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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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tea
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Додано: Чет 26 лип, 2018 11:23
zzzzzz написав: lrs7719 написав:
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А в это время физики наоборот - наращивают. За месяц почти +600 млрд.
1. Физики наращивают валютные НО не гривневые.
2. Прирост не в млрд , а в млн !!
3.Отчасти прирост обусловлен ростом курса даллара
Да, конечно в млн. Очепятка.
Гривневые тоже наращивают.
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lrs7719
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Додано: Чет 26 лип, 2018 11:23
lrs7719
ты ведь знаешь: физик инертен.
будет покупать даже с приростом тогда, когда профик распродаётся.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Чет 26 лип, 2018 11:31
Привет из Днепра-8
К 12.29 на валютном межбанке в секторе доллара не было отмечено курсовых подвижек, благодаря сбалансированной торговле в безналичной паре доллар-гривня: 26,63/26,64 UAH/USD.
US
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дядя Caша
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Додано: Чет 26 лип, 2018 11:44
tea написав:
ставлю акценти,з початку року,тобто майже за 7 місяців
, акції Фейсбука виросли на 23%,а впали на 24% за декілька годин
.
Классика жанра: бык всегда медленно, с натугой поднимается по лестнице вверх, а медведь вылетает из окна и камнем падает вниз.
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Дядюшка Скрудж
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Додано: Чет 26 лип, 2018 11:45
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Yuri_61
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Додано: Чет 26 лип, 2018 11:47
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Yuri_61
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Додано: Чет 26 лип, 2018 11:52
Yuri_61 написав:
https://news.finance.ua/ru/news/-/431008/kabmin-i-nbu-hotyat-iskusstvenno-opustit-grivnu-do-kontsa-goda-ekspert
Эксперт прекрасен. Гривна будет слабеть потому, что нарисовали такие цифры в законе о бюджете, и теперь как-то неудобно их не выполнить... экономика тут ни при чем, это всё комплексы кабмина и нацбанка. Кандидат экономических наук, btw.
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dm_rodionov
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Додано: Чет 26 лип, 2018 11:54
“До конца лета, пока продолжается активный период отпусков, правительство и НБУ будут ускорять девальвацию гривны, чтобы было менее заметно, меньше шумихи, чтобы меньше людей сетовали по этому поводу. Так что к концу лета курс гривны, скорее всего, обвалится до уровня 27 гривен за доллар. А дальше – осенью и до конца года – курс будут доводить до запланированных показателей и обесценивать нашу национальную валюту до 30,1 гривен за доллар”, − считает эксперт.
Прямо таки обвалится. Тут за неделю +50 копеек, а то за 5 недель каких-то 30 копеек
Главное как вовремя отовсюду начинают лезть эксперты
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alexander_ua
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Додано: Чет 26 лип, 2018 11:58
Yuri_T написав:lrs7719
ты ведь знаешь: физик инертен.
будет покупать даже с приростом тогда, когда профик распродаётся.
Ну так у профика ж и инфы побольше.
А "физики" больше работают по принципу - все побежали, и я побежал...
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lrs7719
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