ДС старается контролировать всю фауну, не надо волноваться.
US
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 25 лип, 2018 15:19
ДС старается контролировать всю фауну, не надо волноваться.
US
Додано: Сер 25 лип, 2018 15:28
В городе Оксаны принимают по .73, отката не видать.
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Додано: Сер 25 лип, 2018 15:39
В монобанке, насколько помню, можно указать карту любого банка чтобы % выплачивались и тело депо по окончании. Поэтому процентов за снятие нала в банкомате можно избежать.
Но я бы сейчас выбрал валюту вместо гривневого депо.
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Додано: Сер 25 лип, 2018 16:09
Плюсую за графіки.
Любі друзі - зверніть увагу,що з 16 по 23 липня впали всі ціни на всі позиції металопродукції.Нагадаю,що 19 липня ЄС ввела квоти на 11 позицій нашого металу.
Але цих цінових графіків мало,щоб зрозуміти масштаби проблеми.
Чекатимемо вересня,коли вийде статистика скільки Україна продала на експорт металопродукції у серпні,коли весь місяць вже діятимуть квоти, і порівняємо тенденцію з липнем,коли ще до 19 числа квоти не діяли.Якщо на зниження цін накладеться ще й зниження обсягів продажу,тоді буде сумно.
Тепер такі графіки потрібно дивитись щотижня.
Додано: Сер 25 лип, 2018 16:15
Теж варіант.
Коли була "Ж.о.п.а_в_роліках",то вона цим і користувалась.Відкривала у 30 банках 180 депозитів у 3 валютах на різні терміни і багала перекидала весь час гроші туди,де відсоток був вищий.
Додано: Сер 25 лип, 2018 16:20
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Сер 25 лип, 2018 16:23
В Києві обмінки знизили найкращі курси на 2 копійки.
Вдень найбільший курс купівлі був 26.67,найнижчий курс продажу 26.69 (таблиця обмінок)
То зараз найбільший курс купівлі в цій же таблиці 26.65,а найнижчий курс продажу 26.679.
Востаннє редагувалось tea в Сер 25 лип, 2018 16:24, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 25 лип, 2018 16:23
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, упавший во вторник относительно доллара на 13,35 коп., на торгах среды понизился на 4,37 коп., оказавшись на уровне 26,6269 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 25 июля с уровней предыдущего закрытия 26,57/26,59 UAH/USD «виртуально», без сделок.
К 09.57, выйдя в реальную сферу, доллар повысился до отметки 26,60/26,65, а спустя 12 минут оказался на цифре 26,63/26,67 UAH/USD. Столь ранняя игра на повышения характерна для нерезидентов, которые не успели скупиться 23-24 июля.
Эти максимумы уже к 10.38 Киева были проданы, понизив курс «американца» до 26,62/26,65, а с 11.01 на межбанке установилась более «узкая» цена СКВ (26,62/26,64 UAH/USD), которая оставалась действующей до 13.00 Киева, сопровождаясь сбалансированной торговлей долларом.
Около 13.00 «американец» на межбанке сделал еще один шаг вниз на выросших продажа, оказавшись на цифре к 26,595/26,620 UAH/USD, которую не покидал до 15.40, возобновив снижение на опустевшем рынке единичными продажами СКВ.
С 15.40 и по сути до самого закрытия сессии доллар не покидал новый, более низкий уровень - 26,585/26,610 UAH/USD.
Торги валютного межбанка 25 июля безналичным «американцем» завершились на этой же цифре (26,585/26,610 UAH/USD).
Большинство сделок на межбанке в среду, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,6269 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 5,13% с 28,0672 UAH/USD до 26,6269 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 25 июля гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.14 Киева - 15,50/16,75 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 25 июля, замедлив «бычий» тренд, вырос в цене по следующим причинам.
Во-первых, тон тренда задали утренние покупки СКВ нерезидентов, которые на протяжении последних трех сессий конвертирую гривню с доллар для репатриации на родину.
Во-вторых, Минфин анонсировал накануне погашение гривневых ОВГЗ, и эта операция должна была выплеснуть на рынок около 2,5 млрд. грн., значительная часть из которых досталась «варягам». Превентивные мероприятия (состоявшееся накануне размещение ОВГЗ и продажа депосертификатов НБУ на 14,154 млрд. грн.) смягчили этот гривневый удар на валютном межбанке. Действия финансовых властей стали причиной падения остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 57 909,2 млн. грн. к отметке 52 993,7 млн. грн.
В-третьих, в росте курса безналичного доллара 25-го есть доля «вин» Казначейства, спорадически компенсирующего НДС малыми порциями.
В-четвертых, «быков» межбанка поддержал наличный рынок, где игроки старались удержать высокие цены СКВ, опасаясь падения клиентского «приноса».
Меж тем, кроме только что упомянутых мероприятий Минфина и НБУ, ощутимо замедлили рост курса безналичного доллара бюджетный период, сопровождавшийся платежами в Казну и рост поступлений экспортной выручки из-за рубежа, характерный для средины недели. На моменте мы не можем достоверно утверждать, что в замедлении роста курса СКВ на межбанке участвовал регулятор, хотя представители профильных департаментов ряда системных банков отрицают интервенции с платформы Matching.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 25 июля немного понизились, имея для этого следующие основания.
Во-первых, наблюдавшийся ажиотажный спрос на доллар во вторник к среде пошел на спад. СКВ выросла в цене, «обрезав» часть покупателей.
Во-вторых, активность нерезидентов также понизилась.
В-третьих, если регулятор и участвовал в торгах 25-го интервенциями, их масштаб наверняка был ниже, чем накануне.
Дата: 25 июля 2018 г. 17.21
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 26,73/26,80 UAH/USD (с утра – 26,78/26,80 UAH/USD, к полудню - 26,75/26,80 UAH/USD)
€ – 31,20/31,40 UAH/EUR (с утра – 31,15/31,40 UAH/EUR, к полудню - 31,20/31,40 UAH/EUR)
RUB – 0,412/0,422 UAH/RUB (с утра - 0,412/0,422 UAH/RUB, к полудню - 0,412/0,422 UAH/RUB)
Рынок наличных Днепра начал торги среды в условиях сбалансированной торговли в паре доллар-гривня.
По мере снижения волатильности на торгах валютного межбанка, где с 10.40 прекратился рост цен безналичного «американца», на наличном рынке Днепра ситуация становилась более спокойной и деловитой.
Около 12.28 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены в паре доллар-гривня не изменились с открытия, реагируя на состояние «зеленого» сектора межбанка и текущую сбалансированность торговли: 26,75/26,80 UAH/USD, евро – 31,20/31,40 UAH/EUR, рубль 0,412/0,422 UAH/RUB. На моменте рынок среднеликвидный и равновесный.
После обеда на рынке Днепра котировки в паре доллар-гривня прекратили роста и даже немного растянули спред, понизив более значимые биды.
Равновесие спроса и предложения сохранилось до самого закрытия сессии, обеспечив оптовому сектору «неформальной» «налички» Днепра приличные обороты, которые заслужив «четверку», повторили показатели предыдущей сессии.
Дата: 25 июля 2018 г. 17.17
рынок Запорожья, опт:
$ - 26,75/26,85 UAH/USD (с утра - 26,73/26,85 UAH/USD, к полудню – 26,75/26,85 UAH/USDD)
€ – 31,10/31,35 UAH/EUR (с утра – 31,10/31,40 UAH/EUR, к полудню - 31,10/31,35 UAH/EUR)
RUB – 0,417/0,422 UAH/RUB (с утра - 0,416/0,421 UAH/RUB, к полудню 0,417/0,422 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях равновесия розничных сделок в паре доллар-гривня.
В период до полудня на рынке города местные дилеры констатировали постепенное появление двусторонних оптовых сделок в паре доллар-гривня.
По состоянию на 12.08 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сужении спреда действующих цен за счет повышения более значимых бидов в паре доллар-гривня: 26,75/26,85 UAH/USD, евро – 31,10/31,35 UAH/EUR, рубль 0,417/0,422 UAH/RUB. Эта курсовая динамика сопровождалась сохранением равновесной торговли в паре доллар-гривня, где постепенно начали появляться оптовые партии СКВ.
После обеда на местном рынке ситуация не претерпела изменений – на фоне стабильных цен в паре доллар-гривня наблюдалась равновесная торговля.
Полагаю, дилеры воздерживались от снижения действующих цен, небезосновательно опасаясь падения клиентского «приноса».
По итогам дня запорожские валютчики поставили оценку «три с плюсом», констатировав повторение показателей предыдущей сессии.
Дата: 25 июля 2018 г. на 17.26
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 26,71/26,80 UAH/USD (с утра - 26,63/26,78 UAH/USD, к полудню - 26,72/26,80 UAH/USD)
€ – 31,16/31,370 UAH/EUR (с утра – 31,00/31,30 UAH/EUR, к полудню - 31,00/31,30 UAH/EUR)
RUB 0,418/0,422 UAH/RUB (с утра - 0,415/0,420 UAH/RUB, к полудню - 0,416/0,424 UAH/RUB)
US
Додано: Сер 25 лип, 2018 16:35
Эгоизм развитых рынков, которые параллельно покидают emerging markets. Где мы с вами и процветаем.
US
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