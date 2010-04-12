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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 25 лип, 2018 10:51
Moneta написав: yama написав:
на фоне роста курса доллара открою на днях гривне депо в монобанке
На фоне уезжающего поезда пойду пешком по рельсам.
Человек говорит Вам что, по его мнению (и моему тож), поезд подходит к узловой станции где локомотив будет перецеплен к последнему вагону и повезёт в обратную сторону. Идти сейчас по рельсам за данным поездом чревато...
З.Ы. За окном 26,55-26,7 наличия не проверял.
Востаннє редагувалось Investor_33
в Сер 25 лип, 2018 10:51, всього редагувалось 1 раз.
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Додано: Сер 25 лип, 2018 10:55
tea написав: Investor_33 написав:
ИМХО Большинство из них сдавали бакс по ценнику близкому к 26,5-27,0, так и отучат!!!
Зараз якраз закінчуються піврічні гривневі депо у тих,хто в 20-х числах січня здав по 28.ХХ.
Задача № 13 (зі збірнику задач,які вивчають студенти фізико-математичного ліцею імені О_О в місті Мала Кондопога).
Дано:Зараз ті,в кого закінчився піврічний гривневий депо,планують відкрити піврічний доларовий депо якраз до 20-х чисел січня 2019 року.Але тут вмикаємо математику і логіку.Піврічний валютний депо,розміщений під 3% річних,дасть 1.5% приросту.Тобто,розмістивши 10 тис.доларів,25 січня заберемо 10150.
В задачі питається - а чи це є найвигіднішим варіантом?Адже,1.5% на курсі це 40-45 копійок.А в січні цього року курс 28.80 на купівлю протримався лічені години,а потім на протязі 1-2 днів впав більше,аніж на 1.5%.
Розглянемо три альтернативи.
а)не розміщувати долари на півроку,а чекати піку,щоб продати і тоді розмістити піврічне гривневе депо.
б)розмістити валютний депозит на 3 місяці,отримати на 10 тис.доларів 75 доларів прибутку,забрати валюту в 20-х числах жовтня і чекати піку,щоб продати і розмістити на піврічне гривневе депо.
в)розмістити на півроку валютний депозит,отримати в 20-х числах 150 доларів,при сумі розміщення 10 тис.доларів,але є великий ризик,що пік буде вже позаду.
Мені здається,що найоптимальнійший - варіант б)
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Додано: Сер 25 лип, 2018 10:57
Moneta написав: yama написав:
на фоне роста курса доллара открою на днях гривне депо в монобанке
На фоне уезжающего поезда
пойду пешком по рельсам.
Нужно всего-то подождать следующего. Через месяц курс будет ниже, чем сегодня.
Сейчас волну погнали те, кто тарится после слива по 28.5 и выше в январе, как раз полугодовые депозиты закончились. В августе всегда отскок был ко Дню независимости.
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Додано: Сер 25 лип, 2018 11:01
Dobrofey написав: Moneta написав: yama написав:
на фоне роста курса доллара открою на днях гривне депо в монобанке
На фоне уезжающего поезда
пойду пешком по рельсам.
Нужно всего-то подождать следующего. Через месяц курс будет ниже, чем сегодня.
В августе всегда отскок был ко Дню независимости.
В залежності від того,яку тактику обере НБУ.Триденне зростання вже практично вичерпало себе,і тому завтра чи післязавтра курс має піти вниз.А тут вже питання до НБУ - по якому курсу на відкаті він готовий буде поповнювати ЗВР,адже за вчора і сьогодні НБУ витратив ЗВР на погашення ажіотажу.Моя думка,що купуватиме по курсу не нижче,аніж 26.50.
Не забувайте,що в серпні минулого року наші експортери продавали валюту за продукцію,вироблену і продану на експорт в лютому,а тоді ще не було блокади ОРДЛО і металургійні заводи,які розташовані там,легально могли продати свою продукцію за кордон.
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Додано: Сер 25 лип, 2018 11:10
tea
Неоднократно уже бывало, что на наличке курс был ниже межбанка. Так что вполне вероятно, что даже при выкупе НБУ по 26,50 наличка может кратковременно просесть еще ниже. Я лично планирую тариться "зеленью" в 20-х числах августа, а пока пусть деньги на гривневом депозите месяц полежат.
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Додано: Сер 25 лип, 2018 11:11
Dobrofey написав:tea
Неоднократно уже бывало, что на наличке курс был ниже межбанка. Так что вполне вероятно, что даже при выкупе НБУ по 26,50 наличка может кратковременно просесть еще ниже. Я лично планирую тариться "зеленью" в 20-х числах августа, а пока пусть деньги на гривневом депозите месяц полежат.
А прибуток на Вашій сумі за місяць буде більший,ніж коштує пляшка валідолу?
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Додано: Сер 25 лип, 2018 11:13
Investor_33 написав: Moneta написав: yama написав:
на фоне роста курса доллара открою на днях гривне депо в монобанке
На фоне уезжающего поезда пойду пешком по рельсам.
Человек говорит Вам что, по его мнению (и моему тож), поезд подходит к узловой станции где локомотив будет перецеплен к последнему вагону и повезёт в обратную сторону. Идти сейчас по рельсам за данным поездом чревато...
З.Ы. За окном 26,55-26,7 наличия не проверял.
В монобанке минимальный депо на полгода 16%. Минус налоги и минус проценты за снятие нала в банкомате. Тоесть человек именно пытается догнать в заработке недогоняемое. Долларовый поезд все равно будет быстрее.
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Додано: Сер 25 лип, 2018 11:19
tea написав: tea написав: Investor_33 написав:
ИМХО Большинство из них сдавали бакс по ценнику близкому к 26,5-27,0, так и отучат!!!
Зараз якраз закінчуються піврічні гривневі депо у тих,хто в 20-х числах січня здав по 28.ХХ.
Задача № 13 (зі збірнику задач,які вивчають студенти фізико-математичного ліцею імені О_О в місті Мала Кондопога).
Дано:Зараз ті,в кого закінчився піврічний гривневий депо,планують відкрити піврічний доларовий депо якраз до 20-х чисел січня 2019 року.Але тут вмикаємо математику і логіку.Піврічний валютний депо,розміщений під 3% річних,дасть 1.5% приросту.Тобто,розмістивши 10 тис.доларів,25 січня заберемо 10150.
В задачі питається - а чи це є найвигіднішим варіантом?Адже,1.5% на курсі це 40-45 копійок.А в січні цього року курс 28.80 на купівлю протримався лічені години,а потім на протязі 1-2 днів впав більше,аніж на 1.5%.
Розглянемо три альтернативи.
а)не розміщувати долари на півроку,а чекати піку,щоб продати і тоді розмістити піврічне гривневе депо.
б)розмістити валютний депозит на 3 місяці,отримати на 10 тис.доларів 75 доларів прибутку,забрати валюту в 20-х числах жовтня і чекати піку,щоб продати і розмістити на піврічне гривневе депо.
в)розмістити на півроку валютний депозит,отримати в 20-х числах 150 доларів,при сумі розміщення 10 тис.доларів,але є великий ризик,що пік буде вже позаду.
Мені здається,що найоптимальнійший - варіант б)
Вариант Х не рассматриваете? :во время бега между обменками получмть по голове, потерять все деньги и навестить айболита
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Додано: Сер 25 лип, 2018 11:24
Привет из Днепра-7
К 12.21 на валютном межбанке в секторе доллара не было отмечено курсовых подвижек, благодаря сбалансированной торговле в безналичной паре доллар-гривня: 26,62/26,64 UAH/USD.
На 12.18 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали об установлении относительного спокойствия на местном рынке на фоне текущих действующих цен (26,65/26,75 UAH/USD, евро – 31,00/31,30 UAH/EUR), которые, по сути не изменились с уровней открытия, сопровождаясь равновесием спроса и предложения в паре доллар-гривня.
По состоянию на 12.08 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сужении спреда действующих цен за счет повышения более значимых бидов в паре доллар-гривня: 26,75/26,85 UAH/USD, евро – 31,10/31,35 UAH/EUR, рубль 0,417/0,422 UAH/RUB. Эта курсовая динамика сопровождалась сохранением равновесной торговли в паре доллар-гривня, где постепенно начали появляться оптовые партии СКВ.
Около 12.28 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены в паре доллар-гривня не изменились с открытия, реагируя на состояние «зеленого» сектора межбанка и текущую сбалансированность торговли: 26,75/26,80 UAH/USD, евро – 31,20/31,40 UAH/EUR, рубль 0,412/0,422 UAH/RUB. На моменте рынок среднеликвидный и равновесный.
Дата: 25 июля 2018 г. на 11.59
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,72/26,80 UAH/USD
€ – 31,00/31,30 UAH/EUR
RUB – 0,416/0,424 UAH/RUB
US
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Додано: Сер 25 лип, 2018 11:37
tea написав: Dobrofey написав:tea
Неоднократно уже бывало, что на наличке курс был ниже межбанка. Так что вполне вероятно, что даже при выкупе НБУ по 26,50 наличка может кратковременно просесть еще ниже. Я лично планирую тариться "зеленью" в 20-х числах августа, а пока пусть деньги на гривневом депозите месяц полежат.
А прибуток на Вашій сумі за місяць буде більший,ніж коштує пляшка валідолу?
Сподіваюся, що також вистачить і на пляшку шампанського на зразок "Кліко" )))
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Dobrofey
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