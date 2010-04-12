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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5528552955305531>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 813
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
115
5. более 75%
63%
510
Всього голосів : 813
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 08:36

  bub-har написав:
  ЛАД написав:Говорю только о том, что при сохранении сегодняшней политики и ситуации очередной девал будет обязательно. Вопрос только в сроках.
Доллар по 30 будет не скоро https://www.segodnya.ua/economics/finan ... 53962.html

А что они еще могут писать в прогнозе - по 50-тЪ?
Scorpion1
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 08:41

Итак, похоже что последний загон в зелёный начинается. Сейчас те что ждали в начале августа стадами побегут за растущим и за ними те у кого депо в течении месяца заканчивается подтянутся... ИМХО Большинство из них сдавали бакс по ценнику близкому к 26,5-27,0, так и отучат!!! Скупаем на всё, а с осени и до парламентских выборов спокойно, тихим ходом, вниз поедем... Всем валютоспекулянтам профитов (хотя так никогда не будет)!!
З.Ы. За окном Киева 26,55-26,7
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 08:48

Investor_33 ні синку, це хфантасика.....
2663/2678 пока широко начну
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
kharkov_val
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 08:54

  kharkov_val написав:Investor_33 ні синку, це хфантасика.....
2663/2678 пока широко начну

Час покаже...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 08:56

Доброе утро, коллеги, привет, страна!

Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 25 июля с уровней: доллар – 26,45/26,75 UAH/USD, евро – 30,70/31,30 UAH/EUR, рубль - 0,407/0,430 UAH/RUB.

По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению прибавил по 15,0 коп.

Евро по сравнению с 24 июля по спросу вырос на 10,0 коп., прибавив 15,0 коп. по предложению.

Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 24 июля по спросу вырос на 20 пунктов, по предложению вырос на 150 пунктов.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду понизилось до отметки $1,1685, приподнявшись до $1,1686 на закрытии азиатской сессии форекса и снова повысившись к $1,1692 на открытии торгов в Европе.

Дата: 25 июля 2018 г. на 09.45

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,63/26,78 UAH/USD
€ – 31,00/31,30 UAH/EUR
RUB – 0,415/0,420 UAH/RUB

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 09:01

Привет из Днепра-2

В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,57/26,59 UAH/USD виртуально, без сделок.

С 09.57, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного «американца» инициировали рост, сумев в указанный час обосноваться на отметке 26,60/26,65 UAH/USD.

«Регулятор во вторник влил $50,0 млн., думаю, в среду интервенции будут продолжены, Минфин с погашением ОВГЗ на 2,5 млрд. грн. шутить не любит», - заметил наш гуру.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 09:09

  дядя Caша написав:
«Регулятор во вторник влил $50,0 млн., думаю, в среду интервенции будут продолжены, Минфин с погашением ОВГЗ на 2,5 млрд. грн. шутить не любит», - заметил наш гуру.

US

Так вчора ж залучення було.
П.С.Зараз би почути словесну інтервенцію від МВФ,що йдуть переговори у конструктивному руслі,виходять на фінішну пряму і восени буде транш.
Востаннє редагувалось tea в Сер 25 лип, 2018 09:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 09:11

  Investor_33 написав:ИМХО Большинство из них сдавали бакс по ценнику близкому к 26,5-27,0, так и отучат!!!
З.Ы. За окном Киева 26,55-26,7

Зараз якраз закінчуються піврічні гривневі депо у тих,хто в 20-х числах січня здав по 28.ХХ.
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 09:12

Рискну вангонуть сегодня откат до 26.45 :)
sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 09:13

Привет из Днепра-3

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как стало известно, что регулятор не терял времени, готовясь к нынешней акции Минфина, сжимая гривневую ликвидность. О последнем дали понять понизившиеся с уровня 57 909,2 млн. грн. к отметке 52 993,7 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Меж тем, сохранив «бычий» тренд, «зеленый» безнал около 10.10 Киева отметился на уровне 26,63/26,67 UAH/USD стараниями появившихся с утра пораньше на рынке «варягов», которые 23-24 июля не успели скупиться.

US
дядя Caша
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