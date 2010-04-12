ЛАД написав:меньше был клубок проблем? Вроде, ничего не поменялось.
Не было существенного дефицита бюджета в начале года,не было вообще весенних заморозков и были виды на рекордный урожай,была надежда,что будет проголосован закон про антикоррупционный суд и после принятия решения правительства по тарифам на газ и тепло, будет транш от МВФ,причём до до лета,плюс посыпались бы денюжки от других кредиторов,легко и непринуждённо минфин привлекал ресурсы на кредитном рынке,а сейчас только валюта на смешные суммы в режиме максимум квартал до понедельника,не было ограничений на экспорт металлопродукции и цена на наш экспорт росла!Плюс пчёлы не дохли массово и нефть с газом стоила немножко меньше и наш торгбаланс ещё не был настолько сильно перекошенным,последние данные это 3.6 экспорт и 4.6 импорт,это похоже на 13-й год. Плюс,если достроят северный поток 2,в купе с турецким потоком,который шуруют полным ходом,то возможно преждевременное прекращение транзита через Неньку,а это ещё минус 3 ярда зелени в год и тысячи рабочих мест,ну может мы будем подрабатывать на плановых ремонтах обходных путей или в пиковые нагрузки,но думаю что с этой стороны прилетит нам капитальный проблемка,зимой этих факторов НЕ БЫЛО,шли только суперечки о возможности строительства ,а весной решение о СП2 было одобрено Меркель и ко.
Если эти все факторы зависели от моего настроения и НИЧЕГО за полгода не поменялось в когорте факторов курсообразования,то я наверное даром получил свой диплом по экономике,а Вы гуру анализа и прогнозирования
Востаннє редагувалось somilitark в Сер 25 лип, 2018 20:27, всього редагувалось 1 раз.
somilitark написав:не было ограничений на экспорт металлопродукции
Поставив плюс саме за аналіз ситуації,бо я повністю згоден.Попрошу й форумчан поставити "плюси"Соміку. Тут ще така думка в мене народилась. До введення обмежень на імпорт металу Сполученими Штатами Америки окремо і у відповідь - Євросоюзом окремо,тепер можна,мабуть,забути - що таке світова ціна на метал. США будуть самі собі виробляти метал на внутрішніх металургійних підприємствах,бо це їх робочі місця,податки,інвестиції тощо.Там,мабуть,будуть найвищі внутрішні ціни на метал у світі. ЄС прийняв квоти,бо теж хоче щоб внутрішні металургійні підприємства виробляли всередині країн Євросоюзу метал,тому там буде ціна трохи нижче,аніж в США,але вище,ніж в іншому світі. І залишається решта світу,які я б назвав "Китай,Індія і всі-всі-всі".Україні,яка зараз є 10 в рейтингу експортерів металу,буде,м"яко кажучи,важко конкурувати з 1 і 3 країнами - експортерами металу,на тому залишку світу без найбагатших США і ЄС.
somilitark написав:не было ограничений на экспорт металлопродукции
Поставив плюс саме за аналіз ситуації,бо я повністю згоден.Попрошу й форумчан поставити "плюси"Соміку. Тут ще така думка в мене народилась. До введення обмежень на імпорт металу Сполученими Штатами Америки окремо і у відповідь - Євросоюзом окремо,тепер можна,мабуть,забути - що таке світова ціна на метал. США будуть самі собі виробляти метал на внутрішніх металургійних підприємствах,бо це їх робочі місця,податки,інвестиції тощо.Там,мабуть,будуть найвищі внутрішні ціни на метал у світі. ЄС прийняв квоти,бо теж хоче щоб внутрішні металургійні підприємства виробляли всередині країн Євросоюзу метал,тому там буде ціна трохи нижче,аніж в США,але вище,ніж в іншому світі. І залишається решта світу,які я б назвав "Китай,Індія і всі-всі-всі".Україні,яка зараз є 10 в рейтингу експортерів металу,буде,м"яко кажучи,важко конкурувати з 1 і 3 країнами - експортерами металу,на тому залишку світу без найбагатших США і ЄС.
Точно такая же ситуация по зерну,во первых мы почти не экспортируем муку,плюс дешевле вынуждены продавать ибо нас вечно подставляют и выкручивают руки,то мол жучков нашли,то мол не соответствует заявленному качеству,думаю везде лобби и если не работают взятки,то разведки не даром свой хлеб едят,как держать за яйки тех же ответственных лиц в Египте и пр. и заставить покупать ту же муку у Франции по космическим ценам по сравнению с нашей. Одно пугает,опять маячит кратность при девалах,а ещё фактор невозможности перекредитоваться и дамоклов меч долгов от эффективных завгаров
tea написав:А чому Ви боїтесь визнати,що змінили позицію? Коли були фактори до зміцнення гривні - Ви писали про це.Тепер тренд змінився і почалась девальвація,тому Ви про це й пишете.
Спасибо Чай за тёплые слова. у Вас надо учиться черпать оптимизм,вы лучший пример!
Ви не повірите,але зараз приводу для оптимізму мало.Зараз в роздумах.Я вагітний ідеєю створення окремої гілки в розділі "Персональні теми форумчан". Попередня назва гілки:"Українська криза 2018-....Хронологія подій".Чому я не поставив другої дати?Бо ця криза закінчиться при певних критеріях,які важко спрогнозувати по датам.Чому "українська"?Бо саме в нас зараз склались такі фактори,яких немає у всіх інших країнах світу:економічні,політичні,та ще й військовий компонент. Цю тему спробував розпочати Альяк,але потім вирішив усунутись від форума. Я б тему розкрив би ширше і в цій темі хотів би вести хронологію подій виключно по цифрах,трендах,фактах а також коментарях форумчан.Її не можна завести на валютній гілці,бо вона про значно ширше коло проблем,які тут вважаються непрофільними повідомленнями. Я зрозумію,що ця тема важлива для інших форумчан і вони готові долучитись як в якості дописувачів,так і в якості читачів,якщо під цим повідомленням збереться не менше 50 плюсів.
somilitark написав:Точно такая же ситуация по зерну,во первых мы почти не экспортируем муку
Тут же треба розуміти - чому так.Давайте подивимось на ситуацію очима країни-імпортера нашої муки.Що їм вигідніше:купити в нас муку,чи купити в нас зерно і змолоти муку там,а це їх робочі місця,податки тощо.Тому в нас немає виходу.
практично вся якісна пшениця залишиться в Україні для внутрішнього споживання.
Немного о сельском хозяйстве в контексте. Уже давно пшеница не основной экспортный товар, да и почти всегда украинская пшеница особым качеством не отличалась (правда, в этом году будет еще хуже). Виды же на урожай более важных кукурузы и подсолнечника пока очень хорошие.
somilitark написав:во первых мы почти не экспортируем муку,
1.Україна увійшла до 10 світових лідерів експорту борошна у пшеничному еквіваленті 2015/2016 маркетинговому році. 2. У 2017 Україна на 20% збільшила експорт борошна. 3. Експорт борошна з початку 2017/18 МР, за станом на 6 червня 2018 р на 15% випереджає минулорічний
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
somilitark написав:во первых мы почти не экспортируем муку,
1.Україна увійшла до 10 світових лідерів експорту борошна у пшеничному еквіваленті 2015/2016 маркетинговому році. 2. У 2017 Україна на 20% збільшила експорт борошна. 3. Експорт борошна з початку 2017/18 МР, за станом на 6 червня 2018 р на 15% випереджає минулорічний
Аби ще де знайти пункт 4),який поставить все на свої місця. 4)А яка доля борошна в загальному експорті зерна.Ми хоча б 10% зерна переробляємо в борошно,щоб експортувати?