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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 25 лип, 2018 19:57
Думаю вопрос не только сегодня появился о дефиците пенсионного фонда, он , наверное нас сопровождает все годы независимости. Наверное все бюджетные выплаты остановились, потому ,что это есть рычаг влияния президента на Гройсмана, это их подковерные игры. И началось там примерно с "борьбы" с контрабандой, ждем следующих шагов.
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Tatkaumnihka
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Додано: Сер 25 лип, 2018 19:57
somilitark написав:
Люди обвинили меня в "смене позиции",это не так
А чому Ви боїтесь визнати,що змінили позицію?
Коли були фактори до зміцнення гривні - Ви писали про це.Тепер тренд змінився і почалась девальвація,тому Ви про це й пишете.
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tea
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Додано: Сер 25 лип, 2018 19:58
somilitark написав:
............
Люди обвинили меня в "смене позиции",это не так,просто нужны реформы,клубок проблем опять ведёт нас к краю пропасти,нужно быть реалистом,а вот до лета всё было более оптимистично и я твёрдо верил в возможность увидеть 25.50,сейчас расклады другие,26.60 сегодняшние,исключительно от щедрости НБУ и нищеты населения
Я Вас не обвинял, а просто отметил смену позиции.
Просто она у Вас меняется очень резко и не понятно на чём.
Что было более оптимистично до лета? Какие были реформы, был более сильный рост экономики, меньше был клубок проблем? Вроде, ничего не поменялось.
У вас, похоже, просто очень быстро и резко меняется настроение.
Не разговаривать с budivelnik"ом и Васей
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ЛАД
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Додано: Сер 25 лип, 2018 19:59
ЛАД написав: somilitark написав:
............
Люди обвинили меня в "смене позиции"
У вас, похоже, просто очень быстро и резко меняется настроение.
А Ви по професії - лікар?
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Додано: Сер 25 лип, 2018 20:03
Tatkaumnihka написав:
Думаю вопрос не только сегодня появился о дефиците пенсионного фонда, он , наверное нас сопровождает все годы независимости. Наверное все бюджетные выплаты остановились, потому ,что это есть рычаг влияния президента на Гройсмана
, это их подковерные игры. И началось там примерно с "борьбы" с контрабандой, ждем следующих шагов.
Таню - а розтлумачте,будь-ласка,детальніше,як Порошенко може вставити палки в колеса Гройсману через зупинку виплат пенсій?Який механізм?
Якщо розтлумачите - будете Таткою - розумничкою.
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Додано: Сер 25 лип, 2018 20:06
tea написав: somilitark написав:
Люди обвинили меня в "смене позиции",это не так
А чому Ви боїтесь визнати,що змінили позицію?
Коли були фактори до зміцнення гривні - Ви писали про це.Тепер тренд змінився і почалась девальвація,тому Ви про це й пишете.
Спасибо Чай за тёплые слова.
Будем надеяться на лучшее,вот сегодня пшеница рванула как с места в карьер(с)(6.5 процента роста за сегодняшнюю сессию),может выборы подарят лучик надежды,у Вас надо учиться черпать оптимизм,вы лучший пример!
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somilitark
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Додано: Сер 25 лип, 2018 20:11
tea Во-первых это догадки, конечно. А разве несвоевременная выплата- не есть дискредитация кабмина? Если бы не было между ними противостояния, то обычным методом бы профинансировали через очередные ОВГЗ, а так НБУ контролирует именно ПАП и именно он , кстати, наложил вето на закон о вывозе леса, который очень хотел принять премьер-министр.
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Tatkaumnihka
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Додано: Сер 25 лип, 2018 20:14
Tatkaumnihka написав:tea
Во-первых это догадки, конечно.(голос з космосу???
)
Дякую за розгорнуту відповідь.
Востаннє редагувалось tea
в Сер 25 лип, 2018 20:17, всього редагувалось 1 раз.
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tea
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Додано: Сер 25 лип, 2018 20:16
somilitark написав:
Будем надеяться на лучшее,вот сегодня пшеница рванула как с места в карьер(с)(6.5 процента роста за сегодняшнюю сессию)
Кверті писав,що якість нашої пшениці погана.Пише - тільки Кабанчиків годувати.Плюс - менший врожай.
А ціна піднялась же на якісну пшеницю.А практично вся якісна пшениця залишиться в Україні для внутрішнього споживання.
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tea
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Додано: Сер 25 лип, 2018 20:16
tea
ой фсе
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Tatkaumnihka
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