курс будет вверх не только из-за металла,
сейчас нужны деньги на газ и уголь тоже+выборы+выплаты по кредитам
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 25 лип, 2018 22:20
Re: Валютный рынок в контексте
курс будет вверх не только из-за металла,
сейчас нужны деньги на газ и уголь тоже+выборы+выплаты по кредитам
Додано: Чет 26 лип, 2018 06:11
Re: Валютный рынок в контексте
В торговой войне Вашингтона и Брюсселя - неожиданное перемирие. Президент США и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер договорились устранить все барьеры для промышленных товаров. В том числе американские пошлины на сталь и алюминий, а также ответные меры со стороны Европы.После таких заявлений торги на Уолл-Стрит заметно оживились. Три главных американских индекса завершили сессию в зеленой зоне. Индустриальный Доу Джонс прибавил больше половины процента. Показатель широкого рынка «Эс-энд-Пи 500» и высоко-технологичный «Насдак» около процента.
P.S. Трамп у відносинах з ЄС мені нагадує Лукашенко з його тактикою по РФ. Спочатку встати в позу, наробити гвалту, а потім відкотити все назад з невеличкою вигодою для себе по принципу step by step.
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Чет 26 лип, 2018 09:05, всього редагувалось 1 раз.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Додано: Чет 26 лип, 2018 08:53
Доброе утро, коллеги, привет, страна!
Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 26 июля с уровней: доллар – 26,50/26,80 UAH/USD, евро – 30,75/31,40 UAH/EUR, рубль - 0,407/0,430 UAH/RUB.
По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению прибавил по 5,0 коп.
Евро по сравнению с 25 июля по спросу вырос на 5,0 коп., прибавив 10,0 коп. по предложению.
Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 25 июля по спросу и по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг повысилось до отметки $1,1728, поднявшись до $1,1741 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись к $1,1734 на открытии торгов в Европе.
Дата: 25 июля 2018 г. на 09.50
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,71/26,80 UAH/USD
€ – 31,18/31,40 UAH/EUR
RUB – 0,418/0,424 UAH/RUB
US
Додано: Чет 26 лип, 2018 08:57
19 липня ЄС ввела мита на 11 позицій української металопродукції.Будемо чекати - чи скасує ЄС їх для нас.Бо внутрішня домовленість між Брюселем і Вашингтоном вирішує їх питання,але поки що важко зрозуміти,чи буде легше нам.
П.С.Ось вже є розрахунки,скільки кожній сім"ї коштуватиме підняття цін на газ і скільки коштуватиме,якщо ціни не підняти,не отримати транш,а отримати долар по 35.
https://news.finance.ua/ru/news/-/43105 ... mi-ekspert
Додано: Чет 26 лип, 2018 09:00
регулятор получил рекомендации касательно того, что ему стоит воздержаться от покупки государственных ценных бумаг (ОВГЗ) и установить верхнюю планку для своего портфеля долговых обязательств Минфина. а кто у нас контролирует НБУ?
раньше все правительства так решали свои проблемы - нарисовали ОВГЗ которое НБУ выкупил и дефицит решен. да и сам курс удерживаемый на планке 26 долгое время тоже вопросы вызывает. ИМХО курс 29,3 был в бюджет заложен что бы не было колоссального дефицита. хотя он и так есть - но при курсе 26 стал еще больше.
и то что курс держат у 26 более квартала тоже вызывает удивление. или вспомним как ломонулся Гройсман на таможню? Видать совсем ему одно место прищемили с отсутствием наполнения бюджета с этого источника. Таможню кто контролирует?
Так что слишком много таких темных пятен из-за которых я тоже считаю что идет закулисная возьня между ними. И все это в преддверии выборов.
Додано: Чет 26 лип, 2018 09:00
Привет из Днепра-2
В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,585/26,610 UAH/USD виртуально, без сделок.
С 09.56, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного «американца» инициировали рост, сумев в указанный час обосноваться на «широкой» отметке 26,61/26,65 UAH/USD.
«Сезон дождей в Украине способствует росту всего зеленого», - заметил наш гуру.
US
Додано: Чет 26 лип, 2018 09:03
Додано: Чет 26 лип, 2018 09:12
Тошно читать вас, всёпропальщиков... Вы даже в динамике +15...20% видите негативы. Думаете не нужно наращивать переработку а как и раньше зерно продавать. Или считаете что можно сделать переработку +100500% в год к году? Тошно на душе от таких бл@...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
|