Додано: Чет 26 лип, 2018 09:00

tea написав: Tatkaumnihka написав: Думаю вопрос не только сегодня появился о дефиците пенсионного фонда, он , наверное нас сопровождает все годы независимости. Наверное все бюджетные выплаты остановились, потому ,что это есть рычаг влияния президента на Гройсмана, это их подковерные игры. И началось там примерно с "борьбы" с контрабандой, ждем следующих шагов. Думаю вопрос не только сегодня появился о дефиците пенсионного фонда, он , наверное нас сопровождает все годы независимости. Наверное все бюджетные выплаты остановились, потому ,, это их подковерные игры. И началось там примерно с "борьбы" с контрабандой, ждем следующих шагов.

Таню - а розтлумачте,будь-ласка,детальніше,як Порошенко може вставити палки в колеса Гройсману через зупинку виплат пенсій?Який механізм?

Якщо розтлумачите - будете Таткою - розумничкою. Таню - а розтлумачте,будь-ласка,детальніше,як Порошенко може вставити палки в колеса Гройсману через зупинку виплат пенсій?Який механізм?Якщо розтлумачите - будете Таткою - розумничкою.

регулятор получил рекомендации касательно того, что ему стоит воздержаться от покупки государственных ценных бумаг (ОВГЗ) и установить верхнюю планку для своего портфеля долговых обязательств Минфина. а кто у нас контролирует НБУ?раньше все правительства так решали свои проблемы - нарисовали ОВГЗ которое НБУ выкупил и дефицит решен. да и сам курс удерживаемый на планке 26 долгое время тоже вопросы вызывает. ИМХО курс 29,3 был в бюджет заложен что бы не было колоссального дефицита. хотя он и так есть - но при курсе 26 стал еще больше.и то что курс держат у 26 более квартала тоже вызывает удивление. или вспомним как ломонулся Гройсман на таможню? Видать совсем ему одно место прищемили с отсутствием наполнения бюджета с этого источника. Таможню кто контролирует?Так что слишком много таких темных пятен из-за которых я тоже считаю что идет закулисная возьня между ними. И все это в преддверии выборов.