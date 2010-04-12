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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 55275528552955305531>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 813
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
115
5. более 75%
63%
510
Всього голосів : 813
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 22:15

  Libo написав: В условиях глубокой девальвации. :lol:

Капітане - Ви минулого тижня обіцяли оприлюднити свій погляд на глобальну кризу і як вона скажеться на Україні.
tea
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 22:38

  tea написав:Капітане - Ви минулого тижня обіцяли оприлюднити свій погляд на глобальну кризу і як вона скажеться на Україні.


Я против формулировки "глобальна криза".
Происходит смена модели мироустройства.
Кто будет готов к новой модели, тот впишется безболезненно и даже с выгодой.
Тому это не кризис, а благодать.
А те, кто всегда в обозе, тем будет кризисно, как всегда и при любой власти ...
Напишу.
Анонсирую.
8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 00:31

Libo

А успеете?
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 06:20

  Antidaf написав:Добрый вечер всем.
Что делать, брать по 26,68 грн. в Киеве, или будет откат?
Профукала 26,40 в воскресение...

Может Дядя Саша знает?

Ждала такое ралли в конце августа, а начали в июле. Жаль...


К вечеру 24-го в столице можно было купить по 26,63-65. Если больше нравится цифра 26,68, покупайте по этому курсу.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 06:30

  дядя Caша написав:
  Antidaf написав:Добрый вечер всем.
Что делать, брать по 26,68 грн. в Киеве, или будет откат?
Профукала 26,40 в воскресение...

Может Дядя Саша знает?

Ждала такое ралли в конце августа, а начали в июле. Жаль...


К вечеру 24-го в столице можно было купить по 26,63-65. Если больше нравится цифра 26,68, покупайте по этому курсу.

US


Есть информация, что попозже вечером уже и по 26,75 можно было купить. И не только в Киеве. Весь вопрос, какое именно время считать вечером.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 07:02

Re: Валютный рынок в контексте

  Искатель написав:Есть информация, что попозже вечером уже и по 26,75 можно было купить. И не только в Киеве. Весь вопрос, какое именно время считать вечером.

вчера по 26.65 можно было спокойно купить в обменках Одессы
около 6 вечера
позже по телефону называли эту же цифру
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 07:10

  Libo написав:
  tea написав:Он турецька ліра за сьогодні на 3% впала.


Вот и вырисовалось девальвированное место для бархатного сезона.
Только не раньше сентября.
Пусть разъедутся мамочки с детками по своим школам и заедут индивидуалки, которые по вечерам ходят на дискотеку и в бар. Когда с подружкой, тоже нормально. Самый сладкий романтический сезон. :oops: В условиях глубокой девальвации. :lol:

В Анталии комаров немерянно, как раз для дискотеки, чтоб быстрее двигаться...
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 07:23

  odessit2007 написав:
  Искатель написав:Есть информация, что попозже вечером уже и по 26,75 можно было купить. И не только в Киеве. Весь вопрос, какое именно время считать вечером.

вчера по 26.65 можно было спокойно купить в обменках Одессы
около 6 вечера
позже по телефону называли эту же цифру


Я за Одессу речь не веду. Вы - на особом положении. Вчера около 4 вечера и по 26.64 купить можно было у Вас...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 08:14

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:Говорю только о том, что при сохранении сегодняшней политики и ситуации очередной девал будет обязательно. Вопрос только в сроках.
Доллар по 30 будет не скоро https://www.segodnya.ua/economics/finan ... 53962.html
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 08:32

  bub-har написав:
  ЛАД написав:Говорю только о том, что при сохранении сегодняшней политики и ситуации очередной девал будет обязательно. Вопрос только в сроках.
Доллар по 30 будет не скоро https://www.segodnya.ua/economics/finan ... 53962.html

раз начали писать об курсе 30 "не скоро", значит он близок)
lyv
 
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