Додано: Чет 26 лип, 2018 11:01

Василь-Рівне написав: Якось фахово вивчав цю проблему грунтуючись на реальних даних лабораторного аналізу - на відстані більше 20-и метрів від автомобільних доріг з інтенсивним рухом, вплив забруднення на навколишнє середовище на рівіні статистичної похибки, тобто від 20-и метрів в любу сторону від дороги все те, що там росте є не більш небезпечним чим те, що росте на відстані 100, 500, 1000 і т.д. метрів. Якось фахово вивчав цю проблему грунтуючись на реальних даних лабораторного аналізу - на відстані більше 20-и метрів від автомобільних доріг з інтенсивним рухом, вплив забруднення на навколишнє середовище на рівіні статистичної похибки, тобто від 20-и метрів в любу сторону від дороги все те, що там росте є не більш небезпечним чим те, що росте на відстані 100, 500, 1000 і т.д. метрів.

Тогда почему санитарная зона больше ?А вообще у нас страна парадоксов. Вы наверное знаете, что у нас нет методики измерения загрязнения от канализационных очистных сооружений. А раз нету методики, то оказывается и нету загрязненияили вот например: по многим городам в Украине, среднегодовой ПДК по многим позициям зашкаливает в 10 раз (А это значит, что существуют безветренные дни когда ПДК больше в сотни и тысячи раз допустимого). Но в тоже время в 20 метрах от дорог, в этих же самых городах - райская экология и растут экологически чистые продукты на обочинах.