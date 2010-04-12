tea написав: МВФ це і справді не потрібно.Проте був би не зайвий такий коментар,бо переговори ж дійсно йдуть.Не забуваємо,що стара ціна на газ дійсна поки що до 1 серпня.Тому логічно очікувати,що за найближчі 5 днів Гройсман таки назве нову ціну на газ,яку погодили з МВФ.Краще це зробити влітку,ніж ще на місяць-два залишати стару ціну,вести й далі переговори і транш в кращому випадку отримати не раніше листопада.
Ви не відповіли на запитання: навіщо все це потрібно МВФ? Коментувати, надавати транш і т.і. Тим більше - зараз. Це Уряд має про все це інформувати, коментувати оскільки, він, Уряд, прямо зацікавлений у продовжені програми (а не просто - транші). Вибачте, але умови надання коштів, були зазначені не місяць тому. Замість цього, останній рік все робилось для стимулювання приватного споживання, що є прямо протилежним вимогам МВФ.
К 10.41 котировки доллара на межбанке , откатившись, обосновались на цифре 26,62/26,65 UAH/USD. Достоверно о выходе на рынок НБУ с интервенцией пока неизвестно, но результат от возможной «анонимной» «заливки», налицо.
Около 11.02 котировки безналичного «американца» на межбанке сузили спред до 26,62/26,64 UAH/USD. На моменте равновесие спроса и оферов СКВ.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 25 июля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,78/26,80 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос повысился на 23,0 коп., предложение прибавило 10,0 коп.); евро – 31,15/31,40 UAH/EUR (по сравнению с открытием 24 июля спрос вырос на 15,0 коп., офера стали выше на 15,0-20,0 коп.); рубль - 0,412/0,422 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос не изменился, офера прибавили 20 пунктов).
На открытии торгов 25 июля в розничном сегменте наблюдалась сбалансированная торговля в паре доллар-гривня.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,78/26,80 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос повысился на 23,0 коп., предложение прибавило 10,0 коп.); евро – 31,15/31,40 UAH/EUR (по сравнению с открытием 24 июля спрос вырос на 15,0 коп., офера стали выше на 15,0-20,0 коп.); рубль - 0,412/0,422 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос не изменился, офера прибавили 20 пунктов).
На старте торгов 25 июля в оптовом сегменте рынка Днепра нечастые оптовые сделки проходили в балансе спроса и предложения.