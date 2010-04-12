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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5534553555365537

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 813
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
115
5. более 75%
63%
510
Всього голосів : 813
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 17:18

Сегодня в обед притормозили на остановившемся межбанке и даже немного откатили вниз (Киев - буквально на пару копеек). Но потом опять поползли вверх.
В целом, картинка один в один напоминает вчерашнюю. Похоже, кто-то играется...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 17:22

  Искатель написав:Похоже, кто-то играется...

Похоже сезонный фактор - лето - заканчивается
если смотреть с начала 2000-х курс, то рост начинался обычно с июне-июле чаще мая и августа-сентября
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 17:30

  дядя Caша написав:
  tea написав:.
Чекатимемо вересня,коли вийде статистика скільки Україна продала на експорт металопродукції у серпні,коли весь місяць вже діятимуть квоти, і порівняємо тенденцію з липнем,коли ще до 19 числа квоти не діяли.Якщо на зниження цін накладеться ще й зниження обсягів продажу,тоді буде сумно.


Где мы с вами и процветаем.

US

Сумно,б*** (с)
tea
 
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