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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5529553055315532

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 813
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
115
5. более 75%
63%
510
Всього голосів : 813
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 09:43

  tea написав:
МВФ це і справді не потрібно.Проте був би не зайвий такий коментар,бо переговори ж дійсно йдуть.Не забуваємо,що стара ціна на газ дійсна поки що до 1 серпня.Тому логічно очікувати,що за найближчі 5 днів Гройсман таки назве нову ціну на газ,яку погодили з МВФ.Краще це зробити влітку,ніж ще на місяць-два залишати стару ціну,вести й далі переговори і транш в кращому випадку отримати не раніше листопада.


Ви не відповіли на запитання: навіщо все це потрібно МВФ? Коментувати, надавати транш і т.і. Тим більше - зараз. Це Уряд має про все це інформувати, коментувати оскільки, він, Уряд, прямо зацікавлений у продовжені програми (а не просто - транші). Вибачте, але умови надання коштів, були зазначені не місяць тому. Замість цього, останній рік все робилось для стимулювання приватного споживання, що є прямо протилежним вимогам МВФ.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 09:45

Привет из Днепра-4

К 10.41 котировки доллара на межбанке , откатившись, обосновались на цифре 26,62/26,65 UAH/USD. Достоверно о выходе на рынок НБУ с интервенцией пока неизвестно, но результат от возможной «анонимной» «заливки», налицо.

Дата: 25 июля 2018 г. на 10.38
рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 26,73/26,85 UAH/USD
€ 31,10/31,40 UAH/EUR
RUB – 0,416/0,421 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях равновесия розничных сделок в паре доллар-гривня.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 09:48

26.60-26.62/26.72-26.75

мы не успеваем :shock:
щас спишутся и догонят
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 09:50

  odessit2007 написав:26.60-26.62/26.72-26.75

мы не успеваем :shock:
щас спишутся и догонят


Кто понял жизнь, тот не спешит! :wink:

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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 09:58

  odessit2007 написав:26.60-26.62/26.72-26.75

мы не успеваем :shock:
щас спишутся и догонят

со вчера заказал - сегодня рано утром перезвонили с вопросом возьму ли дорого па 26,67 - согласился, в обед будет проверка на вшивость :roll:
а шо делать?
чик
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 10:05

Привет из Днепра-5

Около 11.02 котировки безналичного «американца» на межбанке сузили спред до 26,62/26,64 UAH/USD. На моменте равновесие спроса и оферов СКВ.

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 25 июля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,78/26,80 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос повысился на 23,0 коп., предложение прибавило 10,0 коп.); евро – 31,15/31,40 UAH/EUR (по сравнению с открытием 24 июля спрос вырос на 15,0 коп., офера стали выше на 15,0-20,0 коп.); рубль - 0,412/0,422 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос не изменился, офера прибавили 20 пунктов).

На открытии торгов 25 июля в розничном сегменте наблюдалась сбалансированная торговля в паре доллар-гривня.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,78/26,80 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос повысился на 23,0 коп., предложение прибавило 10,0 коп.); евро – 31,15/31,40 UAH/EUR (по сравнению с открытием 24 июля спрос вырос на 15,0 коп., офера стали выше на 15,0-20,0 коп.); рубль - 0,412/0,422 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос не изменился, офера прибавили 20 пунктов).

На старте торгов 25 июля в оптовом сегменте рынка Днепра нечастые оптовые сделки проходили в балансе спроса и предложения.

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 10:13

Re: Валютный рынок в контексте

на фоне роста курса доллара открою на днях гривне депо в монобанке :)
свинорыл
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 10:27

  yama написав:на фоне роста курса доллара открою на днях гривне депо в монобанке :)

На фоне уезжающего поезда пойду пешком по рельсам.
Moneta
 
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