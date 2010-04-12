До обьявления финансовых результатов акции компании находились на историческом максимуме, ведь за 2018 год они смогли вырасти на 23%.
Стало
Стоимость акций компании Facebook упала на рекордные 24%, что является самым крупным падением в истории компании. Об этом сообщает Bloomberg.
А тепер проста математика +23% в 2018 році - 24% в 2018 році= -1% в 2018 році Так взагалі щось відбулось чи просто бовтання в ополонці ?
По математике - двойка. Проценты так не складываются. 1.23 (+23%) * 0.76 (-24%) = 0.9348 от исходной, т.е. падение от начальной цены на 6,5%. Для понимания: если зарплату в прошлом году урезали на 90%, а в этом уже урезанную подняли на 100%, то в итоге получаем не перемогу с повышением зарплаты на 10%, а зраду с пятой частью от исходной. Хотя проценты в сумме и смотрятся красиво.
Так у нас и строят... Н и немного оффтопа - Зп 78/83.
Никто не попадает в ловушку без собственного согласия...
Василь-Рівне написав:Якось фахово вивчав цю проблему грунтуючись на реальних даних лабораторного аналізу - на відстані більше 20-и метрів від автомобільних доріг з інтенсивним рухом, вплив забруднення на навколишнє середовище на рівіні статистичної похибки, тобто від 20-и метрів в любу сторону від дороги все те, що там росте є не більш небезпечним чим те, що росте на відстані 100, 500, 1000 і т.д. метрів.
Тогда почему санитарная зона больше ?
А вообще у нас страна парадоксов. Вы наверное знаете, что у нас нет методики измерения загрязнения от канализационных очистных сооружений. А раз нету методики, то оказывается и нету загрязнения . или вот например: по многим городам в Украине, среднегодовой ПДК по многим позициям зашкаливает в 10 раз (А это значит, что существуют безветренные дни когда ПДК больше в сотни и тысячи раз допустимого). Но в тоже время в 20 метрах от дорог, в этих же самых городах - райская экология и растут экологически чистые продукты на обочинах.
Тотчас пополудни, к 12.08 Киева, на межбанке сектор доллара продемонстрировал свое пребывание на распутье, пытаясь определиться с направлением движения, снова понизив цену «американца» к 26,63/26,64 UAH/USD.
На 12.05 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали об установлении относительного спокойствия на местном рынке на фоне текущих действующих цен (26,65/26,75 UAH/USD, евро – 31,20/31,30 UAH/EUR), которые, ограничились расширением спреда в паре доллар-гривня и некоторым откатом в паре евро-гривня, сопровождаясь равновесием спроса и предложения в паре доллар-гривня.
По состоянию на 12.15 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о расширении спреда действующих цен за счет повышения менее значимых оферов по доллару и евро: 26,75/26,85 UAH/USD, евро – 31210/31,40 UAH/EUR, рубль 0,418/0,423 UAH/RUB. Эта курсовая динамика сопровождалась сохранением равновесной торговли в паре доллар-гривня мелкооптовыми партиями валюты.
Около 12.25 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены в паре доллар-гривня немного приподнялись с открытия, реагируя на состояние «зеленого» сектора межбанка и текущую сбалансированность торговли: 26,75/26,83 UAH/USD, евро – 31,20/31,45 UAH/EUR, рубль 0,413/0,423 UAH/RUB. На моменте рынок среднеликвидный и равновесный. Дата: 25 июля 2018 г. на 12.23