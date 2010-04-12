Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 25 лип, 2018 21:58
somilitark написав:
Одно пугает,опять маячит кратность при девалах,
Так.Є півні ознаки,що насувається велика...
https://i0.wp.com/picua.org/img/2018-07 ... ewh6hs.jpg
tea
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Додано: Сер 25 лип, 2018 22:20
курс будет вверх не только из-за металла,
сейчас нужны деньги на газ и уголь тоже+выборы+выплаты по кредитам
Lion+
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Додано: Сер 25 лип, 2018 22:37
холява написав: Долярчик написав:
Доброго вечора, шановне товариство!
.... бачу, багато форумчан діляться своїми стратегіями зберігання/примножування..... - от і Долярчик, вирішив нагадати про свою стратегію...
... одним словом, Я навідкривав(як колись радила О—о) депостовпців з ПОПОВНЕННЯМ, як на гивню, так і на долярчики на різні місяці.... - того року вал-пордфель сладається з 60/40 дол/грн...... гривнестовпці понабивав, в основному, на весну(бо ви всі знаєте, що там у мене почнеться :, а доларостовпці - вересень-жовтень-листопад-грудень-січень....- основна сума дол. лежить на "жовтень", а там буде перекидуватись(ну хіба курс 30 мене зупинить.... на наступний місяць..... поки не смикне мене(знову ж таки високий курс) конвертувати всі доляри на гривню із подальшим закиданням на депо до весни...(хоч Я і так, частково, кожен місяць буду ті долярчики конвертувати через товар у гривню(тут ви всі теж знаєте, що Долярчик закуповує ~ 80% товару у долярчиках)
... отаке, хлопчики й дівчатка™®©
п. с.
... і от зараз, коли курс доляра зростає, мені то все до...... лампочки
- чому?
1)... вже сформований мій портфель/скирда і тепер тільки з-боку спостерігаю......
2)...Я - у відпустці! - і нехай весь валютний ринок почекає....! ©
Пожалуй поставлю Вам +.
Умение работать , а так же умение вовремя остановится на отдых приветствуется .
Молодец Доллярчик !
... дякую, та адміністрація форуму думає по-іншому
(стирає)
(а тим часом.... у Лазурному.....)
Востаннє редагувалось
Долярчик
в Сер 25 лип, 2018 22:53, всього редагувалось 1 раз.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
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Додано: Сер 25 лип, 2018 22:52
tea написав:
Я вагітний
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
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Долярчик
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Додано: Сер 25 лип, 2018 23:00
Salomon написав: tea
практично вся якісна пшениця залишиться в Україні для внутрішнього споживання.
Немного о сельском хозяйстве в контексте. Уже давно пшеница не основной экспортный товар, да и почти всегда украинская пшеница особым качеством не отличалась (правда, в этом году будет еще хуже). Виды же на урожай более важных кукурузы и подсолнечника пока очень хорошие.
... акуєць!!!
Ви тут з 12-го року, а тільки 15 дописів!!! - і тут бац, - вирішили НАДВАЖЛИВИЙ ДОПИС написати!!!
п. с.
"консерва"-не думаю©
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
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Долярчик
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