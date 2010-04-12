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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5542554355445545>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 814
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
115
5. более 75%
63%
511
Всього голосів : 814
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 11:21

  костас написав:
  budivelnik написав:Так взагалі щось відбулось чи просто бовтання в ополонці ?

Так у нас и строят... :?

Будівельник набирає будівельну бригаду по тестам - хто пройде третій рівень в Тетріс. :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 11:23

  zzzzzz написав:
  lrs7719 написав:[
А в это время физики наоборот - наращивают. За месяц почти +600 млрд.


1. Физики наращивают валютные НО не гривневые.
2. Прирост не в млрд , а в млн !!
3.Отчасти прирост обусловлен ростом курса даллара



Да, конечно в млн. Очепятка.
Гривневые тоже наращивают.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 11:23

lrs7719
ты ведь знаешь: физик инертен.
будет покупать даже с приростом тогда, когда профик распродаётся.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 11:31

Привет из Днепра-8

К 12.29 на валютном межбанке в секторе доллара не было отмечено курсовых подвижек, благодаря сбалансированной торговле в безналичной паре доллар-гривня: 26,63/26,64 UAH/USD.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 11:44

  tea написав:ставлю акценти,з початку року,тобто майже за 7 місяців, акції Фейсбука виросли на 23%,а впали на 24% за декілька годин.

Классика жанра: бык всегда медленно, с натугой поднимается по лестнице вверх, а медведь вылетает из окна и камнем падает вниз.
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 11:45

НБУ придумал, как удержать гривну осенью - эксперты

https://news.finance.ua/ru/news/-/43097 ... u-eksperty
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 11:47

Кабмин и НБУ хотят искусственно "опустить" гривну до конца г

https://news.finance.ua/ru/news/-/43100 ... da-ekspert
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 11:52

  Yuri_61 написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/431008/kabmin-i-nbu-hotyat-iskusstvenno-opustit-grivnu-do-kontsa-goda-ekspert

Эксперт прекрасен. Гривна будет слабеть потому, что нарисовали такие цифры в законе о бюджете, и теперь как-то неудобно их не выполнить... экономика тут ни при чем, это всё комплексы кабмина и нацбанка. Кандидат экономических наук, btw.
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 11:54

“До конца лета, пока продолжается активный период отпусков, правительство и НБУ будут ускорять девальвацию гривны, чтобы было менее заметно, меньше шумихи, чтобы меньше людей сетовали по этому поводу. Так что к концу лета курс гривны, скорее всего, обвалится до уровня 27 гривен за доллар. А дальше – осенью и до конца года – курс будут доводить до запланированных показателей и обесценивать нашу национальную валюту до 30,1 гривен за доллар”, − считает эксперт.

Прямо таки обвалится. Тут за неделю +50 копеек, а то за 5 недель каких-то 30 копеек :D
Главное как вовремя отовсюду начинают лезть эксперты :D
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 11:58

  Yuri_T написав:lrs7719
ты ведь знаешь: физик инертен.
будет покупать даже с приростом тогда, когда профик распродаётся.


Ну так у профика ж и инфы побольше.
А "физики" больше работают по принципу - все побежали, и я побежал...
lrs7719
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