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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 55385539554055415542>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 814
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
115
5. более 75%
63%
511
Всього голосів : 814
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 22:20

Re: Валютный рынок в контексте

курс будет вверх не только из-за металла,
сейчас нужны деньги на газ и уголь тоже+выборы+выплаты по кредитам
Lion+
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 06:11

Re: Валютный рынок в контексте

  tea написав:введення обмежень на імпорт металу Сполученими Штатами Америки окремо і у відповідь - Євросоюзом окремо

В торговой войне Вашингтона и Брюсселя - неожиданное перемирие. Президент США и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер договорились устранить все барьеры для промышленных товаров. В том числе американские пошлины на сталь и алюминий, а также ответные меры со стороны Европы.После таких заявлений торги на Уолл-Стрит заметно оживились. Три главных американских индекса завершили сессию в зеленой зоне. Индустриальный Доу Джонс прибавил больше половины процента. Показатель широкого рынка «Эс-энд-Пи 500» и высоко-технологичный «Насдак» около процента.
https://www.vestifinance.ru/articles/10 ... n_get_more
P.S. Трамп у відносинах з ЄС мені нагадує Лукашенко з його тактикою по РФ. Спочатку встати в позу, наробити гвалту, а потім відкотити все назад з невеличкою вигодою для себе по принципу step by step.
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Чет 26 лип, 2018 09:05, всього редагувалось 1 раз.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 08:12

Запорожье повы 26,70-26,90
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 08:53

Доброе утро, коллеги, привет, страна!

Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 26 июля с уровней: доллар – 26,50/26,80 UAH/USD, евро – 30,75/31,40 UAH/EUR, рубль - 0,407/0,430 UAH/RUB.

По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению прибавил по 5,0 коп.

Евро по сравнению с 25 июля по спросу вырос на 5,0 коп., прибавив 10,0 коп. по предложению.

Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 25 июля по спросу и по предложению не изменился.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг повысилось до отметки $1,1728, поднявшись до $1,1741 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись к $1,1734 на открытии торгов в Европе.

Дата: 25 июля 2018 г. на 09.50

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,71/26,80 UAH/USD
€ – 31,18/31,40 UAH/EUR
RUB – 0,418/0,424 UAH/RUB

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 08:57

  Василь-Рівне написав:
  tea написав:введення обмежень на імпорт металу Сполученими Штатами Америки окремо і у відповідь - Євросоюзом окремо

В торговой войне Вашингтона и Брюсселя - неожиданное перемирие. Президент США и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер договорились устранить все барьеры для промышленных товаров. В том числе американские пошлины на сталь и алюминий,

19 липня ЄС ввела мита на 11 позицій української металопродукції.Будемо чекати - чи скасує ЄС їх для нас.Бо внутрішня домовленість між Брюселем і Вашингтоном вирішує їх питання,але поки що важко зрозуміти,чи буде легше нам.
П.С.Ось вже є розрахунки,скільки кожній сім"ї коштуватиме підняття цін на газ і скільки коштуватиме,якщо ціни не підняти,не отримати транш,а отримати долар по 35.
https://news.finance.ua/ru/news/-/43105 ... mi-ekspert
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 08:59

Акції Фейсбука обвалились на 24%. :shock: :shock: :shock:
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 09:00

  tea написав:
  Tatkaumnihka написав:Думаю вопрос не только сегодня появился о дефиците пенсионного фонда, он , наверное нас сопровождает все годы независимости. Наверное все бюджетные выплаты остановились, потому ,что это есть рычаг влияния президента на Гройсмана, это их подковерные игры. И началось там примерно с "борьбы" с контрабандой, ждем следующих шагов.

Таню - а розтлумачте,будь-ласка,детальніше,як Порошенко може вставити палки в колеса Гройсману через зупинку виплат пенсій?Який механізм?
Якщо розтлумачите - будете Таткою - розумничкою. :mrgreen:

регулятор получил рекомендации касательно того, что ему стоит воздержаться от покупки государственных ценных бумаг (ОВГЗ) и установить верхнюю планку для своего портфеля долговых обязательств Минфина. а кто у нас контролирует НБУ?
раньше все правительства так решали свои проблемы - нарисовали ОВГЗ которое НБУ выкупил и дефицит решен. да и сам курс удерживаемый на планке 26 долгое время тоже вопросы вызывает. ИМХО курс 29,3 был в бюджет заложен что бы не было колоссального дефицита. хотя он и так есть - но при курсе 26 стал еще больше.
и то что курс держат у 26 более квартала тоже вызывает удивление. или вспомним как ломонулся Гройсман на таможню? Видать совсем ему одно место прищемили с отсутствием наполнения бюджета с этого источника. Таможню кто контролирует?
Так что слишком много таких темных пятен из-за которых я тоже считаю что идет закулисная возьня между ними. И все это в преддверии выборов.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 09:00

Привет из Днепра-2

В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,585/26,610 UAH/USD виртуально, без сделок.

С 09.56, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного «американца» инициировали рост, сумев в указанный час обосноваться на «широкой» отметке 26,61/26,65 UAH/USD.

«Сезон дождей в Украине способствует росту всего зеленого», - заметил наш гуру.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 09:03

  mephala написав:регулятор получил рекомендации касательно того, что ему стоит воздержаться от покупки государственных ценных бумаг (ОВГЗ)

Так поки що всі крайні планові розміщення ОВГЗ проходили успішно.Значить такої рекомендації не було?
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 09:12

  tea написав:
  Василь-Рівне написав:
  somilitark написав:во первых мы почти не экспортируем муку,

1.Україна увійшла до 10 світових лідерів експорту борошна у пшеничному еквіваленті 2015/2016 маркетинговому році.
2. У 2017 Україна на 20% збільшила експорт борошна.
3. Експорт борошна з початку 2017/18 МР, за станом на 6 червня 2018 р на 15% випереджає минулорічний

Аби ще де знайти пункт 4),який поставить все на свої місця.
4)А яка доля борошна в загальному експорті зерна.Ми хоча б 10% зерна переробляємо в борошно,щоб експортувати?

Тошно читать вас, всёпропальщиков... Вы даже в динамике +15...20% видите негативы. Думаете не нужно наращивать переработку а как и раньше зерно продавать. Или считаете что можно сделать переработку +100500% в год к году? Тошно на душе от таких бл@... :arrow:
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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