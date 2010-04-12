tea написав:б)розмістити валютний депозит на 3 місяці,отримати на 10 тис.доларів 75 доларів прибутку,забрати валюту в 20-х числах жовтня і чекати піку,щоб продати і розмістити на піврічне гривневе депо
Я выбрал стратегию немножко другую: разместил 10 000 долларов на текущий банковский счет, осенью в любой из трех месяцев может быть рывок курса вверх на одну гривну (скорее всего это будет в сентябре), например: с 27 грн. до 28 грн. потом небольшой откат. На пике скинуть доллар и разместить гривнедепо на 1 месяц, потом откуп подсевшего доллара. Мы не знаем, когда осенью будет рывок, поэтому лучше быть начеку и не связывать себя трехмесячным депо. Надеюсь осенью еще раз проехаться на небольшой качельке. Сегодня, думаю, уже пик, на днях ожидаю небольшой откат, скорее всего понедельник-вторник. В первых числах августа подъем и снова небольшой откат после 5 августа (нерезиденты выводят прибыль).
tea написав:Мені здається,що найоптимальнійший - варіант б)
А я думаю вариант а). Конечно же будут и такие, кто ради 150$ и 75$ расстанутся на 6 и 3 месяца соответственно со своими 10000$ объясняя это тем, как опасно хранить деньги дома, отбрасывая со счетов сны sinusa
Dobrofey написав:tea Неоднократно уже бывало, что на наличке курс был ниже межбанка. Так что вполне вероятно, что даже при выкупе НБУ по 26,50 наличка может кратковременно просесть еще ниже. Я лично планирую тариться "зеленью" в 20-х числах августа, а пока пусть деньги на гривневом депозите месяц полежат.
А прибуток на Вашій сумі за місяць буде більший,ніж коштує пляшка валідолу?
После мощного рывка всегда идет откат и к инвестициям нужно относиться, как к игре, иначе в инвестициях делать нечего, все деньги уйдут на валидол. Тут больше подойдет: кто не рискует, тот не пьет шампанское. Лично я продлил небольшую часть гривнедепо (три гривнедепо) на месяц на август, остальное уже лежит на полугодовом доллардепо, скупался в июне и до 20-го июля. На этой неделе скупать доллар уже не вижу смысла. Начну закрывать гривнедепо с 9 августа и доллар на текущий счет. На полугодовое депо времени уже не остается, а трехмесячное депо лишает маневра в сентябре и октябре.
tea написав:б)розмістити валютний депозит на 3 місяці,отримати на 10 тис.доларів 75 доларів прибутку,забрати валюту в 20-х числах жовтня і чекати піку,щоб продати і розмістити на піврічне гривневе депо
Я выбрал стратегию немножко другую
Теж варіант.Чи спрацює,адже ця осінь - початок передвиборчої кампанії,купа бруду литиметься,а гроші люблять спокій.
В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,57/26,59 UAH/USD виртуально, без сделок.
С 09.57, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного «американца» инициировали рост, сумев в указанный час обосноваться на отметке 26,60/26,65 UAH/USD.
«Регулятор во вторник влил $50,0 млн., думаю, в среду интервенции будут продолжены, Минфин с погашением ОВГЗ на 2,5 млрд. грн. шутить не любит», - заметил наш гуру.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как стало известно, что регулятор не терял времени, готовясь к нынешней акции Минфина, сжимая гривневую ликвидность. О последнем дали понять понизившиеся с уровня 57 909,2 млн. грн. к отметке 52 993,7 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Меж тем, сохранив «бычий» тренд, «зеленый» безнал около 10.10 Киева отметился на уровне 26,63/26,67 UAH/USD стараниями появившихся с утра пораньше на рынке «варягов», которые 23-24 июля не успели скупиться.
К 10.41 котировки доллара на межбанке , откатившись, обосновались на цифре 26,62/26,65 UAH/USD. Достоверно о выходе на рынок НБУ с интервенцией пока неизвестно, но результат от возможной «анонимной» «заливки», налицо.
Около 11.02 котировки безналичного «американца» на межбанке сузили спред до 26,62/26,64 UAH/USD. На моменте равновесие спроса и оферов СКВ.
Таким образом, около 10.38 Киева «бычий» тренд безналичного доллара иссяк. Не исключено, при помощи регулятора.
Дополуденная восходящая курсовая динамика на межбанке , остановившаяся после 10.40 Киева, сопровождалась относительной стабильностью на рынке гривневой ликвидности, о чем дали понять не тронувшиеся с отметки суточной давности (15,25/16,50% годовых) ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.
На этом фоне на «зеленых» торгах межбанка без перемен: 26,62/26,64 UAH/USD. «На рынок вернулась привычная скукота, разочаровавшего любителей потрясений», - констатировал наш гуру.
К 12.21 на валютном межбанке в секторе доллара не было отмечено курсовых подвижек, благодаря сбалансированной торговле в безналичной паре доллар-гривня: 26,62/26,64 UAH/USD.
Около 12.51 валютный межбанк ушел на обеденный перерыв, сопровождаясь не изменившимися ценами «американца»: 26,62/26,64 UAH/USD.
При этих ценах участники торгов валютного межбанка ушли в трапезную на обед.
Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием». Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 25 июля с уровней: доллар – 26,45/26,75 UAH/USD, евро – 30,70/31,30 UAH/EUR, рубль - 0,407/0,430 UAH/RUB.
По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению прибавил по 15,0 коп.
Евро по сравнению с 24 июля по спросу вырос на 10,0 коп., прибавив 15,0 коп. по предложению.
Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 24 июля по спросу вырос на 20 пунктов, по предложению вырос на 150 пунктов.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду понизилось до отметки $1,1685, приподнявшись до $1,1686 на закрытии азиатской сессии форекса и снова повысившись к $1,1692 на открытии торгов в Европе.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 25 июля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,78/26,80 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос повысился на 23,0 коп., предложение прибавило 10,0 коп.); евро – 31,15/31,40 UAH/EUR (по сравнению с открытием 24 июля спрос вырос на 15,0 коп., офера стали выше на 15,0-20,0 коп.); рубль - 0,412/0,422 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос не изменился, офера прибавили 20 пунктов).
На открытии торгов 25 июля в розничном сегменте наблюдалась сбалансированная торговля в паре доллар-гривня.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,78/26,80 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос повысился на 23,0 коп., предложение прибавило 10,0 коп.); евро – 31,15/31,40 UAH/EUR (по сравнению с открытием 24 июля спрос вырос на 15,0 коп., офера стали выше на 15,0-20,0 коп.); рубль - 0,412/0,422 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос не изменился, офера прибавили 20 пунктов).
На старте торгов 25 июля в оптовом сегменте рынка Днепра нечастые оптовые сделки проходили в балансе спроса и предложения.
На 12.18 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали об установлении относительного спокойствия на местном рынке на фоне текущих действующих цен (26,65/26,75 UAH/USD, евро – 31,00/31,30 UAH/EUR), которые, по сути не изменились с уровней открытия, сопровождаясь равновесием спроса и предложения в паре доллар-гривня.
По состоянию на 12.08 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сужении спреда действующих цен за счет повышения более значимых бидов в паре доллар-гривня: 26,75/26,85 UAH/USD, евро – 31,10/31,35 UAH/EUR, рубль 0,417/0,422 UAH/RUB. Эта курсовая динамика сопровождалась сохранением равновесной торговли в паре доллар-гривня, где постепенно начали появляться оптовые партии СКВ.
Около 12.28 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены в паре доллар-гривня не изменились с открытия, реагируя на состояние «зеленого» сектора межбанка и текущую сбалансированность торговли: 26,75/26,80 UAH/USD, евро – 31,20/31,40 UAH/EUR, рубль 0,412/0,422 UAH/RUB. На моменте рынок среднеликвидный и равновесный.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в среду в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
Курсовая динамика в безналичной паре доллар-гривня на украинских валютных торгах в среду упала. Накануне регулятор дал понять, что не допустит чрезмерного укрепления доллара, расщедрившись на $50,0 млн. интервенций. Подробности участия НБУ в торгах межбанка 25-го мы узнаем позже, однако, представляется, что регулятор нынче если и проводил «заливку» с платформы Matching, ее масштабы были более скромными.
Нелишне указать, что в замедлении «бычьего» тренда на торгах «зеленым» безналом принял участие выросший, как и полагается к среде, приток экспортной выручки из-за рубежа. Кроме того, накануне, разместив депосертификаты на 14 154 млн. грн., регулятор изъял с рынка заметную часть гривневой ликвидности, на что указали упавшие на 9,0 млрд. грн. объемы остатков в нацвалюте. Добавим, что этому процессу также способствовал бюджетный период, аккумулировавший часть гривневой ликвидности.
Таким образом, надежды на ажиотаж и панику на валютном межбанке, основанные на погашении Минфином гривневых ОВГЗ, не оправдались. Рискнем предположить дальнейшее снижение курсовой динамики в безналичной паре доллар-гривня, которая, полагаю, начнет «обживать» новый, более высокий уровень цен в сопровождении менее размашистых курсовых колебаний.
Думается, нечто подобное ждет и рынок наличных, где потенциальные клиенты уже потихоньку адаптируются к новым ценам, включаясь в «двустороннюю» работы в паре доллар-гривня.