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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5531553255335534

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 813
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
115
5. более 75%
63%
510
Всього голосів : 813
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 11:40

  tea написав:б)розмістити валютний депозит на 3 місяці,отримати на 10 тис.доларів 75 доларів прибутку,забрати валюту в 20-х числах жовтня і чекати піку,щоб продати і розмістити на піврічне гривневе депо

Я выбрал стратегию немножко другую: разместил 10 000 долларов на текущий банковский счет, осенью в любой из трех месяцев может быть рывок курса вверх на одну гривну (скорее всего это будет в сентябре), например: с 27 грн. до 28 грн. потом небольшой откат. На пике скинуть доллар и разместить гривнедепо на 1 месяц, потом откуп подсевшего доллара. Мы не знаем, когда осенью будет рывок, поэтому лучше быть начеку и не связывать себя трехмесячным депо. Надеюсь осенью еще раз проехаться на небольшой качельке.
Сегодня, думаю, уже пик, на днях ожидаю небольшой откат, скорее всего понедельник-вторник. В первых числах августа подъем и снова небольшой откат после 5 августа (нерезиденты выводят прибыль).
Дядюшка Скрудж
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 11:45

  tea написав:Мені здається,що найоптимальнійший - варіант б)

А я думаю вариант а). Конечно же будут и такие, кто ради 150$ и 75$ расстанутся на 6 и 3 месяца соответственно со своими 10000$ объясняя это тем, как опасно хранить деньги дома, отбрасывая со счетов сны sinusa
Игорь
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 11:58

  tea написав:
  Dobrofey написав:tea
Неоднократно уже бывало, что на наличке курс был ниже межбанка. Так что вполне вероятно, что даже при выкупе НБУ по 26,50 наличка может кратковременно просесть еще ниже. Я лично планирую тариться "зеленью" в 20-х числах августа, а пока пусть деньги на гривневом депозите месяц полежат.

А прибуток на Вашій сумі за місяць буде більший,ніж коштує пляшка валідолу?

После мощного рывка всегда идет откат и к инвестициям нужно относиться, как к игре, иначе в инвестициях делать нечего, все деньги уйдут на валидол. Тут больше подойдет: кто не рискует, тот не пьет шампанское. Лично я продлил небольшую часть гривнедепо (три гривнедепо) на месяц на август, остальное уже лежит на полугодовом доллардепо, скупался в июне и до 20-го июля. На этой неделе скупать доллар уже не вижу смысла. Начну закрывать гривнедепо с 9 августа и доллар на текущий счет. На полугодовое депо времени уже не остается, а трехмесячное депо лишает маневра в сентябре и октябре.
Дядюшка Скрудж
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 11:58

Dobrofey МИнулого року долара найбільше впав у вересні-жовтні
Ihor Pavlovycz
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 12:01

  Дядюшка Скрудж написав:
  tea написав:б)розмістити валютний депозит на 3 місяці,отримати на 10 тис.доларів 75 доларів прибутку,забрати валюту в 20-х числах жовтня і чекати піку,щоб продати і розмістити на піврічне гривневе депо

Я выбрал стратегию немножко другую

Теж варіант.Чи спрацює,адже ця осінь - початок передвиборчої кампанії,купа бруду литиметься,а гроші люблять спокій.
tea
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 12:02

  Игорь написав: отбрасывая со счетов сны sinusa

Оксана перед сном тепер п"є заспокійливе,тому Харків більше бомбити не будуть.Принаймні уві сні. :mrgreen:
tea
 
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