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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5541554255435544

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 814
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
115
5. более 75%
63%
511
Всього голосів : 814
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 11:19

  budivelnik написав:
  tea написав:Акції Фейсбука обвалились на 24%. :shock: :shock: :shock:
Було
До обьявления финансовых результатов акции компании находились на историческом максимуме, ведь за 2018 год они смогли вырасти на 23%.
Стало
Стоимость акций компании Facebook упала на рекордные 24%, что является самым крупным падением в истории компании. Об этом сообщает Bloomberg.

А тепер проста математика
+23% в 2018 році - 24% в 2018 році= -1% в 2018 році
Так взагалі щось відбулось чи просто бовтання в ополонці ?

Будівельнику - за Вашим же повідомленням ставлю акценти,з початку року,тобто майже за 7 місяців, акції Фейсбука виросли на 23%,а впали на 24% за декілька годин.
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 11:20

  lrs7719 написав:[
А в это время физики наоборот - наращивают. За месяц почти +600 млрд.


1. Физики наращивают валютные НО не гривневые.
2. Прирост не в млрд , а в млн !!
3.Отчасти прирост обусловлен ростом курса даллара


  Dobrofey написав:zzzzzz, по вашему 45 млн баксов за неделю (1,2 млрд грн) способны обвалить курс на 50 коп? это ж объем дневной заливки от НБУ.
Имхо, это просто был фальстарт, проверка пипла на вшивость.



На пике объем ОВГЗ у нерезов был 14,2 млрд , сегодня уже 8,7 млрд
Вывели 5,5 млрд.грн ( 200 млн.долларов)
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 11:20

  Dobrofey написав:zzzzzz, по вашему 45 млн баксов за неделю (1,2 млрд грн) способны обвалить курс на 50 коп? это ж объем дневной заливки от НБУ.
Имхо, это просто был фальстарт, проверка пипла на вшивость.

Золотые слова!
Полностью согласен, что ОВГЗ не делают погоду. Как не могли сделать погоду выплатаы "погорельцам" банков в 2014 - 2016 г
Всё искусственно курс делают!!!

На курс влияет только безудержная эмиссия гривны и огромный (ярдов в надцать) дефицит платёжного баланса! А у нас ни того ни другого нет.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Чет 26 лип, 2018 11:23, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 11:21

  костас написав:
  budivelnik написав:Так взагалі щось відбулось чи просто бовтання в ополонці ?

Так у нас и строят... :?

Будівельник набирає будівельну бригаду по тестам - хто пройде третій рівень в Тетріс. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 11:23

  zzzzzz написав:
  lrs7719 написав:[
А в это время физики наоборот - наращивают. За месяц почти +600 млрд.


1. Физики наращивают валютные НО не гривневые.
2. Прирост не в млрд , а в млн !!
3.Отчасти прирост обусловлен ростом курса даллара



Да, конечно в млн. Очепятка.
Гривневые тоже наращивают.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 11:23

lrs7719
ты ведь знаешь: физик инертен.
будет покупать даже с приростом тогда, когда профик распродаётся.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 11:31

Привет из Днепра-8

К 12.29 на валютном межбанке в секторе доллара не было отмечено курсовых подвижек, благодаря сбалансированной торговле в безналичной паре доллар-гривня: 26,63/26,64 UAH/USD.

US
дядя Caша
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