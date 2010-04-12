Додано: Сер 25 лип, 2018 08:41

Итак, похоже что последний загон в зелёный начинается. Сейчас те что ждали в начале августа стадами побегут за растущим и за ними те у кого депо в течении месяца заканчивается подтянутся... ИМХО Большинство из них сдавали бакс по ценнику близкому к 26,5-27,0, так и отучат!!! Скупаем на всё, а с осени и до парламентских выборов спокойно, тихим ходом, вниз поедем... Всем валютоспекулянтам профитов (хотя так никогда не будет)!!

З.Ы. За окном Киева 26,55-26,7

St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"

Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."