mephala написав:регулятор получил рекомендации касательно того, что ему стоит воздержаться от покупки государственных ценных бумаг (ОВГЗ)
Так поки що всі крайні планові розміщення ОВГЗ проходили успішно.Значить такої рекомендації не було?
не думали что зная что их не выкупит НБУ просто не выставляют? выкуп ОВГЗ через НБУ это всегда предварительные договоренности. А если их нет то и выставлять на продажу не будут. Ставят чисто то что рассчитывают на выкуп частников. Или вы хотите заголовков что размещают на лярды но их не выкупает никто?
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как стало известно об очередном сжатии гривневой ликвидности, на которое указало снижение остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 52 993,7 млн. грн. к отметке 50 989,0 млн. грн.
Меж тем, котировки безналичного «американца» сохранились на прежнем уровне (26,61-62/26,65 UAH/USD) по состоянию на 10.20 Киева, сопровождаясь относительным равновесием покупок и продаж.
tea написав:Дарма Ви мене записали до всепропальщиків.Динаміка гарна,де ж негативи?Але хотілось би знайти відповідь на своє питання.
Экспорт зерна (как и леса - кругляка) - преступление против нации. И оно не может оправдываться никакими валютными доходами. Ведь оставив это сырьё здесь и обработав - валютные доходы могли бы стать вдесятеро больше, а валютные расходы бы уменьшились (тк продукцию из нашего сырья мы импортируем обратно).
tea написав:Дарма Ви мене записали до всепропальщиків.Динаміка гарна,де ж негативи?Але хотілось би знайти відповідь на своє питання.
Экспорт зерна (как и леса - кругляка) - преступление против нации. И оно не может оправдываться никакими валютными доходами. Ведь оставив это сырьё здесь и обработав - валютные доходы могли бы стать вдесятеро больше, а валютные расходы бы уменьшились (тк продукцию из нашего сырья мы импортируем обратно).
Согласен, и наращивание переработки по 15-20% в год считаю позитивом и движением в правильном направлении. Конечно хотелось бы больше но не готов говорить о мощностях переработки и рынках сбыта...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))" Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
tea написав:Дарма Ви мене записали до всепропальщиків.Динаміка гарна,де ж негативи?Але хотілось би знайти відповідь на своє питання.
Экспорт зерна (как и леса - кругляка) - преступление против нации. И оно не может оправдываться никакими валютными доходами. Ведь оставив это сырьё здесь и обработав - валютные доходы могли бы стать вдесятеро больше, а валютные расходы бы уменьшились (тк продукцию из нашего сырья мы импортируем обратно).