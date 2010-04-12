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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5532553355345535>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 813
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
115
5. более 75%
63%
510
Всього голосів : 813
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 11:40

  tea написав:б)розмістити валютний депозит на 3 місяці,отримати на 10 тис.доларів 75 доларів прибутку,забрати валюту в 20-х числах жовтня і чекати піку,щоб продати і розмістити на піврічне гривневе депо

Я выбрал стратегию немножко другую: разместил 10 000 долларов на текущий банковский счет, осенью в любой из трех месяцев может быть рывок курса вверх на одну гривну (скорее всего это будет в сентябре), например: с 27 грн. до 28 грн. потом небольшой откат. На пике скинуть доллар и разместить гривнедепо на 1 месяц, потом откуп подсевшего доллара. Мы не знаем, когда осенью будет рывок, поэтому лучше быть начеку и не связывать себя трехмесячным депо. Надеюсь осенью еще раз проехаться на небольшой качельке.
Сегодня, думаю, уже пик, на днях ожидаю небольшой откат, скорее всего понедельник-вторник. В первых числах августа подъем и снова небольшой откат после 5 августа (нерезиденты выводят прибыль).
Дядюшка Скрудж
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 11:45

  tea написав:Мені здається,що найоптимальнійший - варіант б)

А я думаю вариант а). Конечно же будут и такие, кто ради 150$ и 75$ расстанутся на 6 и 3 месяца соответственно со своими 10000$ объясняя это тем, как опасно хранить деньги дома, отбрасывая со счетов сны sinusa
Игорь
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 11:58

  tea написав:
  Dobrofey написав:tea
Неоднократно уже бывало, что на наличке курс был ниже межбанка. Так что вполне вероятно, что даже при выкупе НБУ по 26,50 наличка может кратковременно просесть еще ниже. Я лично планирую тариться "зеленью" в 20-х числах августа, а пока пусть деньги на гривневом депозите месяц полежат.

А прибуток на Вашій сумі за місяць буде більший,ніж коштує пляшка валідолу?

После мощного рывка всегда идет откат и к инвестициям нужно относиться, как к игре, иначе в инвестициях делать нечего, все деньги уйдут на валидол. Тут больше подойдет: кто не рискует, тот не пьет шампанское. Лично я продлил небольшую часть гривнедепо (три гривнедепо) на месяц на август, остальное уже лежит на полугодовом доллардепо, скупался в июне и до 20-го июля. На этой неделе скупать доллар уже не вижу смысла. Начну закрывать гривнедепо с 9 августа и доллар на текущий счет. На полугодовое депо времени уже не остается, а трехмесячное депо лишает маневра в сентябре и октябре.
Дядюшка Скрудж
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 11:58

Dobrofey МИнулого року долара найбільше впав у вересні-жовтні
Ihor Pavlovycz
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 12:01

  Дядюшка Скрудж написав:
  tea написав:б)розмістити валютний депозит на 3 місяці,отримати на 10 тис.доларів 75 доларів прибутку,забрати валюту в 20-х числах жовтня і чекати піку,щоб продати і розмістити на піврічне гривневе депо

Я выбрал стратегию немножко другую

Теж варіант.Чи спрацює,адже ця осінь - початок передвиборчої кампанії,купа бруду литиметься,а гроші люблять спокій.
tea
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 12:02

  Игорь написав: отбрасывая со счетов сны sinusa

Оксана перед сном тепер п"є заспокійливе,тому Харків більше бомбити не будуть.Принаймні уві сні. :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 12:08

Привет из Днепра-8

В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,57/26,59 UAH/USD виртуально, без сделок.

С 09.57, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного «американца» инициировали рост, сумев в указанный час обосноваться на отметке 26,60/26,65 UAH/USD.

«Регулятор во вторник влил $50,0 млн., думаю, в среду интервенции будут продолжены, Минфин с погашением ОВГЗ на 2,5 млрд. грн. шутить не любит», - заметил наш гуру.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как стало известно, что регулятор не терял времени, готовясь к нынешней акции Минфина, сжимая гривневую ликвидность. О последнем дали понять понизившиеся с уровня 57 909,2 млн. грн. к отметке 52 993,7 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Меж тем, сохранив «бычий» тренд, «зеленый» безнал около 10.10 Киева отметился на уровне 26,63/26,67 UAH/USD стараниями появившихся с утра пораньше на рынке «варягов», которые 23-24 июля не успели скупиться.

К 10.41 котировки доллара на межбанке , откатившись, обосновались на цифре 26,62/26,65 UAH/USD. Достоверно о выходе на рынок НБУ с интервенцией пока неизвестно, но результат от возможной «анонимной» «заливки», налицо.

Около 11.02 котировки безналичного «американца» на межбанке сузили спред до 26,62/26,64 UAH/USD. На моменте равновесие спроса и оферов СКВ.

Таким образом, около 10.38 Киева «бычий» тренд безналичного доллара иссяк. Не исключено, при помощи регулятора.

Дополуденная восходящая курсовая динамика на межбанке , остановившаяся после 10.40 Киева, сопровождалась относительной стабильностью на рынке гривневой ликвидности, о чем дали понять не тронувшиеся с отметки суточной давности (15,25/16,50% годовых) ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.

На этом фоне на «зеленых» торгах межбанка без перемен: 26,62/26,64 UAH/USD. «На рынок вернулась привычная скукота, разочаровавшего любителей потрясений», - констатировал наш гуру.

К 12.21 на валютном межбанке в секторе доллара не было отмечено курсовых подвижек, благодаря сбалансированной торговле в безналичной паре доллар-гривня: 26,62/26,64 UAH/USD.

Около 12.51 валютный межбанк ушел на обеденный перерыв, сопровождаясь не изменившимися ценами «американца»: 26,62/26,64 UAH/USD.

При этих ценах участники торгов валютного межбанка ушли в трапезную на обед.

Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 25 июля с уровней: доллар – 26,45/26,75 UAH/USD, евро – 30,70/31,30 UAH/EUR, рубль - 0,407/0,430 UAH/RUB.

По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению прибавил по 15,0 коп.

Евро по сравнению с 24 июля по спросу вырос на 10,0 коп., прибавив 15,0 коп. по предложению.

Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 24 июля по спросу вырос на 20 пунктов, по предложению вырос на 150 пунктов.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду понизилось до отметки $1,1685, приподнявшись до $1,1686 на закрытии азиатской сессии форекса и снова повысившись к $1,1692 на открытии торгов в Европе.

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 25 июля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,78/26,80 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос повысился на 23,0 коп., предложение прибавило 10,0 коп.); евро – 31,15/31,40 UAH/EUR (по сравнению с открытием 24 июля спрос вырос на 15,0 коп., офера стали выше на 15,0-20,0 коп.); рубль - 0,412/0,422 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос не изменился, офера прибавили 20 пунктов).

На открытии торгов 25 июля в розничном сегменте наблюдалась сбалансированная торговля в паре доллар-гривня.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,78/26,80 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос повысился на 23,0 коп., предложение прибавило 10,0 коп.); евро – 31,15/31,40 UAH/EUR (по сравнению с открытием 24 июля спрос вырос на 15,0 коп., офера стали выше на 15,0-20,0 коп.); рубль - 0,412/0,422 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос не изменился, офера прибавили 20 пунктов).

На старте торгов 25 июля в оптовом сегменте рынка Днепра нечастые оптовые сделки проходили в балансе спроса и предложения.

На 12.18 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали об установлении относительного спокойствия на местном рынке на фоне текущих действующих цен (26,65/26,75 UAH/USD, евро – 31,00/31,30 UAH/EUR), которые, по сути не изменились с уровней открытия, сопровождаясь равновесием спроса и предложения в паре доллар-гривня.

По состоянию на 12.08 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сужении спреда действующих цен за счет повышения более значимых бидов в паре доллар-гривня: 26,75/26,85 UAH/USD, евро – 31,10/31,35 UAH/EUR, рубль 0,417/0,422 UAH/RUB. Эта курсовая динамика сопровождалась сохранением равновесной торговли в паре доллар-гривня, где постепенно начали появляться оптовые партии СКВ.

Около 12.28 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены в паре доллар-гривня не изменились с открытия, реагируя на состояние «зеленого» сектора межбанка и текущую сбалансированность торговли: 26,75/26,80 UAH/USD, евро – 31,20/31,40 UAH/EUR, рубль 0,412/0,422 UAH/RUB. На моменте рынок среднеликвидный и равновесный.

В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в среду в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.

Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 25 июля по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,63/26,78 UAH/USD, евро – 31,00/31,30 UAH/EUR, рубль 0,415/0,420 UAH/RUB, Киев опт 26,63-65/26,72-75 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,63-65/26,72-75 UAH/USD, евро (опт) 31,00/31,30 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,00/31,30 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,60/26,80 UAH/USD, евро – 30,85/31,20 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,420 RUB/USD, Одесса – опт 26,62/26,72 UAH/USD, розница – 26,60/26,75 UAH/USD; Запорожье – 26,73/26,85 UAH/USD; евро – 31,10/31,40 UAH/EUR, рубль - 0,416/0,421 RUB/USD.

Курсовая динамика в безналичной паре доллар-гривня на украинских валютных торгах в среду упала. Накануне регулятор дал понять, что не допустит чрезмерного укрепления доллара, расщедрившись на $50,0 млн. интервенций.
Подробности участия НБУ в торгах межбанка 25-го мы узнаем позже, однако, представляется, что регулятор нынче если и проводил «заливку» с платформы Matching, ее масштабы были более скромными.

Нелишне указать, что в замедлении «бычьего» тренда на торгах «зеленым» безналом принял участие выросший, как и полагается к среде, приток экспортной выручки из-за рубежа. Кроме того, накануне, разместив депосертификаты на 14 154 млн. грн., регулятор изъял с рынка заметную часть гривневой ликвидности, на что указали упавшие на 9,0 млрд. грн. объемы остатков в нацвалюте.
Добавим, что этому процессу также способствовал бюджетный период, аккумулировавший часть гривневой ликвидности.

Таким образом, надежды на ажиотаж и панику на валютном межбанке, основанные на погашении Минфином гривневых ОВГЗ, не оправдались. Рискнем предположить дальнейшее снижение курсовой динамики в безналичной паре доллар-гривня, которая, полагаю, начнет «обживать» новый, более высокий уровень цен в сопровождении менее размашистых курсовых колебаний.

Думается, нечто подобное ждет и рынок наличных, где потенциальные клиенты уже потихоньку адаптируются к новым ценам, включаясь в «двустороннюю» работы в паре доллар-гривня.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 12:15

Після обіду почався мінівідкат як на міжбанку,так і на готівці.
tea
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 12:32

  tea написав:Після обіду почався мінівідкат як на міжбанку,так і на готівці.


Наверное, к дождю... :roll:

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 12:33

  дядя Caша написав:
  tea написав:Після обіду почався мінівідкат як на міжбанку,так і на готівці.


Наверное, к дождю... :roll:

US

Тут писали,що після доща відразу починає рости. :mrgreen:
tea
 
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