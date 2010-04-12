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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 5535553655375538> Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.1 5 813 1. Нет сбережений в валюте 10% 84 2. до 20% 6% 45 3. от 20% до 50% 7% 59 4. от 50% до 75% 14% 115 5. более 75% 63% 510 Всього голосів : 813 Додано: Сер 25 лип, 2018 17:18 Сегодня в обед притормозили на остановившемся межбанке и даже немного откатили вниз (Киев - буквально на пару копеек). Но потом опять поползли вверх.

В целом, картинка один в один напоминает вчерашнюю. Похоже, кто-то играется... Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html Искатель Повідомлень: 1610 З нами з: 22.02.16 Подякував: 160 раз. Подякували: 319 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 лип, 2018 17:22 Искатель написав: Похоже, кто-то играется... Похоже, кто-то играется...

Похоже сезонный фактор - лето - заканчивается

если смотреть с начала 2000-х курс, то рост начинался обычно с июне-июле чаще мая и августа-сентября Похоже сезонный фактор - лето - заканчиваетсяесли смотреть с начала 2000-х курс, то рост начинался обычно с июне-июле чаще мая и августа-сентября Zebra

Повідомлень: 5982 З нами з: 21.09.12 Подякував: 411 раз. Подякували: 686 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 лип, 2018 17:30 дядя Caша написав: tea написав: .

Чекатимемо вересня,коли вийде статистика скільки Україна продала на експорт металопродукції у серпні,коли весь місяць вже діятимуть квоти, і порівняємо тенденцію з липнем,коли ще до 19 числа квоти не діяли.Якщо на зниження цін накладеться ще й зниження обсягів продажу,тоді буде сумно.

Чекатимемо вересня,коли вийде статистика скільки Україна продала на експорт металопродукції у серпні,коли весь місяць вже діятимуть квоти, і порівняємо тенденцію з липнем,коли ще до 19 числа квоти не діяли.Якщо на зниження цін накладеться ще й зниження обсягів продажу,тоді буде сумно.



Где мы с вами и процветаем.



US

Сумно,б*** (с) Сумно,б*** (с) tea Повідомлень: 15040 З нами з: 15.11.08 Подякував: 236 раз. Подякували: 1851 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 лип, 2018 18:35

Пам"ятаєте,що пару днів тому затримку пенсій пояснювали технічним збоєм.

А сьогодні відповіли чесно.

Пенсійний фонд буде запозичати гроші,щоб покрити тимчасовий касовий розрив.

https://news.finance.ua/ru/news/-/43102 ... lat-pensij

Зараз,в 20-х числах липня,Україна пройшла певну точку неповернення.Пересіклись дві лінії на графіку,одна з яких йшла вгору,інша йшла вниз.

Вгору йшла пряма - кількість пенсіонерів в Україні.Зараз на пенсію кожного року виходить щонайменше вдвічі більше людей,аніж на їх місця стають 23-літні молоді люди,які закінчили ВНЗ і вирішили працевлаштуватись в Україні,а не поїхати за кордон.Ця пряма й далі йтиме вгору.

А вниз пішла пряма - кількість платників ЄСВ.А українці покидають країну тільки в польському напрямку зі швидкістю 1 людина за 30 секунд.А є ще ж і інші країни.

І ця пряма ще довго йтиме вниз.

А пересіклись вони саме в цій точці,коли кількість платників ЄСВ така,що не може вчасно забезпечити пенсіями всіх пенсіонерів.

Тому такі проблеми з виплатою пенсій можуть повторитись. Дам новину,яка не відноситься до валютного ринку,а відноситься до обману від влади.Пам"ятаєте,що пару днів тому затримку пенсій пояснювали технічним збоєм.А сьогодні відповіли чесно.Пенсійний фонд буде запозичати гроші,щоб покрити тимчасовий касовий розрив.Зараз,в 20-х числах липня,Україна пройшла певну точку неповернення.Пересіклись дві лінії на графіку,одна з яких йшла вгору,інша йшла вниз.Вгору йшла пряма - кількість пенсіонерів в Україні.Зараз на пенсію кожного року виходить щонайменше вдвічі більше людей,аніж на їх місця стають 23-літні молоді люди,які закінчили ВНЗ і вирішили працевлаштуватись в Україні,а не поїхати за кордон.Ця пряма й далі йтиме вгору.А вниз пішла пряма - кількість платників ЄСВ.А українці покидають країну тільки в польському напрямку зі швидкістю 1 людина за 30 секунд.А є ще ж і інші країни.І ця пряма ще довго йтиме вниз.А пересіклись вони саме в цій точці,коли кількість платників ЄСВ така,що не може вчасно забезпечити пенсіями всіх пенсіонерів.Тому такі проблеми з виплатою пенсій можуть повторитись. tea Повідомлень: 15040 З нами з: 15.11.08 Подякував: 236 раз. Подякували: 1851 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 лип, 2018 18:38

https://pbs.twimg.com/media/Di7dp2QWwAAgP9T.jpg Запорєбрік сьогодні ось що видав. tea Повідомлень: 15040 З нами з: 15.11.08 Подякував: 236 раз. Подякували: 1851 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 лип, 2018 19:21 somilitark написав: а дальше придётся включаться НБУ,"перечислять прибыль" а дальше придётся включаться НБУ,"перечислять прибыль"

НБУ уже практически всю "запланированную прибыль за год" перечислил в бюджет.

Там что-то около 10% от плана на год оставалось.

Так что на этот источник не стоит надеяться.



Единственный реальный вариант - обвалить гривну. И тогда поступления от импортного НДС и пошлин наполнят бюджет.



А то при курсе 26 импорт растёт, но пошлины и НДС с него по такому курсу наполнить бюджет не могут.



Кардинально это ситуацию не спасёт, но позволит ещё какое-то время корчить "хорошую мину при плохой игре" НБУпрактически всю "запланированную прибыль за год" перечислил в бюджет.Там что-то около 10% от плана на год оставалось.Так что на этот источник не стоит надеяться.Единственный реальный вариант - обвалить гривну. И тогда поступления от импортного НДС и пошлин наполнят бюджет.А то при курсе 26 импорт растёт, но пошлины и НДС с него по такому курсу наполнить бюджет не могут.Кардинально это ситуацию не спасёт, но позволит ещё какое-то время корчить "хорошую мину при плохой игре" Всё IMHO Вкладчик1234

Повідомлень: 5853 З нами з: 18.04.15 Подякував: 3839 раз. Подякували: 1264 раз. Профіль 2 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 лип, 2018 19:33 Kabanchik написав: Спрос на доллар сейчас бешенный. Валютчики в панике, не хватает доллара, гривны дох..на. Спрос на доллар сейчас бешенный. Валютчики в панике, не хватает доллара, гривны дох..на.



Это Вы в журнале "СВИНОВОДСТВО " прочитали ?

Скорее всего народ в панике от нехватки гривны на жизнь .

Мало кто пойдет сдавать так тяжело заработанный доллар . Это Вы в журнале "СВИНОВОДСТВО " прочитали ?Скорее всего народ в панике от нехватки гривны на жизнь .Мало кто пойдет сдавать так тяжело заработанный доллар . холява 2 Повідомлень: 1851 З нами з: 27.09.12 Подякував: 1413 раз. Подякували: 1298 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 лип, 2018 19:34 Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, упавший во вторник относительно доллара на 13,35 коп., на торгах среды понизился на 4,37 коп., оказавшись на уровне 26,6269 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА стартовала 25 июля с уровней предыдущего закрытия 26,57/26,59 UAH/USD «виртуально», без сделок.



К 09.57, выйдя в реальную сферу, доллар повысился до отметки 26,60/26,65, а спустя 12 минут оказался на цифре 26,63/26,67 UAH/USD. Столь ранняя игра на повышения характерна для нерезидентов, которые не успели скупиться 23-24 июля.

Эти максимумы уже к 10.38 Киева были проданы, понизив курс «американца» до 26,62/26,65, а с 11.01 на МЕЖБАНКЕ установилась более «узкая» цена СКВ (26,62/26,64 UAH/USD), которая оставалась действующей до 13.00 Киева, сопровождаясь сбалансированной торговлей долларом.



Около 13.00 «американец» на МЕЖБАНКЕ сделал еще один шаг вниз на выросших продажа, оказавшись на цифре к 26,595/26,620 UAH/USD, которую не покидал до 15.40, возобновив снижение на опустевшем рынке единичными продажами СКВ.



С 15.40 и по сути до самого закрытия сессии доллар не покидал новый, более низкий уровень - 26,585/26,610 UAH/USD.



Торги ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА 25 июля безналичным «американцем» завершились на этой же цифре (26,585/26,610 UAH/USD).



Большинство сделок на межбанке в среду, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,6269 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 5,13% с 28,0672 UAH/USD до 26,6269 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 25 июля гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.14 Киева - 15,50/16,75 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 25 июля, замедлив «бычий» тренд, вырос в цене по следующим причинам.



Во-первых, тон тренда задали утренние покупки СКВ нерезидентов, которые на протяжении последних трех сессий конвертирую гривню с доллар для репатриации на родину.



Во-вторых, Минфин анонсировал накануне погашение гривневых ОВГЗ, и эта операция должна была выплеснуть на рынок около 2,5 млрд. грн., значительная часть из которых досталась «варягам». Превентивные мероприятия (состоявшееся накануне размещение ОВГЗ и продажа депосертификатов НБУ на 14,154 млрд. грн.) смягчили этот гривневый удар на валютном межбанке. Действия финансовых властей стали причиной падения остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 57 909,2 млн. грн. к отметке 52 993,7 млн. грн.



В-третьих, в росте курса безналичного доллара 25-го есть доля «вин» Казначейства, спорадически компенсирующего НДС малыми порциями. 25-го отсюда на рынок вышло 1,0 млрд. грн.



В-четвертых, «быков» межбанка поддержал наличный рынок, где игроки старались удержать высокие цены СКВ, опасаясь падения клиентского «приноса».



Меж тем, кроме только что упомянутых мероприятий Минфина и НБУ, ощутимо замедлили рост курса безналичного доллара бюджетный период, сопровождавшийся платежами в Казну и рост поступлений экспортной выручки из-за рубежа, характерный для средины недели.

В отличие от предыдущей сессии, 25-го регулятор не принимал участие в торгах, а заморозили рост снимавшие заявки импортеры и рост притока экспортной выручки.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 25 июля немного понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, наблюдавшийся ажиотажный спрос на доллар во вторник к среде пошел на спад. СКВ выросла в цене, «обрезав» часть покупателей.



Во-вторых, активность нерезидентов также понизилась.



В-третьих, если регулятор накануне «влил» $50,0 млн. дефицитной СКВ, нынче НБУ проигнорировал рынок.









Наличный «неформальный» рынок в большинстве системных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) в течение 25 июля продемонстрировал в целом остановку роста курса «зеленого» кэша, а в некоторых случаях (Киев, Одесса, Днепр) в течение среды более значимые биды в паре доллар-гривня слегка понизились.



Немного отходя от «генеральной линии» обзора, заметим, что подобное поведение наличного рынка («неформальной» его ветки) может служить надежным предвестником аналогичного тренда на рынке «зеленого» безнала.

Подобное случалось и ранее, довольно точно предсказывая развороты рынка безналичного «американца». «Неформальная» «наличка» в силу более высокой «рыночности» обладает значительной чувствительностью, чем сохранивший изрядную зарегулированность межбанк.



Итак, остановившийся с 10.40 Киева рост курса безналичного доллара, а также стартовавший с 13.00 откат «зеленого» безнала, оказали «правильное» воздействие на настроения клиентов наличного рынка, где с полудня в вышеперечисленных городах также прекратилось подорожание «американца».



Следует особо подчеркнуть, что сдержанность в откате наличного доллара поясняется небезосновательными опасениями дилеров-неформалов падением клиентского «приноса». К тому же не следует забывать, что средневзвешенный курс безналичного «американца», несмотря на очевидное замедление, все-таки «потяжелел» по итогам торгов 25-го на 4,37 коп. на фоне сохранившегося «непереваренным» изрядного объема новой гривневой ликвидности.



Однако, вернемся к наличному рынку. Заметим, что за исключением Киева, где обороты упали, ликвидность торгов наличного рынка 25-го повторила показатели предыдущей сессии.



В течение среды позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо потеряла 2,0-5,0 коп. (Одесса, Днепр), либо не претерпела изменений (столица, Крыжополь), либо прибавила 2,0-8,0 коп. (лидировал в росте Харьков).

Офера либо не изменились (Днепр, Запорожье, Киев, Крыжополь, Одесса), либо выросли на 2,0 коп. (Харьков).



По сравнению с закрытием вторника, биды наличного «неформального» «американца» выросли на 5,0–8,0 коп., офера прибавили 5,0-10,0 коп.(лидировали в росте Харьков и Киев).



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 25 июня в целом отражает общую картину среды на украинском рынке наличных.



Впрочем, по порядку.



Торги 25 июня в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,73/26,80 UAH/USD, евро – 31,20/31,40 UAH/EUR, рубль – 0,412/0,422 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги среды в условиях сбалансированной торговли в паре доллар-гривня.



По мере снижения волатильности на торгах валютного межбанка, где с 10.40 прекратился рост цен безналичного «американца», на наличном рынке Днепра ситуация становилась более спокойной и деловитой.



Около 12.28 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены в паре доллар-гривня не изменились с открытия, реагируя на состояние «зеленого» сектора межбанка и текущую сбалансированность торговли: 26,75/26,80 UAH/USD, евро – 31,20/31,40 UAH/EUR, рубль 0,412/0,422 UAH/RUB. На моменте рынок среднеликвидный и равновесный.



После обеда на рынке Днепра котировки в паре доллар-гривня прекратили роста и даже немного растянули спред, понизив более значимые биды.



Равновесие спроса и предложения сохранилось до самого закрытия сессии, обеспечив мелкооптовому и розничному сектору «неформальной» «налички» Днепра приличные обороты, которые заслужив «четверку», повторили показатели предыдущей сессии.



В течение среды биды наличного «неформального» розничного доллара просели на 5,0 коп., офера не изменились.



Меж тем, по сравнению с закрытием вторника биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре выросли на 5,0 коп., офера поднялись на столько же.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги среды в котором завершились уровнями 26,73/26,80 UAH/USD.



До полудня оптовая наличная пара доллар-гривня в Днепре снижалась по более значимым бидам, реагируя на терминацию роста и даже некоторое снижение цен безналичного «американца» на МЕЖБАНКЕ , сохраняя при этом равновесие покупок и продаж.



По состоянию на полдень на наличном рынке Днепра в оптовом его сегменте цены составили 26,75/26,80 UAH/USD, евро – 31,20/31,40 UAH/EUR, рубль 0,412/0,422 UAH/RUB. На моменте рынок ликвидный и равновесный.



После обеда оптовики Днепра пролонгировали неспешный откат позиции «спрос» курса доллара, небезуспешно при этом пытаясь сохранить баланс спрос/предложение.



Сохранившаяся сбалансированность спроса и предложения обеспечила хорошие обороты сделок с оптовыми партиями валюты. Заслужив «четверку» оптовый сегмент Днепра повторил показатели предыдущей сессии.



На протяжении 25 июля биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре просели на 5,0 коп., офера не изменились.



По сравнению с закрытием 24 июля позиция «спрос» оптового «неформального» доллара в Днепре выросла на 5,0 коп., офера поднялись на столько же.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 25 июля уровнями 31,20/31,40 UAH/EUR, констатировав в течение среды пятикопеечный рост бидов на фоне стабильных оферов.



По сравнению с закрытием вторника биды оптового наличного евро в Днепре выросли на 10,0 коп., офера стали выше на 5,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение среды приходилось в основном заниматься прекратившей рост парой доллар-гривня, но при этом нельзя не отметить оперативную реакцию цен на динамику пары евро-доллар мирового рынка forex.



В частности, наши валютчики учли стартовавшее с открытия европейской сессии рынка forex динамичное повышение пары евро-доллар на мировом рынке forex, поднявшие пару к 16.10 Киева до цифры $1,1710. Сформировавшаяся впоследствии двойная вершина пары евро-доллар (в 16.10 и около 16.45 Киева) предопределила дальнейшую коррекцию евро, оказавшегося около 20.10 на цифре $1,1680.



Кроме того, дилеры-«неформалы» не забыли о внутридневной коррекции наличного доллара, отразив это в ценах закрытия евронала.



Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в среду (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1679 к отметке $1,1672, констатировав внутридневное его снижение на «сиротские» 7 пунктов. Полагаю, наши дилеры сообразно отреагировали на двойную вершину в 16.10 и 16.45, приподняв более значимые биды евронала в течение среды.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 25 июля на азиатской сессии форекса с уровня $1,1685, пара евро-доллар не покидала диапазон $1,1678-1,1692 до 09.00 Киева, когда стартовала европейская сессия форекса.



С открытия европейских торгов пара евро-доллар инициировала ралли, сумевшее поднять евро по состоянию на 16.10 и 16.45 Киева ко внутридневному максимуму $1,1710, двойная вершина которого стала надежным предвестником скорого снижения. Так и получилось: с 19.00 пара обосновалась на уровне $1,1681, который не покидала до 20.16 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс евро по отношению к доллару в среду днем колеблется в символическом плюсе накануне заседания Евроцентробанка.



По состоянию на 14.45 Киева курс евро к доллару рос до $1,1694 за евро с $1,1688 на прошлых торгах.



Курс доллара к иене опускался до ¥111,07 со ¥111,19 на предыдущем закрытии.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,13% - до 94,48 пункта.



В четверг состоится очередное заседание ЕЦБ. Инвесторы обратят особое внимание на выступление главы регулятора Марио Драги после оглашения итогов июльской встречи. Участников рынка интересует, упомянет ли Драги о потенциальном влиянии торгового спора с США на политику регулятора, считают эксперты.



«В условиях высокой напряженности рынки будут внимательно прислушиваться к комментариям Марио Драги относительно торговых войн. В июне он заявил, что прогнозы ЕЦБ не учитывают возможное введение США и другими странами новых пошлин», - отмечают аналитики.



США в марте ввели пошлины на сталь и алюминий, в том числе в отношении ЕС, Евросоюз заявил о выработке ответных мер. Помимо этого президент США Дональд Трамп пригрозил возможностью введения ввозных пошлины в 20% на автомобили из Евросоюза.

Кроме того, рынки ожидают встречи в среду Трампа и главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера. Американский лидер заявлял, что если сторонам не удастся договориться, это негативно отразится на поставках автомобилей из Европы.



Стало быть, в последние сутки пара евро-доллар остановилась чуть ниже отметки $1,17.



Вероятно, снижение волатильности связано с предстоящими на этой неделе важными событиями – итогами заседания ЕЦБ в четверг и публикацией данных по росту ВВП США в IV квартале.



Рынок просто застыл в ожидании значимых новостей, как это обычно и бывает.



Добавим, что 25-го намечена встреча президента США Трампа и главы Еврокомиссии Юнкера по торговым вопросам. Судя по поступающей информации, вероятность того, что какое-то положительное решение будет достигнуто в среду, минимально.

Стороны даже не имеют до сих пор никаких проектов соглашения.



Трамп на этой неделе в твиттере довольно положительно оценил пользу от наложения новых тарифов и не очень высоко готовность ЕС идти навстречу.



Действительно по сравнению с Китаем, Евросоюз до сих пор не демонстрировал никаких шагов навстречу требованиям Трампа. Так что итоги переговоров вряд ли будут положительны для евро и аппетитов к риску. Кончиться все может тем, что Трамп приведет в действие свою последнюю угрозу – введет тарифы на европейские автомобили.



Заседание ЕЦБ в четверг, пожалуй, представляет наибольшую интригу этой недели, так как из всех новостных поводов именно итоги заседаний ЕЦБ вызывали наибольшие движения пары евро-доллар в последние годы, обогнав по силе реакции и заседания ФРС и ежемесячную статистику по рынку труда (Nonfarm Payrolls).



Часто итоги заседания ЕЦБ используются крупными игроками как повод для создания сильного движения, причем иногда без всякой связи с тем, что собственно решил ЕЦБ, и что заявил Драги на пресс-конференции по итогам заседания (чего стоит только обвал евро на 250 пунктов по итогам последнего заседания ЕЦБ от 14 июня).



Мы по-прежнему считаем, что крупные игроки заинтересованы в быстром сборе стопов под отметкой $1,155, после чего ждем выхода вверх из двухмесячного диапазона $1,155-1,1850 и далее роста в район $1,22/1,23 на восстановлении аппетитов к риску.



Тот факт, что индекс Dow Jones продолжает удерживаться выше отметки 25000 должен рано или поздно позитивно отразиться и на других рынках.



К этому позитива добавил Китай, который начал как монетарное, так и бюджетное стимулирование своей экономики.



ЦБ Китая на этой неделе начал интенсивную накачку экономики ликвидностью, а власти Китая объявили о снижении налогов и увеличении расходов на финансирование инфраструктурных проектов.



Что касается пятничных данных по ВВП США, обычно на таких данных больших движений не бывает. Краткосрочно, в момент выхода новости, позитивные данные по США обычно играют в пользу доллара (а в этот раз данные по ВВП ожидаются очень сильными), но для более долгосрочной перспективы закономерность заключается в том, что доллар более слаб в периоды сильного экономического роста и силен в периоды спада.

Сейчас дорогой доллар США не нужен, и Трамп недавно дал это понять. Но было бы слишком просто, если бы пара евро-доллар начала динамичный и весомый (в несколько фигур) рост прямо после выступлений Трампа на эту тему.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сдержанной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги среды уровнями 31,20/31,40 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневной десятикопеечный рост

бидов на фоне стабильности оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 25 июля ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем в среду в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,412/0,422 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием вторника биды и офера оптового рубля потеряли по 10 пунктов.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 25 июля, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в среду, заслужив «четверку», повторила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру среды пытались работать по выросшему с закрытия вторника на 10,0 коп. спросу и прибавившему 5,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 25 июля по спросу и по предложению потеряли по 10 пунктов.



Курсовая динамика в безналичной паре доллар-гривня на украинских валютных торгах в среду упала. Накануне регулятор дал понять, что не допустит чрезмерного укрепления доллара, расщедрившись на $50,0 млн. интервенций.



Нынче торги обошлись без долларовых интервенций НБУ, а курсовую динамику заморозили импортеры, отказывающиеся покупать СКВ по высокой цене, совместно с выросшим притоком экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежало обязательной продаже на межбанке.



Кроме того, накануне, разместив депосертификаты на 14 154 млн. грн., регулятор изъял с рынка заметную часть гривневой ликвидности, на что указали упавшие на 9,0 млрд. грн. объемы остатков в нацвалюте.

Добавим, что этому процессу также способствовал бюджетный период, аккумулировавший часть гривневой ликвидности.



Таким образом, надежды на ажиотаж и панику на валютном межбанке, основанные на погашении Минфином гривневых ОВГЗ, не оправдались. Рискнем предположить дальнейшее снижение курсовой динамики в безналичной паре доллар-гривня, которая, полагаю, начнет «обживать» новый, более высокий уровень цен в сопровождении менее размашистых курсовых колебаний.



Думается, нечто подобное ждет и рынок наличных, где потенциальные клиенты уже потихоньку адаптируются к новым ценам, включаясь в «двустороннюю» работы в паре доллар-гривня, а в иных центрах валютообменного бизнеса осмеливаются снижать действующие курсы.



US Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 65240 З нами з: 29.05.06 Подякував: 3979 раз. Подякували: 7386 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 лип, 2018 19:35 Долярчик написав: Доброго вечора, шановне товариство!

.... бачу, багато форумчан діляться своїми стратегіями зберігання/примножування..... - от і Долярчик, вирішив нагадати про свою стратегію...



... одним словом, Я навідкривав(як колись радила О—о) депостовпців з ПОПОВНЕННЯМ, як на гивню, так і на долярчики на різні місяці.... - того року вал-пордфель сладається з 60/40 дол/грн...... гривнестовпці понабивав, в основному, на весну(бо ви всі знаєте, що там у мене почнеться ) , а доларостовпці - вересень-жовтень-листопад-грудень-січень....- основна сума дол. лежить на "жовтень", а там буде перекидуватись(ну хіба курс 30 мене зупинить ) на наступний місяць..... поки не смикне мене(знову ж таки високий курс) конвертувати всі доляри на гривню із подальшим закиданням на депо до весни...(хоч Я і так, частково, кожен місяць буду ті долярчики конвертувати через товар у гривню(тут ви всі теж знаєте, що Долярчик закуповує ~ 80% товару у долярчиках)

... отаке, хлопчики й дівчатка™®©



п. с.

... і от зараз, коли курс доляра зростає, мені то все до...... лампочки

- чому?

1)... вже сформований мій портфель/скирда і тепер тільки з-боку спостерігаю......

2)...Я - у відпустці! - і нехай весь валютний ринок почекає....! ©







Доброго вечора, шановне товариство!.... бачу, багато форумчан діляться своїми стратегіями зберігання/примножування..... - от і Долярчик, вирішив нагадати про свою стратегію...... одним словом, Я навідкривав(як колись радила О—о) депостовпців з ПОПОВНЕННЯМ, як на гивню, так і на долярчики на різні місяці.... - того року вал-пордфель сладається з 60/40 дол/грн...... гривнестовпці понабивав, в основному, на весну(бо ви всі знаєте, що там у мене почнеться) , а доларостовпці - вересень-жовтень-листопад-грудень-січень....- основна сума дол. лежить на "жовтень", а там буде перекидуватись(ну хіба курс 30 мене зупинить) на наступний місяць..... поки не смикне мене(знову ж таки високий курс) конвертувати всі доляри на гривню із подальшим закиданням на депо до весни...(хоч Я і так, частково, кожен місяць буду ті долярчики конвертувати через товар у гривню(тут ви всі теж знаєте, що Долярчик закуповує ~ 80% товару у долярчиках)... отаке, хлопчики й дівчатка™®©п. с.... і от зараз, коли курс доляра зростає, мені то все до...... лампочки- чому?1)... вже сформований мій портфель/скирда і тепер тільки з-боку спостерігаю......2)...Я - у відпустці! - і нехай весь валютний ринок почекає....! ©



Пожалуй поставлю Вам +.

Умение работать , а так же умение вовремя остановится на отдых приветствуется .

Молодец Доллярчик ! Пожалуй поставлю Вам +.Умение работать , а так же умение вовремя остановится на отдых приветствуется .Молодец Доллярчик ! холява 2 Повідомлень: 1851 З нами з: 27.09.12 Подякував: 1413 раз. Подякували: 1298 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 лип, 2018 19:40 Вкладчик1234 написав:

Единственный реальный вариант - обвалить гривну. И тогда поступления от импортного НДС и пошлин наполнят бюджет.

Единственный реальный вариант - обвалить гривну. И тогда поступления от импортного НДС и пошлин наполнят бюджет.

А что будет вал поступлений,если скажем бензин станет по 40 грн?



Будете больше сыров брать польских,когда они станут по 300,а не по 180 как сейчас?



НБУ будет покупать облигации правительства,иначе придётся не платить пенсии и з.п.,увы,но накладывается падение спроса и прочие проблемы с экспортом,а также слабый рост экономики,если он вообще есть,а не есть банальный недосчёт инфляции!



Люди обвинили меня в "смене позиции",это не так,просто нужны реформы,клубок проблем опять ведёт нас к краю пропасти,нужно быть реалистом,а вот до лета всё было более оптимистично и я твёрдо верил в возможность увидеть 25.50,сейчас расклады другие,26.60 сегодняшние,исключительно от щедрости НБУ и нищеты населения А что будет вал поступлений,если скажем бензин станет по 40 грн?Будете больше сыров брать польских,когда они станут по 300,а не по 180 как сейчас?НБУ будет покупать облигации правительства,иначе придётся не платить пенсии и з.п.,увы,но накладывается падение спроса и прочие проблемы с экспортом,а также слабый рост экономики,если он вообще есть,а не есть банальный недосчёт инфляции!Люди обвинили меня в "смене позиции",это не так,просто нужны реформы,клубок проблем опять ведёт нас к краю пропасти,нужно быть реалистом,а вот до лета всё было более оптимистично и я твёрдо верил в возможность увидеть 25.50,сейчас расклады другие,26.60 сегодняшние,исключительно от щедрости НБУ и нищеты населения somilitark

Повідомлень: 9674 З нами з: 30.12.09 Подякував: 237 раз. Подякували: 1602 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 5535553655375538> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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