов к новой модели, тот впишется безболезненно и даже с выгодой.
Тому это не кризис, а благодать.
А те, кто всегда в обозе, тем будет кризисно, как всегда и при любой власти ...
Напишу.
Анонсирую.
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Libo
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Додано: Сер 25 лип, 2018 00:31
Libo
А успеете?
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Эвген
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Додано: Сер 25 лип, 2018 06:20
К вечеру 24-го в столице можно было купить по 26,63-65. Если больше нравится цифра 26,68, покупайте по этому курсу.
Antidaf написав:
Добрый вечер всем.
Что делать, брать по 26,68 грн. в Киеве, или будет откат?
Профукала 26,40 в воскресение...
Может Дядя Саша знает?
Ждала такое ралли в конце августа, а начали в июле. Жаль...
US
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дядя Caша
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Додано: Сер 25 лип, 2018 06:30
дядя Caша написав:
К вечеру 24-го в столице можно было купить по 26,63-65. Если больше нравится цифра 26,68, покупайте по этому курсу.
Antidaf написав:
Добрый вечер всем.
Что делать, брать по 26,68 грн. в Киеве, или будет откат?
Профукала 26,40 в воскресение...
Может Дядя Саша знает?
Ждала такое ралли в конце августа, а начали в июле. Жаль...
US
Есть информация, что попозже вечером уже и по 26,75 можно было купить. И не только в Киеве. Весь вопрос, какое именно время считать вечером.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Искатель
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Додано: Сер 25 лип, 2018 07:02
Искатель написав:
Есть информация, что попозже вечером уже и по 26,75 можно было купить. И не только в Киеве. Весь вопрос, какое именно время считать вечером.
вчера по 26.65 можно было спокойно купить в обменках Одессы
около 6 вечера
позже по телефону называли эту же цифру
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
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odessit2007
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Додано: Сер 25 лип, 2018 07:10
Libo написав: tea написав:
Он турецька ліра за сьогодні на 3% впала.
Вот и вырисовалось девальвированное место для бархатного сезона.
Только не раньше сентября.
Пусть разъедутся мамочки с детками по своим школам и заедут индивидуалки, которые по вечерам ходят на дискотеку и в бар. Когда с подружкой, тоже нормально. Самый сладкий романтический сезон.
В условиях глубокой девальвации.
В Анталии комаров немерянно, как раз для дискотеки, чтоб быстрее двигаться...
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edvardd
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Додано: Сер 25 лип, 2018 07:23
odessit2007 написав: Искатель написав:
Есть информация, что попозже вечером уже и по 26,75 можно было купить. И не только в Киеве. Весь вопрос, какое именно время считать вечером.
вчера по 26.65 можно было спокойно купить в обменках Одессы
около 6 вечера
позже по телефону называли эту же цифру
Я за Одессу речь не веду. Вы - на особом положении. Вчера около 4 вечера и по 26.64 купить можно было у Вас...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Искатель
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