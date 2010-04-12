Додано: Сер 25 лип, 2018 16:23

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, упавший во вторник относительно доллара на 13,35 коп., на торгах среды понизился на 4,37 коп., оказавшись на уровне 26,6269 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 25 июля с уровней предыдущего закрытия 26,57/26,59 UAH/USD «виртуально», без сделок.



К 09.57, выйдя в реальную сферу, доллар повысился до отметки 26,60/26,65, а спустя 12 минут оказался на цифре 26,63/26,67 UAH/USD. Столь ранняя игра на повышения характерна для нерезидентов, которые не успели скупиться 23-24 июля.

Эти максимумы уже к 10.38 Киева были проданы, понизив курс «американца» до 26,62/26,65, а с 11.01 на межбанке установилась более «узкая» цена СКВ (26,62/26,64 UAH/USD), которая оставалась действующей до 13.00 Киева, сопровождаясь сбалансированной торговлей долларом.



Около 13.00 «американец» на межбанке сделал еще один шаг вниз на выросших продажа, оказавшись на цифре к 26,595/26,620 UAH/USD, которую не покидал до 15.40, возобновив снижение на опустевшем рынке единичными продажами СКВ.



С 15.40 и по сути до самого закрытия сессии доллар не покидал новый, более низкий уровень - 26,585/26,610 UAH/USD.



Торги валютного межбанка 25 июля безналичным «американцем» завершились на этой же цифре (26,585/26,610 UAH/USD).



Большинство сделок на межбанке в среду, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,6269 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 5,13% с 28,0672 UAH/USD до 26,6269 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 25 июля гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.14 Киева - 15,50/16,75 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 25 июля, замедлив «бычий» тренд, вырос в цене по следующим причинам.



Во-первых, тон тренда задали утренние покупки СКВ нерезидентов, которые на протяжении последних трех сессий конвертирую гривню с доллар для репатриации на родину.



Во-вторых, Минфин анонсировал накануне погашение гривневых ОВГЗ, и эта операция должна была выплеснуть на рынок около 2,5 млрд. грн., значительная часть из которых досталась «варягам». Превентивные мероприятия (состоявшееся накануне размещение ОВГЗ и продажа депосертификатов НБУ на 14,154 млрд. грн.) смягчили этот гривневый удар на валютном межбанке. Действия финансовых властей стали причиной падения остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 57 909,2 млн. грн. к отметке 52 993,7 млн. грн.



В-третьих, в росте курса безналичного доллара 25-го есть доля «вин» Казначейства, спорадически компенсирующего НДС малыми порциями.



В-четвертых, «быков» межбанка поддержал наличный рынок, где игроки старались удержать высокие цены СКВ, опасаясь падения клиентского «приноса».



Меж тем, кроме только что упомянутых мероприятий Минфина и НБУ, ощутимо замедлили рост курса безналичного доллара бюджетный период, сопровождавшийся платежами в Казну и рост поступлений экспортной выручки из-за рубежа, характерный для средины недели. На моменте мы не можем достоверно утверждать, что в замедлении роста курса СКВ на межбанке участвовал регулятор, хотя представители профильных департаментов ряда системных банков отрицают интервенции с платформы Matching.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 25 июля немного понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, наблюдавшийся ажиотажный спрос на доллар во вторник к среде пошел на спад. СКВ выросла в цене, «обрезав» часть покупателей.



Во-вторых, активность нерезидентов также понизилась.



В-третьих, если регулятор и участвовал в торгах 25-го интервенциями, их масштаб наверняка был ниже, чем накануне.





Дата: 25 июля 2018 г. 17.21



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 26,73/26,80 UAH/USD (с утра – 26,78/26,80 UAH/USD, к полудню - 26,75/26,80 UAH/USD)

€ – 31,20/31,40 UAH/EUR (с утра – 31,15/31,40 UAH/EUR, к полудню - 31,20/31,40 UAH/EUR)

RUB – 0,412/0,422 UAH/RUB (с утра - 0,412/0,422 UAH/RUB, к полудню - 0,412/0,422 UAH/RUB)



Рынок наличных Днепра начал торги среды в условиях сбалансированной торговли в паре доллар-гривня.



По мере снижения волатильности на торгах валютного межбанка, где с 10.40 прекратился рост цен безналичного «американца», на наличном рынке Днепра ситуация становилась более спокойной и деловитой.



Около 12.28 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены в паре доллар-гривня не изменились с открытия, реагируя на состояние «зеленого» сектора межбанка и текущую сбалансированность торговли: 26,75/26,80 UAH/USD, евро – 31,20/31,40 UAH/EUR, рубль 0,412/0,422 UAH/RUB. На моменте рынок среднеликвидный и равновесный.



После обеда на рынке Днепра котировки в паре доллар-гривня прекратили роста и даже немного растянули спред, понизив более значимые биды.



Равновесие спроса и предложения сохранилось до самого закрытия сессии, обеспечив оптовому сектору «неформальной» «налички» Днепра приличные обороты, которые заслужив «четверку», повторили показатели предыдущей сессии.







Дата: 25 июля 2018 г. 17.17



рынок Запорожья, опт:



$ - 26,75/26,85 UAH/USD (с утра - 26,73/26,85 UAH/USD, к полудню – 26,75/26,85 UAH/USDD)

€ – 31,10/31,35 UAH/EUR (с утра – 31,10/31,40 UAH/EUR, к полудню - 31,10/31,35 UAH/EUR)

RUB – 0,417/0,422 UAH/RUB (с утра - 0,416/0,421 UAH/RUB, к полудню 0,417/0,422 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях равновесия розничных сделок в паре доллар-гривня.



В период до полудня на рынке города местные дилеры констатировали постепенное появление двусторонних оптовых сделок в паре доллар-гривня.



По состоянию на 12.08 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сужении спреда действующих цен за счет повышения более значимых бидов в паре доллар-гривня: 26,75/26,85 UAH/USD, евро – 31,10/31,35 UAH/EUR, рубль 0,417/0,422 UAH/RUB. Эта курсовая динамика сопровождалась сохранением равновесной торговли в паре доллар-гривня, где постепенно начали появляться оптовые партии СКВ.



После обеда на местном рынке ситуация не претерпела изменений – на фоне стабильных цен в паре доллар-гривня наблюдалась равновесная торговля.



Полагаю, дилеры воздерживались от снижения действующих цен, небезосновательно опасаясь падения клиентского «приноса».



По итогам дня запорожские валютчики поставили оценку «три с плюсом», констатировав повторение показателей предыдущей сессии.



Дата: 25 июля 2018 г. на 17.26



Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 26,71/26,80 UAH/USD (с утра - 26,63/26,78 UAH/USD, к полудню - 26,72/26,80 UAH/USD)

€ – 31,16/31,370 UAH/EUR (с утра – 31,00/31,30 UAH/EUR, к полудню - 31,00/31,30 UAH/EUR)

RUB 0,418/0,422 UAH/RUB (с утра - 0,415/0,420 UAH/RUB, к полудню - 0,416/0,424 UAH/RUB)



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