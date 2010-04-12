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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5537553855395540

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 813
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
115
5. более 75%
63%
510
Всього голосів : 813
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 21:58

  somilitark написав:Одно пугает,опять маячит кратность при девалах,

Так.Є півні ознаки,що насувається велика...

https://i0.wp.com/picua.org/img/2018-07 ... ewh6hs.jpg
tea
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 22:20

Re: Валютный рынок в контексте

курс будет вверх не только из-за металла,
сейчас нужны деньги на газ и уголь тоже+выборы+выплаты по кредитам
Lion+
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 22:37

  холява написав:
  Долярчик написав:Доброго вечора, шановне товариство!
.... бачу, багато форумчан діляться своїми стратегіями зберігання/примножування..... - от і Долярчик, вирішив нагадати про свою стратегію...

... одним словом, Я навідкривав(як колись радила О—о) депостовпців з ПОПОВНЕННЯМ, як на гивню, так і на долярчики на різні місяці.... - того року вал-пордфель сладається з 60/40 дол/грн...... гривнестовпці понабивав, в основному, на весну(бо ви всі знаєте, що там у мене почнеться :, а доларостовпці - вересень-жовтень-листопад-грудень-січень....- основна сума дол. лежить на "жовтень", а там буде перекидуватись(ну хіба курс 30 мене зупинить.... на наступний місяць..... поки не смикне мене(знову ж таки високий курс) конвертувати всі доляри на гривню із подальшим закиданням на депо до весни...(хоч Я і так, частково, кожен місяць буду ті долярчики конвертувати через товар у гривню(тут ви всі теж знаєте, що Долярчик закуповує ~ 80% товару у долярчиках) :D
... отаке, хлопчики й дівчатка™®©

п. с.
... і от зараз, коли курс доляра зростає, мені то все до...... лампочки :mrgreen:
- чому?
1)... вже сформований мій портфель/скирда і тепер тільки з-боку спостерігаю......
2)...Я - у відпустці! - і нехай весь валютний ринок почекає....! © :D

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Пожалуй поставлю Вам +.
Умение работать , а так же умение вовремя остановится на отдых приветствуется .
Молодец Доллярчик !

... дякую, та адміністрація форуму думає по-іншому :roll: (стирає)
(а тим часом.... у Лазурному.....)

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Востаннє редагувалось Долярчик в Сер 25 лип, 2018 22:53, всього редагувалось 1 раз.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 22:52

нов коментс! ®

  tea написав:Я вагітний
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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