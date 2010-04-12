RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5537553855395540

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 813
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
115
5. более 75%
63%
510
Всього голосів : 813
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 21:58

  somilitark написав:Одно пугает,опять маячит кратность при девалах,

Так.Є півні ознаки,що насувається велика...

https://i0.wp.com/picua.org/img/2018-07 ... ewh6hs.jpg
tea
 
Повідомлень: 15051
З нами з: 15.11.08
Подякував: 241 раз.
Подякували: 1857 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 22:20

Re: Валютный рынок в контексте

курс будет вверх не только из-за металла,
сейчас нужны деньги на газ и уголь тоже+выборы+выплаты по кредитам
Lion+
 
Повідомлень: 1661
З нами з: 09.06.13
Подякував: 6 раз.
Подякували: 219 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 23:00

  Salomon написав:tea
практично вся якісна пшениця залишиться в Україні для внутрішнього споживання.

Немного о сельском хозяйстве в контексте. Уже давно пшеница не основной экспортный товар, да и почти всегда украинская пшеница особым качеством не отличалась (правда, в этом году будет еще хуже). Виды же на урожай более важных кукурузы и подсолнечника пока очень хорошие.

... акуєць!!!
Ви тут з 12-го року, а тільки 15 дописів!!! - і тут бац, - вирішили НАДВАЖЛИВИЙ ДОПИС написати!!!
п. с.
"консерва"-не думаю© :evil:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 4383
З нами з: 19.10.15
Подякував: 167 раз.
Подякували: 205 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 06:11

Re: Валютный рынок в контексте

  tea написав:введення обмежень на імпорт металу Сполученими Штатами Америки окремо і у відповідь - Євросоюзом окремо

В торговой войне Вашингтона и Брюсселя - неожиданное перемирие. Президент США и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер договорились устранить все барьеры для промышленных товаров. В том числе американские пошлины на сталь и алюминий, а также ответные меры со стороны Европы.После таких заявлений торги на Уолл-Стрит заметно оживились. Три главных американских индекса завершили сессию в зеленой зоне. Индустриальный Доу Джонс прибавил больше половины процента. Показатель широкого рынка «Эс-энд-Пи 500» и высоко-технологичный «Насдак» около процента.
https://www.vestifinance.ru/articles/10 ... n_get_more
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4836
З нами з: 07.04.12
Подякував: 3929 раз.
Подякували: 1833 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 5537553855395540
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1281, 1282, 1283
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
12827 1421974
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 лип, 2018 20:03
Vitaka
Валютный рынок в мире 1 ... 632, 633, 634
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6336 1340604
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 лип, 2018 14:41
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
158 241979
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 19:42
fefelova

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Восток (917)
26.07.2018 07:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.