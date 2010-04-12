tea написав:Після обіду почався мінівідкат як на міжбанку,так і на готівці.
Щедрый ПАПА отошёл на уровень 26.60 и фактически залил всех страждущих,на наличке щедро наливал Укргаз,который не допустил саморазогрева,у гривны состоялся незапланированный бой,в котором она потеряла всего навсего 1% с хвостиком за недельку. Наличка ещё скажет своё слово,но скорее всего это будет уже ближе к школьному сезону,а на МБ у Папы всё под контролем,резервы приличные,грнлюбители могут расслабиться,ложная тревога))) Глобально ничего не поменялось,всё внимание на МВФ,которого наверняка сильно беспокоит бюджет,который начинает не выполнятся(мегапенсии уже начали задерживать),но у правительства на ЕКС было 10 ярдиков,июльский дефицит наверное закроют,а дальше придётся включаться НБУ,"перечислять прибыль" и покупать ОВГЗ у расточительного правительства.Сами понимаете,МВФ такое не одобрит,да и гривна опять подцепит температуру от такой проказы как эмиссия. А кто катается на волнах,может попробовать слить часть капитала,20 копеек вполне можно зашортить в горизонте месяц
tea написав:Розглянемо три альтернативи. а)не розміщувати долари на півроку,а чекати піку,щоб продати і тоді розмістити піврічне гривневе депо. б)розмістити валютний депозит на 3 місяці,отримати на 10 тис.доларів 75 доларів прибутку,забрати валюту в 20-х числах жовтня і чекати піку,щоб продати і розмістити на піврічне гривневе депо. в)розмістити на півроку валютний депозит,отримати в 20-х числах 150 доларів,при сумі розміщення 10 тис.доларів,але є великий ризик,що пік буде вже позаду. Мені здається,що найоптимальнійший - варіант б)
а че не вариант г) открыть годовой депо в конце декабря 2017 года с пополнением. тогда выходит процент поболе и выйти из депо можно в более менее подходящее время.