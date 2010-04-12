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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5532553355345535

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 813
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
115
5. более 75%
63%
510
Всього голосів : 813
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 12:57

дядя Caша А может коньюктура на основных мировых рынках оказалась "подмоченной"?

https://www.metalika.ua/sites/default/f ... 200718.gif
siriys
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 12:57

  Яша написав:
  tea написав:
  tea написав:)

Вариант Х не рассматриваете? :во время бега между обменками получмть по голове, потерять все деньги и навестить айболита :)


Так ведь Айболит зверушек лечил....
холява
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 13:28

  tea написав:Після обіду почався мінівідкат як на міжбанку,так і на готівці.


Щедрый ПАПА отошёл на уровень 26.60 и фактически залил всех страждущих,на наличке щедро наливал Укргаз,который не допустил саморазогрева,у гривны состоялся незапланированный бой,в котором она потеряла всего навсего 1% с хвостиком за недельку.
Наличка ещё скажет своё слово,но скорее всего это будет уже ближе к школьному сезону,а на МБ у Папы всё под контролем,резервы приличные,грнлюбители могут расслабиться,ложная тревога)))
Глобально ничего не поменялось,всё внимание на МВФ,которого наверняка сильно беспокоит бюджет,который начинает не выполнятся(мегапенсии уже начали задерживать),но у правительства на ЕКС было 10 ярдиков,июльский дефицит наверное закроют,а дальше придётся включаться НБУ,"перечислять прибыль" и покупать ОВГЗ у расточительного правительства.Сами понимаете,МВФ такое не одобрит,да и гривна опять подцепит температуру от такой проказы как эмиссия.
А кто катается на волнах,может попробовать слить часть капитала,20 копеек вполне можно зашортить в горизонте месяц :idea:
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 13:33

  siriys написав:дядя Caша А может коньюктура на основных мировых рынках оказалась "подмоченной"?

https://www.metalika.ua/sites/default/f ... 200718.gif


А може "мировой рынок" подмочен и сполз? Если по зерну та же картина то оййой. Вспоминания приходят, как купону нули обрезали, а перед этим он как у молодого на гору лез.
Эвген
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 13:34

  холява написав:
  Яша написав:Вариант Х не рассматриваете? :во время бега между обменками получмть по голове, потерять все деньги и навестить айболита :)


Так ведь Айболит зверушек лечил....

Был у меня когдато друг ворон по имени Яшка
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 13:42

  холява написав:
Так ведь Айболит зверушек лечил....


Быки, медведи, хомяки, олени - все зверушки в контексте... :lol:
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 13:48

  tea написав:Розглянемо три альтернативи.
а)не розміщувати долари на півроку,а чекати піку,щоб продати і тоді розмістити піврічне гривневе депо.
б)розмістити валютний депозит на 3 місяці,отримати на 10 тис.доларів 75 доларів прибутку,забрати валюту в 20-х числах жовтня і чекати піку,щоб продати і розмістити на піврічне гривневе депо.
в)розмістити на півроку валютний депозит,отримати в 20-х числах 150 доларів,при сумі розміщення 10 тис.доларів,але є великий ризик,що пік буде вже позаду.
Мені здається,що найоптимальнійший - варіант б)

а че не вариант
г) открыть годовой депо в конце декабря 2017 года с пополнением. тогда выходит процент поболе и выйти из депо можно в более менее подходящее время.
mephala
 
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