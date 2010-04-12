Так.Є півні ознаки,що насувається велика...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 25 лип, 2018 21:58
Так.Є півні ознаки,що насувається велика...
Додано: Сер 25 лип, 2018 22:20
Re: Валютный рынок в контексте
курс будет вверх не только из-за металла,
сейчас нужны деньги на газ и уголь тоже+выборы+выплаты по кредитам
Додано: Сер 25 лип, 2018 23:00
... акуєць!!!
Ви тут з 12-го року, а тільки 15 дописів!!! - і тут бац, - вирішили НАДВАЖЛИВИЙ ДОПИС написати!!!
п. с.
"консерва"-не думаю©
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Чет 26 лип, 2018 06:11
Re: Валютный рынок в контексте
В торговой войне Вашингтона и Брюсселя - неожиданное перемирие. Президент США и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер договорились устранить все барьеры для промышленных товаров. В том числе американские пошлины на сталь и алюминий, а также ответные меры со стороны Европы.После таких заявлений торги на Уолл-Стрит заметно оживились. Три главных американских индекса завершили сессию в зеленой зоне. Индустриальный Доу Джонс прибавил больше половины процента. Показатель широкого рынка «Эс-энд-Пи 500» и высоко-технологичный «Насдак» около процента.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
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