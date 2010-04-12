Додано: Сер 25 лип, 2018 12:08

Привет из Днепра-8



В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,57/26,59 UAH/USD виртуально, без сделок.



С 09.57, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного «американца» инициировали рост, сумев в указанный час обосноваться на отметке 26,60/26,65 UAH/USD.



«Регулятор во вторник влил $50,0 млн., думаю, в среду интервенции будут продолжены, Минфин с погашением ОВГЗ на 2,5 млрд. грн. шутить не любит», - заметил наш гуру.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как стало известно, что регулятор не терял времени, готовясь к нынешней акции Минфина, сжимая гривневую ликвидность. О последнем дали понять понизившиеся с уровня 57 909,2 млн. грн. к отметке 52 993,7 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Меж тем, сохранив «бычий» тренд, «зеленый» безнал около 10.10 Киева отметился на уровне 26,63/26,67 UAH/USD стараниями появившихся с утра пораньше на рынке «варягов», которые 23-24 июля не успели скупиться.



К 10.41 котировки доллара на межбанке , откатившись, обосновались на цифре 26,62/26,65 UAH/USD. Достоверно о выходе на рынок НБУ с интервенцией пока неизвестно, но результат от возможной «анонимной» «заливки», налицо.



Около 11.02 котировки безналичного «американца» на межбанке сузили спред до 26,62/26,64 UAH/USD. На моменте равновесие спроса и оферов СКВ.



Таким образом, около 10.38 Киева «бычий» тренд безналичного доллара иссяк. Не исключено, при помощи регулятора.



Дополуденная восходящая курсовая динамика на межбанке , остановившаяся после 10.40 Киева, сопровождалась относительной стабильностью на рынке гривневой ликвидности, о чем дали понять не тронувшиеся с отметки суточной давности (15,25/16,50% годовых) ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.



На этом фоне на «зеленых» торгах межбанка без перемен: 26,62/26,64 UAH/USD. «На рынок вернулась привычная скукота, разочаровавшего любителей потрясений», - констатировал наш гуру.



К 12.21 на валютном межбанке в секторе доллара не было отмечено курсовых подвижек, благодаря сбалансированной торговле в безналичной паре доллар-гривня: 26,62/26,64 UAH/USD.



Около 12.51 валютный межбанк ушел на обеденный перерыв, сопровождаясь не изменившимися ценами «американца»: 26,62/26,64 UAH/USD.



При этих ценах участники торгов валютного межбанка ушли в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 25 июля с уровней: доллар – 26,45/26,75 UAH/USD, евро – 30,70/31,30 UAH/EUR, рубль - 0,407/0,430 UAH/RUB.



По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению прибавил по 15,0 коп.



Евро по сравнению с 24 июля по спросу вырос на 10,0 коп., прибавив 15,0 коп. по предложению.



Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 24 июля по спросу вырос на 20 пунктов, по предложению вырос на 150 пунктов.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду понизилось до отметки $1,1685, приподнявшись до $1,1686 на закрытии азиатской сессии форекса и снова повысившись к $1,1692 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 25 июля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,78/26,80 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос повысился на 23,0 коп., предложение прибавило 10,0 коп.); евро – 31,15/31,40 UAH/EUR (по сравнению с открытием 24 июля спрос вырос на 15,0 коп., офера стали выше на 15,0-20,0 коп.); рубль - 0,412/0,422 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос не изменился, офера прибавили 20 пунктов).



На открытии торгов 25 июля в розничном сегменте наблюдалась сбалансированная торговля в паре доллар-гривня.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,78/26,80 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос повысился на 23,0 коп., предложение прибавило 10,0 коп.); евро – 31,15/31,40 UAH/EUR (по сравнению с открытием 24 июля спрос вырос на 15,0 коп., офера стали выше на 15,0-20,0 коп.); рубль - 0,412/0,422 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос не изменился, офера прибавили 20 пунктов).



На старте торгов 25 июля в оптовом сегменте рынка Днепра нечастые оптовые сделки проходили в балансе спроса и предложения.



На 12.18 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали об установлении относительного спокойствия на местном рынке на фоне текущих действующих цен (26,65/26,75 UAH/USD, евро – 31,00/31,30 UAH/EUR), которые, по сути не изменились с уровней открытия, сопровождаясь равновесием спроса и предложения в паре доллар-гривня.



По состоянию на 12.08 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сужении спреда действующих цен за счет повышения более значимых бидов в паре доллар-гривня: 26,75/26,85 UAH/USD, евро – 31,10/31,35 UAH/EUR, рубль 0,417/0,422 UAH/RUB. Эта курсовая динамика сопровождалась сохранением равновесной торговли в паре доллар-гривня, где постепенно начали появляться оптовые партии СКВ.



Около 12.28 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены в паре доллар-гривня не изменились с открытия, реагируя на состояние «зеленого» сектора межбанка и текущую сбалансированность торговли: 26,75/26,80 UAH/USD, евро – 31,20/31,40 UAH/EUR, рубль 0,412/0,422 UAH/RUB. На моменте рынок среднеликвидный и равновесный.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в среду в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 25 июля по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,63/26,78 UAH/USD, евро – 31,00/31,30 UAH/EUR, рубль 0,415/0,420 UAH/RUB, Киев опт 26,63-65/26,72-75 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,63-65/26,72-75 UAH/USD, евро (опт) 31,00/31,30 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,00/31,30 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,60/26,80 UAH/USD, евро – 30,85/31,20 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,420 RUB/USD, Одесса – опт 26,62/26,72 UAH/USD, розница – 26,60/26,75 UAH/USD; Запорожье – 26,73/26,85 UAH/USD; евро – 31,10/31,40 UAH/EUR, рубль - 0,416/0,421 RUB/USD.



Курсовая динамика в безналичной паре доллар-гривня на украинских валютных торгах в среду упала. Накануне регулятор дал понять, что не допустит чрезмерного укрепления доллара, расщедрившись на $50,0 млн. интервенций.

Подробности участия НБУ в торгах межбанка 25-го мы узнаем позже, однако, представляется, что регулятор нынче если и проводил «заливку» с платформы Matching, ее масштабы были более скромными.



Нелишне указать, что в замедлении «бычьего» тренда на торгах «зеленым» безналом принял участие выросший, как и полагается к среде, приток экспортной выручки из-за рубежа. Кроме того, накануне, разместив депосертификаты на 14 154 млн. грн., регулятор изъял с рынка заметную часть гривневой ликвидности, на что указали упавшие на 9,0 млрд. грн. объемы остатков в нацвалюте.

Добавим, что этому процессу также способствовал бюджетный период, аккумулировавший часть гривневой ликвидности.



Таким образом, надежды на ажиотаж и панику на валютном межбанке, основанные на погашении Минфином гривневых ОВГЗ, не оправдались. Рискнем предположить дальнейшее снижение курсовой динамики в безналичной паре доллар-гривня, которая, полагаю, начнет «обживать» новый, более высокий уровень цен в сопровождении менее размашистых курсовых колебаний.



Думается, нечто подобное ждет и рынок наличных, где потенциальные клиенты уже потихоньку адаптируются к новым ценам, включаясь в «двустороннюю» работы в паре доллар-гривня.



US