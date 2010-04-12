RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5529553055315532>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 813
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
115
5. более 75%
63%
510
Всього голосів : 813
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 09:13

Re: Валютный рынок в контексте

Покупательная способность: украинцы оказались в два раза беднее россиян
Чешский лингвист и математик Якуб Мариан сделал карту, которая показывает, на сколько дороже или дешевле жить на "родные" доходы (которые вы получаете в своей стране) в любом другом государстве Европы.
Автор пояснил: допустим, вы живете в Германии (ее индекс на карте – 100) и тратите 2000 евро в месяц (на дом, продукты питания и другие предметы и услуги), а переехать вам предстоит в Норвегию (индекс 153). В этом случае вы будете тратить на 53% больше, или 3060 евро в месяц, чтобы жить на том же жизненном уровне, что и прежде.
Но если вы переедете в страну с меньшим индексом (например, в Молдову – 37), то тратить будете на 63% меньше, или 740 евро в месяц.

Расчеты не действуют, если вы переезжаете, чтобы работать в другой стране. В этом случае вы будете получать другую зарплату, а именно от этого зависит ваш доход.

При этом авто отмечает, что проблема подобных расчетов заключается в том, что на одну и ту же зарплату в разных странах можно купить разный "вещевой набор". Например, средняя зарплата в Германии составляет около 2600 евро (2000 евро на траты не проблема), в то время как средняя зарплата в Болгарии около 400 евро (около 6,5 раза меньше, чем в Германии), так что средний болгарин не может позволить себе тратить 1000 евро в месяц, чтобы жить по "немецкому стандарту".

Поэтому Мариан составил еще одну карту – с местной покупательной способностью каждой страны (Польша отмечена индексом 100, а Украина – индексом 37).
Отношение индекса двух стран показывает, во сколько раз больше (или меньше) товаров или услуг может оплатить средний житель одной страны по отношению к другой.

Например, средний россиянин может купить почти в два раза больше машин, арендовать практически в два раза больше квартир и в два раза чаще есть в ресторане по сравнению со средним украинцем (индекс России – 71).Зображення
Зображення
https://vesti-ukr.com/strana/144032-pok ... e-rossijan
Yuri_61
 
Повідомлень: 1103
З нами з: 30.09.15
Подякував: 143 раз.
Подякували: 165 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 09:19

Банки подняли курси приват 26,8 к вечеру возможно увидим и 27. Ракета рвонула)
AGK
 
Повідомлень: 18
З нами з: 26.05.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 09:24

  tea написав:
  дядя Caша написав:
«Регулятор во вторник влил $50,0 млн., думаю, в среду интервенции будут продолжены, Минфин с погашением ОВГЗ на 2,5 млрд. грн. шутить не любит», - заметил наш гуру.

US

Так вчора ж залучення було.
П.С.Зараз би почути словесну інтервенцію від МВФ,що йдуть переговори у конструктивному руслі,виходять на фінішну пряму і восени буде транш.


Сколько привлекли? :D

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 65215
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3977 раз.
Подякували: 7380 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 09:27

  дядя Caша написав:
  tea написав:
  дядя Caша написав:
«Регулятор во вторник влил $50,0 млн., думаю, в среду интервенции будут продолжены, Минфин с погашением ОВГЗ на 2,5 млрд. грн. шутить не любит», - заметил наш гуру.

US

Так вчора ж залучення було.
П.С.Зараз би почути словесну інтервенцію від МВФ,що йдуть переговори у конструктивному руслі,виходять на фінішну пряму і восени буде транш.


Сколько привлекли? :D

US

Якщо я правильно розумію,то зараз Мінфін працює в режимі - сьогодні залучити,щоб завтра віддати.Сьогодні ж погашення.
tea
 
Повідомлень: 15027
З нами з: 15.11.08
Подякував: 232 раз.
Подякували: 1846 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 09:27

  tea написав:
  дядя Caша написав:
«Регулятор во вторник влил $50,0 млн., думаю, в среду интервенции будут продолжены, Минфин с погашением ОВГЗ на 2,5 млрд. грн. шутить не любит», - заметил наш гуру.

US

Так вчора ж залучення було.
П.С.Зараз би почути словесну інтервенцію від МВФ,що йдуть переговори у конструктивному руслі,виходять на фінішну пряму і восени буде транш.


І навіщо це потрібно МВФ? МВФ не потрібно сплачувати 11.5 млрд доларів протягом наступних 1.5 років.
lrs7719
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1313
З нами з: 13.07.16
Подякував: 195 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 09:31

  tea написав:
  дядя Caша написав:
  дядя Caша написав:
«Регулятор во вторник влил $50,0 млн., думаю, в среду интервенции будут продолжены, Минфин с погашением ОВГЗ на 2,5 млрд. грн. шутить не любит», - заметил наш гуру.

US

Так вчора ж залучення було.
П.С.Зараз би почути словесну інтервенцію від МВФ,що йдуть переговори у конструктивному руслі,виходять на фінішну пряму і восени буде транш.


Сколько привлекли? :D

US

Якщо я правильно розумію,то зараз Мінфін працює в режимі - сьогодні залучити,щоб завтра віддати.Сьогодні ж погашення.[/quote]

Это понятно, второе издание Мавроди. Но хотелось бы сравнить конкретные цифры с динамикой остатков на коррсчетах.

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 65215
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3977 раз.
Подякували: 7380 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 09:32

  AGK написав:Банки подняли курси приват 26,8 к вечеру возможно увидим и 27. Ракета рвонула)

Аккуратнее, слюной не подавитесь..)
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Investor_33
 
Повідомлень: 521
З нами з: 16.05.17
Подякував: 31 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 09:32

  lrs7719 написав:
  tea написав:
  дядя Caша написав:
«Регулятор во вторник влил $50,0 млн., думаю, в среду интервенции будут продолжены, Минфин с погашением ОВГЗ на 2,5 млрд. грн. шутить не любит», - заметил наш гуру.

US

Так вчора ж залучення було.
П.С.Зараз би почути словесну інтервенцію від МВФ,що йдуть переговори у конструктивному руслі,виходять на фінішну пряму і восени буде транш.


І навіщо це потрібно МВФ?

МВФ це і справді не потрібно.Проте був би не зайвий такий коментар,бо переговори ж дійсно йдуть.Не забуваємо,що стара ціна на газ дійсна поки що до 1 серпня.Тому логічно очікувати,що за найближчі 5 днів Гройсман таки назве нову ціну на газ,яку погодили з МВФ.Краще це зробити влітку,ніж ще на місяць-два залишати стару ціну,вести й далі переговори і транш в кращому випадку отримати не раніше листопада.
tea
 
Повідомлень: 15027
З нами з: 15.11.08
Подякував: 232 раз.
Подякували: 1846 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 09:33

  AGK написав:Банки подняли курси приват 26,8 к вечеру возможно увидим и 27. Ракета рвонула)


Не надо нагнетать, одному дежурному паникерщику с золотой ветки скучно в сауне.

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 65215
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3977 раз.
Подякували: 7380 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 09:43

  sryvkin написав:Рискну вангонуть сегодня откат до 26.45 :)

На межбанке или на наличке? :)

В любом случае, оба нереальны за день.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
Повідомлень: 1607
З нами з: 22.02.16
Подякував: 159 раз.
Подякували: 318 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5529553055315532>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: imlex, Moneta і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1281, 1282, 1283
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
12825 1421078
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 лип, 2018 10:12
042013
Валютный рынок в мире 1 ... 632, 633, 634
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6336 1340467
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 лип, 2018 14:41
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
158 241943
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 19:42
fefelova

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.