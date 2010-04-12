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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5539554055415542>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 814
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
115
5. более 75%
63%
511
Всього голосів : 814
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 09:15

  Investor_33 написав:
  tea написав:Аби ще де знайти пункт 4),який поставить все на свої місця.
4)А яка доля борошна в загальному експорті зерна.Ми хоча б 10% зерна переробляємо в борошно,щоб експортувати?

Тошно читать вас, всёпропальщиков... Вы даже в динамике +15...20% видите негативы. Думаете не нужно наращивать переработку а как и раньше зерно продавать.

Дарма Ви мене записали до всепропальщиків.Динаміка гарна,де ж негативи?Але хотілось би знайти відповідь на своє питання.
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 09:19

  tea написав:
  mephala написав:регулятор получил рекомендации касательно того, что ему стоит воздержаться от покупки государственных ценных бумаг (ОВГЗ)

Так поки що всі крайні планові розміщення ОВГЗ проходили успішно.Значить такої рекомендації не було?

не думали что зная что их не выкупит НБУ просто не выставляют?
выкуп ОВГЗ через НБУ это всегда предварительные договоренности. А если их нет то и выставлять на продажу не будут. Ставят чисто то что рассчитывают на выкуп частников.
Или вы хотите заголовков что размещают на лярды но их не выкупает никто?
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 09:21

Привет из Днепра-3

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как стало известно об очередном сжатии гривневой ликвидности, на которое указало снижение остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 52 993,7 млн. грн. к отметке 50 989,0 млн. грн.

Меж тем, котировки безналичного «американца» сохранились на прежнем уровне (26,61-62/26,65 UAH/USD) по состоянию на 10.20 Киева, сопровождаясь относительным равновесием покупок и продаж.

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 09:24

Re: Валютный рынок в контексте

  tea написав:Дарма Ви мене записали до всепропальщиків.Динаміка гарна,де ж негативи?Але хотілось би знайти відповідь на своє питання.

Экспорт зерна (как и леса - кругляка) - преступление против нации. И оно не может оправдываться никакими валютными доходами. Ведь оставив это сырьё здесь и обработав - валютные доходы могли бы стать вдесятеро больше, а валютные расходы бы уменьшились (тк продукцию из нашего сырья мы импортируем обратно).
serega_rubin
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 09:34

Re: Валютный рынок в контексте

Украина по итогам января-июня 2018 года экспортировала 183,58 тыс. тонн пшеничной муки на сумму $41,32 млн, что на 13,43 тыс. тонн меньше аналогичного периода 2017 г.

https://delo.ua/business/eksport-muki-i ... ja-344342/


Муку неудобно транспортировать, зерно гораздо проще, насыпал в балкер от 1 до 150 тысяч тонн, провёл фумигацию и вези куда хочешь.
podmasko82
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 09:41

  serega_rubin написав:
  tea написав:Дарма Ви мене записали до всепропальщиків.Динаміка гарна,де ж негативи?Але хотілось би знайти відповідь на своє питання.

Экспорт зерна (как и леса - кругляка) - преступление против нации. И оно не может оправдываться никакими валютными доходами. Ведь оставив это сырьё здесь и обработав - валютные доходы могли бы стать вдесятеро больше, а валютные расходы бы уменьшились (тк продукцию из нашего сырья мы импортируем обратно).

Согласен, и наращивание переработки по 15-20% в год считаю позитивом и движением в правильном направлении. Конечно хотелось бы больше но не готов говорить о мощностях переработки и рынках сбыта...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 09:43

Привет из Днепра-4

К 10.40 на межбанке новая попытка роста: «американец» общими усилиями («варяги» и резиденты) подняли к 26,63/26,65 UAH/USD. Обороты оставляют желать лучшего.

Дата: 26 июля 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.32

Мелкий опт «неформал»

$ 26,65/26,71 UAH/USD
EUR 31,25/31,35 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 26 июля стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного состояния равновесия спроса и предложения.

Дата: 26 июля 2018 г. на 10.48
рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 26,75/26,80 UAH/USD
€ 31,20/31,35 UAH/EUR
RUB – 0,418/0,423 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях равновесия мелкооптовых сделок в паре доллар-гривня.

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 09:45

  serega_rubin написав:
  tea написав:Дарма Ви мене записали до всепропальщиків.Динаміка гарна,де ж негативи?Але хотілось би знайти відповідь на своє питання.

Экспорт зерна (как и леса - кругляка) - преступление против нации. И оно не может оправдываться никакими валютными доходами. Ведь оставив это сырьё здесь и обработав - валютные доходы могли бы стать вдесятеро больше, а валютные расходы бы уменьшились (тк продукцию из нашего сырья мы импортируем обратно).

Маєте рацію.Але давайте поглянемо на ситуацію,наприклад,Єгипту.У них же свої інтереси,які заключаються в тому,щоб купити зерно,а борошно чи макарони зробити там,бо це їх робочі місця,їх податки тощо.
http://agravery.com/uk/posts/show/top-2 ... kogo-zerna
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 09:45

Re: Валютный рынок в контексте

до хліба сльози замість солі ©
дефіцит валюти зберігається, з гривнею проблем немає
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
zorka
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 09:54

  zorka написав:до хліба сльози замість солі ©

А за вікном майже весна...(с)
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