Додано: Сер 25 лип, 2018 09:13

Покупательная способность: украинцы оказались в два раза беднее россиянЧешский лингвист и математик Якуб Мариан сделал карту, которая показывает, на сколько дороже или дешевле жить на "родные" доходы (которые вы получаете в своей стране) в любом другом государстве Европы.Автор пояснил: допустим, вы живете в Германии (ее индекс на карте – 100) и тратите 2000 евро в месяц (на дом, продукты питания и другие предметы и услуги), а переехать вам предстоит в Норвегию (индекс 153). В этом случае вы будете тратить на 53% больше, или 3060 евро в месяц, чтобы жить на том же жизненном уровне, что и прежде.Но если вы переедете в страну с меньшим индексом (например, в Молдову – 37), то тратить будете на 63% меньше, или 740 евро в месяц.Расчеты не действуют, если вы переезжаете, чтобы работать в другой стране. В этом случае вы будете получать другую зарплату, а именно от этого зависит ваш доход.При этом авто отмечает, что проблема подобных расчетов заключается в том, что на одну и ту же зарплату в разных странах можно купить разный "вещевой набор". Например, средняя зарплата в Германии составляет около 2600 евро (2000 евро на траты не проблема), в то время как средняя зарплата в Болгарии около 400 евро (около 6,5 раза меньше, чем в Германии), так что средний болгарин не может позволить себе тратить 1000 евро в месяц, чтобы жить по "немецкому стандарту".Поэтому Мариан составил еще одну карту – с местной покупательной способностью каждой страны (Польша отмечена индексом 100, а Украина – индексом 37).Отношение индекса двух стран показывает, во сколько раз больше (или меньше) товаров или услуг может оплатить средний житель одной страны по отношению к другой.Например, средний россиянин может купить почти в два раза больше машин, арендовать практически в два раза больше квартир и в два раза чаще есть в ресторане по сравнению со средним украинцем (индекс России – 71).