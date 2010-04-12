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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5541554255435544>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 814
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
115
5. более 75%
63%
511
Всього голосів : 814
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 10:51

  dm_rodionov написав:
  budivelnik написав:
  tea написав:Акції Фейсбука обвалились на 24%. :shock: :shock: :shock:
Було
До обьявления финансовых результатов акции компании находились на историческом максимуме, ведь за 2018 год они смогли вырасти на 23%.
Стало
Стоимость акций компании Facebook упала на рекордные 24%, что является самым крупным падением в истории компании. Об этом сообщает Bloomberg.

А тепер проста математика
+23% в 2018 році - 24% в 2018 році= -1% в 2018 році
Так взагалі щось відбулось чи просто бовтання в ополонці ?

По математике - двойка. Проценты так не складываются.
1.23 (+23%) * 0.76 (-24%) = 0.9348 от исходной, т.е. падение от начальной цены на 6,5%.
Для понимания: если зарплату в прошлом году урезали на 90%, а в этом уже урезанную подняли на 100%, то в итоге получаем не перемогу с повышением зарплаты на 10%, а зраду с пятой частью от исходной. Хотя проценты в сумме и смотрятся красиво.

Так у нас и строят... :?
Н и немного оффтопа - Зп 78/83.
Никто не попадает в ловушку без собственного согласия...
костас
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 11:01

Re: Валютный рынок в контексте

  Василь-Рівне написав:Якось фахово вивчав цю проблему грунтуючись на реальних даних лабораторного аналізу - на відстані більше 20-и метрів від автомобільних доріг з інтенсивним рухом, вплив забруднення на навколишнє середовище на рівіні статистичної похибки, тобто від 20-и метрів в любу сторону від дороги все те, що там росте є не більш небезпечним чим те, що росте на відстані 100, 500, 1000 і т.д. метрів.

Тогда почему санитарная зона больше ? :)

А вообще у нас страна парадоксов. Вы наверное знаете, что у нас нет методики измерения загрязнения от канализационных очистных сооружений. А раз нету методики, то оказывается и нету загрязнения :).
или вот например: по многим городам в Украине, среднегодовой ПДК по многим позициям зашкаливает в 10 раз (А это значит, что существуют безветренные дни когда ПДК больше в сотни и тысячи раз допустимого). Но в тоже время в 20 метрах от дорог, в этих же самых городах - райская экология и растут экологически чистые продукты на обочинах.
serega_rubin
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 11:02

  budivelnik написав:+23% в 2018 році - 24% в 2018 році= -1% в 2018 році
Так взагалі щось відбулось чи просто бовтання в ополонці ?


Проста математика 100 * 1,23 * 0,76 = 93,48
итого падение на 6.52%
sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 11:06

Зображення[/url]


Нерезиденты пошли на выход.
В течении последней недели нерезиденты продали ОВГЗ на 1,2 млрд.грн с 9,9 млрд, до 8,7 млрд.

Теперь они откупят валюту и выведут свои средства туда откуда пришли.

А теперь вишенка на торт ))) Обращаю ваше внимание что валютные ОВГЗ со ставкой 5,5% в долларах почему-то не заинтересовали нерезидентов, думаю ответ более чем очевидный.... :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 11:11

Запорожье повы 26,75-26,86
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 11:12

Привет из Днепра-7

Тотчас пополудни, к 12.08 Киева, на межбанке сектор доллара продемонстрировал свое пребывание на распутье, пытаясь определиться с направлением движения, снова понизив цену «американца» к 26,63/26,64 UAH/USD.

На 12.05 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали об установлении относительного спокойствия на местном рынке на фоне текущих действующих цен (26,65/26,75 UAH/USD, евро – 31,20/31,30 UAH/EUR), которые, ограничились расширением спреда в паре доллар-гривня и некоторым откатом в паре евро-гривня, сопровождаясь равновесием спроса и предложения в паре доллар-гривня.

По состоянию на 12.15 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о расширении спреда действующих цен за счет повышения менее значимых оферов по доллару и евро: 26,75/26,85 UAH/USD, евро – 31210/31,40 UAH/EUR, рубль 0,418/0,423 UAH/RUB. Эта курсовая динамика сопровождалась сохранением равновесной торговли в паре доллар-гривня мелкооптовыми партиями валюты.

Около 12.25 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены в паре доллар-гривня немного приподнялись с открытия, реагируя на состояние «зеленого» сектора межбанка и текущую сбалансированность торговли: 26,75/26,83 UAH/USD, евро – 31,20/31,45 UAH/EUR, рубль 0,413/0,423 UAH/RUB. На моменте рынок среднеликвидный и равновесный.
Дата: 25 июля 2018 г. на 12.23

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,71/26,80 UAH/USD
€ – 31,18/31,40 UAH/EUR
RUB – 0,419/0,423 UAH/RUB

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 11:12

zzzzzz, по вашему 45 млн баксов за неделю (1,2 млрд грн) способны обвалить курс на 50 коп? это ж объем дневной заливки от НБУ.
Имхо, это просто был фальстарт, проверка пипла на вшивость.
Востаннє редагувалось Dobrofey в Чет 26 лип, 2018 11:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 11:12

  zzzzzz написав: Обращаю ваше внимание что валютные ОВГЗ со ставкой 5,5% в долларах почему-то не заинтересовали нерезидентов, думаю ответ более чем очевидный.... :mrgreen:

деякі валютні папери були вже під 6.Хх%.
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 11:13

  zzzzzz написав:
Нерезиденты пошли на выход.
В течении последней недели нерезиденты продали ОВГЗ на 1,2 млрд.грн с 9,9 млрд, до 8,7 млрд.

Теперь они откупят валюту и выведут свои средства туда откуда пришли.

А теперь вишенка на торт ))) Обращаю ваше внимание что валютные ОВГЗ со ставкой 5,5% в долларах почему-то не заинтересовали нерезидентов, думаю ответ более чем очевидный.... :mrgreen:


Ссылка https://bank.gov.ua/control/uk/allinfo
"ОВДП, які знаходяться в обігу, за сумою основного боргу, щодня"
А в это время физики наоборот - наращивают. За месяц почти +600 млн.
Востаннє редагувалось lrs7719 в Чет 26 лип, 2018 11:21, всього редагувалось 1 раз.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 11:16

26.65-26.70/26.75-26.80
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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