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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 25 лип, 2018 12:57
дядя Caша А может коньюктура на основных мировых рынках оказалась "подмоченной"?
Додано: Сер 25 лип, 2018 12:57
Додано: Сер 25 лип, 2018 13:28
Щедрый ПАПА отошёл на уровень 26.60 и фактически залил всех страждущих,на наличке щедро наливал Укргаз,который не допустил саморазогрева,у гривны состоялся незапланированный бой,в котором она потеряла всего навсего 1% с хвостиком за недельку.
Наличка ещё скажет своё слово,но скорее всего это будет уже ближе к школьному сезону,а на МБ у Папы всё под контролем,резервы приличные,грнлюбители могут расслабиться,ложная тревога)))
Глобально ничего не поменялось,всё внимание на МВФ,которого наверняка сильно беспокоит бюджет,который начинает не выполнятся(мегапенсии уже начали задерживать),но у правительства на ЕКС было 10 ярдиков,июльский дефицит наверное закроют,а дальше придётся включаться НБУ,"перечислять прибыль" и покупать ОВГЗ у расточительного правительства.Сами понимаете,МВФ такое не одобрит,да и гривна опять подцепит температуру от такой проказы как эмиссия.
А кто катается на волнах,может попробовать слить часть капитала,20 копеек вполне можно зашортить в горизонте месяц
Додано: Сер 25 лип, 2018 13:33
А може "мировой рынок" подмочен и сполз? Если по зерну та же картина то оййой. Вспоминания приходят, как купону нули обрезали, а перед этим он как у молодого на гору лез.
Додано: Сер 25 лип, 2018 13:34
Был у меня когдато друг ворон по имени Яшка
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Сер 25 лип, 2018 13:42
Быки, медведи, хомяки, олени - все зверушки в контексте...
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
Додано: Сер 25 лип, 2018 13:48
а че не вариант
г) открыть годовой депо в конце декабря 2017 года с пополнением. тогда выходит процент поболе и выйти из депо можно в более менее подходящее время.
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