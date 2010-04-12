Покупательная способность: украинцы оказались в два раза беднее россиян Чешский лингвист и математик Якуб Мариан сделал карту, которая показывает, на сколько дороже или дешевле жить на "родные" доходы (которые вы получаете в своей стране) в любом другом государстве Европы. Автор пояснил: допустим, вы живете в Германии (ее индекс на карте – 100) и тратите 2000 евро в месяц (на дом, продукты питания и другие предметы и услуги), а переехать вам предстоит в Норвегию (индекс 153). В этом случае вы будете тратить на 53% больше, или 3060 евро в месяц, чтобы жить на том же жизненном уровне, что и прежде. Но если вы переедете в страну с меньшим индексом (например, в Молдову – 37), то тратить будете на 63% меньше, или 740 евро в месяц.
Расчеты не действуют, если вы переезжаете, чтобы работать в другой стране. В этом случае вы будете получать другую зарплату, а именно от этого зависит ваш доход.
При этом авто отмечает, что проблема подобных расчетов заключается в том, что на одну и ту же зарплату в разных странах можно купить разный "вещевой набор". Например, средняя зарплата в Германии составляет около 2600 евро (2000 евро на траты не проблема), в то время как средняя зарплата в Болгарии около 400 евро (около 6,5 раза меньше, чем в Германии), так что средний болгарин не может позволить себе тратить 1000 евро в месяц, чтобы жить по "немецкому стандарту".
Поэтому Мариан составил еще одну карту – с местной покупательной способностью каждой страны (Польша отмечена индексом 100, а Украина – индексом 37). Отношение индекса двух стран показывает, во сколько раз больше (или меньше) товаров или услуг может оплатить средний житель одной страны по отношению к другой.
AGK написав:Банки подняли курси приват 26,8 к вечеру возможно увидим и 27. Ракета рвонула)
Аккуратнее, слюной не подавитесь..)
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))" Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
дядя Caша написав: «Регулятор во вторник влил $50,0 млн., думаю, в среду интервенции будут продолжены, Минфин с погашением ОВГЗ на 2,5 млрд. грн. шутить не любит», - заметил наш гуру.
US
Так вчора ж залучення було. П.С.Зараз би почути словесну інтервенцію від МВФ,що йдуть переговори у конструктивному руслі,виходять на фінішну пряму і восени буде транш.
І навіщо це потрібно МВФ?
МВФ це і справді не потрібно.Проте був би не зайвий такий коментар,бо переговори ж дійсно йдуть.Не забуваємо,що стара ціна на газ дійсна поки що до 1 серпня.Тому логічно очікувати,що за найближчі 5 днів Гройсман таки назве нову ціну на газ,яку погодили з МВФ.Краще це зробити влітку,ніж ще на місяць-два залишати стару ціну,вести й далі переговори і транш в кращому випадку отримати не раніше листопада.