Сегодня в обед притормозили на остановившемся межбанке и даже немного откатили вниз (Киев - буквально на пару копеек). Но потом опять поползли вверх.
В целом, картинка один в один напоминает вчерашнюю. Похоже, кто-то играется...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 25 лип, 2018 17:18
Сегодня в обед притормозили на остановившемся межбанке и даже немного откатили вниз (Киев - буквально на пару копеек). Но потом опять поползли вверх.
В целом, картинка один в один напоминает вчерашнюю. Похоже, кто-то играется...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Сер 25 лип, 2018 17:22
Додано: Сер 25 лип, 2018 17:30
Сумно,б*** (с)
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