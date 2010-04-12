Итак, похоже что последний загон в зелёный начинается. Сейчас те что ждали в начале августа стадами побегут за растущим и за ними те у кого депо в течении месяца заканчивается подтянутся... ИМХО Большинство из них сдавали бакс по ценнику близкому к 26,5-27,0, так и отучат!!! Скупаем на всё, а с осени и до парламентских выборов спокойно, тихим ходом, вниз поедем... Всем валютоспекулянтам профитов (хотя так никогда не будет)!! З.Ы. За окном Киева 26,55-26,7
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))" Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
kharkov_val написав:Investor_33 ні синку, це хфантасика..... 2663/2678 пока широко начну
Час покаже...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))" Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием». Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 25 июля с уровней: доллар – 26,45/26,75 UAH/USD, евро – 30,70/31,30 UAH/EUR, рубль - 0,407/0,430 UAH/RUB.
По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению прибавил по 15,0 коп.
Евро по сравнению с 24 июля по спросу вырос на 10,0 коп., прибавив 15,0 коп. по предложению.
Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 24 июля по спросу вырос на 20 пунктов, по предложению вырос на 150 пунктов.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду понизилось до отметки $1,1685, приподнявшись до $1,1686 на закрытии азиатской сессии форекса и снова повысившись к $1,1692 на открытии торгов в Европе.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как стало известно, что регулятор не терял времени, готовясь к нынешней акции Минфина, сжимая гривневую ликвидность. О последнем дали понять понизившиеся с уровня 57 909,2 млн. грн. к отметке 52 993,7 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Меж тем, сохранив «бычий» тренд, «зеленый» безнал около 10.10 Киева отметился на уровне 26,63/26,67 UAH/USD стараниями появившихся с утра пораньше на рынке «варягов», которые 23-24 июля не успели скупиться.