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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5536553755385539>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 813
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
115
5. более 75%
63%
510
Всього голосів : 813
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 19:57

Думаю вопрос не только сегодня появился о дефиците пенсионного фонда, он , наверное нас сопровождает все годы независимости. Наверное все бюджетные выплаты остановились, потому ,что это есть рычаг влияния президента на Гройсмана, это их подковерные игры. И началось там примерно с "борьбы" с контрабандой, ждем следующих шагов.
Tatkaumnihka
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 19:57

  somilitark написав:Люди обвинили меня в "смене позиции",это не так

А чому Ви боїтесь визнати,що змінили позицію?
Коли були фактори до зміцнення гривні - Ви писали про це.Тепер тренд змінився і почалась девальвація,тому Ви про це й пишете.
tea
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 19:58

  somilitark написав:............
Люди обвинили меня в "смене позиции",это не так,просто нужны реформы,клубок проблем опять ведёт нас к краю пропасти,нужно быть реалистом,а вот до лета всё было более оптимистично и я твёрдо верил в возможность увидеть 25.50,сейчас расклады другие,26.60 сегодняшние,исключительно от щедрости НБУ и нищеты населения :evil:

Я Вас не обвинял, а просто отметил смену позиции.
Просто она у Вас меняется очень резко и не понятно на чём.
Что было более оптимистично до лета? Какие были реформы, был более сильный рост экономики, меньше был клубок проблем? Вроде, ничего не поменялось.
У вас, похоже, просто очень быстро и резко меняется настроение.
Не разговаривать с budivelnik"ом и Васей :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 19:59

  ЛАД написав:
  somilitark написав:............
Люди обвинили меня в "смене позиции"

У вас, похоже, просто очень быстро и резко меняется настроение.

А Ви по професії - лікар? :shock:
tea
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 20:03

  Tatkaumnihka написав:Думаю вопрос не только сегодня появился о дефиците пенсионного фонда, он , наверное нас сопровождает все годы независимости. Наверное все бюджетные выплаты остановились, потому ,что это есть рычаг влияния президента на Гройсмана, это их подковерные игры. И началось там примерно с "борьбы" с контрабандой, ждем следующих шагов.

Таню - а розтлумачте,будь-ласка,детальніше,як Порошенко може вставити палки в колеса Гройсману через зупинку виплат пенсій?Який механізм?
Якщо розтлумачите - будете Таткою - розумничкою. :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 20:06

  tea написав:
  somilitark написав:Люди обвинили меня в "смене позиции",это не так

А чому Ви боїтесь визнати,що змінили позицію?
Коли були фактори до зміцнення гривні - Ви писали про це.Тепер тренд змінився і почалась девальвація,тому Ви про це й пишете.


Спасибо Чай за тёплые слова.
Будем надеяться на лучшее,вот сегодня пшеница рванула как с места в карьер(с)(6.5 процента роста за сегодняшнюю сессию),может выборы подарят лучик надежды,у Вас надо учиться черпать оптимизм,вы лучший пример! :!:
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 20:11

tea Во-первых это догадки, конечно. А разве несвоевременная выплата- не есть дискредитация кабмина? Если бы не было между ними противостояния, то обычным методом бы профинансировали через очередные ОВГЗ, а так НБУ контролирует именно ПАП и именно он , кстати, наложил вето на закон о вывозе леса, который очень хотел принять премьер-министр.
Tatkaumnihka
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 20:14

  Tatkaumnihka написав:tea Во-первых это догадки, конечно.(голос з космосу??? :roll: )

Дякую за розгорнуту відповідь. :mrgreen:
Востаннє редагувалось tea в Сер 25 лип, 2018 20:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 20:16

  somilitark написав:Будем надеяться на лучшее,вот сегодня пшеница рванула как с места в карьер(с)(6.5 процента роста за сегодняшнюю сессию)

Кверті писав,що якість нашої пшениці погана.Пише - тільки Кабанчиків годувати.Плюс - менший врожай.
А ціна піднялась же на якісну пшеницю.А практично вся якісна пшениця залишиться в Україні для внутрішнього споживання.
tea
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 20:16

tea ой фсе :lol:
Tatkaumnihka
 
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