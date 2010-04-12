Додано: Чет 26 лип, 2018 12:29

Привет из Днепра-10



В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,585/26,610 UAH/USD виртуально, без сделок.



С 09.56, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного «американца» инициировали рост, сумев в указанный час обосноваться на «широкой» отметке 26,61/26,65 UAH/USD.



«Сезон дождей в Украине способствует росту всего зеленого», - заметил наш гуру.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как стало известно об очередном сжатии гривневой ликвидности, на которое указало снижение остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 52 993,7 млн. грн. к отметке 50 989,0 млн. грн.



Меж тем, котировки безналичного «американца» сохранились на прежнем уровне (26,61-62/26,65 UAH/USD) по состоянию на 10.20 Киева, сопровождаясь относительным равновесием покупок и продаж.



К 10.40 на межбанке новая попытка роста: «американец» общими усилиями («варяги» и резиденты) подняли к 26,63/26,65 UAH/USD. Обороты оставляют желать лучшего.



По состоянию на 11.06 котировки доллара на межбанке были остановлены на цифре 26,63/26,65 UAH/USD вернувшемуся к балансу спроса и предложения рынком.



Дополуденная вялотекущая курсовая динамика на межбанке сопровождалась относительной стабильностью на рынке гривневой ликвидности, о чем дали понять не тронувшиеся с отметки суточной давности (15,00/16,50% годовых) ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.



Около 11.41 котировки безналичного «американца» на межбанке, возобновив ползучий рост, сузили спред до 26,64/26,65 UAH/USD. На моменте равновесие спроса и оферов СКВ.



Тотчас пополудни, к 12.08 Киева, на межбанке сектор доллара продемонстрировал свое пребывание на распутье, пытаясь определиться с направлением движения, снова понизив цену «американца» к 26,63/26,64 UAH/USD.



К 12.29 на валютном межбанке в секторе доллара не было отмечено курсовых подвижек, благодаря сбалансированной торговле в безналичной паре доллар-гривня: 26,63/26,64 UAH/USD.



Около 12.55 валютный межбанк снова никак не может определиться со своим статусом («красивый» или «умный»), возобновив рост курса доллара к 26,65/26,67 UAH/USD.



Наконец, около 13.25 на фоне приподнявшихся к уровню 26,67/26,68 UAH/USD.

валютный межбанк ушел на обеденный перерыв.



При этих ценах участники торгов валютного межбанка ушли в трапезную на обед.





Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 26 июля с уровней: доллар – 26,50/26,80 UAH/USD, евро – 30,75/31,40 UAH/EUR, рубль - 0,407/0,430 UAH/RUB.



По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению прибавил по 5,0 коп.



Евро по сравнению с 25 июля по спросу вырос на 5,0 коп., прибавив 10,0 коп. по предложению.



Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 25 июля по спросу и по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг повысилось до отметки $1,1728, поднявшись до $1,1741 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись к $1,1734 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 26 июля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,73/26,80 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос понизился на 5,0 коп., предложение не изменилось); евро – 31,20/31,43 UAH/EUR (по сравнению с открытием 25 июля спрос вырос на 5,0 коп., офера стали выше на 3,0 коп.); рубль - 0,413/0,423 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и офера прибавили по 10 пунктов).



На открытии торгов 26 июля в розничном сегменте наблюдалась сбалансированная торговля в паре доллар-гривня.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,73/26,80 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос понизился на 5,0 коп., предложение не изменилось); евро – 31,20/31,43 UAH/EUR (по сравнению с открытием 25 июля спрос вырос на 5,0 коп., офера стали выше на 3,0 коп.); рубль - 0,413/0,423 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и офера прибавили по 10 пунктов).



На старте торгов 26 июля в оптовом сегменте рынка Днепра нечастые оптовые сделки проходили в балансе спроса и предложения.



На 12.05 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали об установлении относительного спокойствия на местном рынке на фоне текущих действующих цен (26,65/26,75 UAH/USD, евро – 31,20/31,30 UAH/EUR), которые, ограничились расширением спреда в паре доллар-гривня и некоторым откатом в паре евро-гривня, сопровождаясь равновесием спроса и предложения в паре доллар-гривня.



По состоянию на 12.15 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о расширении спреда действующих цен за счет повышения менее значимых оферов по доллару и евро: 26,75/26,85 UAH/USD, евро – 31210/31,40 UAH/EUR, рубль 0,418/0,423 UAH/RUB. Эта курсовая динамика сопровождалась сохранением равновесной торговли в паре доллар-гривня мелкооптовыми партиями валюты.



Около 12.25 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены в паре доллар-гривня немного приподнялись с открытия, реагируя на состояние «зеленого» сектора межбанка и текущую сбалансированность торговли: 26,75/26,83 UAH/USD, евро – 31,20/31,45 UAH/EUR, рубль 0,413/0,423 UAH/RUB. На моменте рынок среднеликвидный и равновесный.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в четверг в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 26 июля по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,71/26,80 UAH/USD, евро – 31,80/31,40 UAH/EUR, рубль 0,419/0,424 UAH/RUB, Киев опт 26,65/26,71 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,65/26,71 UAH/USD, евро (опт) 31,25/31,35 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,25/31,35 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,55/26,75 UAH/USD, евро – 30,85/31,25 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,420 RUB/USD, Одесса – опт 26,70/26,75 UAH/USD, розница – 26,65/26,80 UAH/USD; Запорожье – 26,75/26,80 UAH/USD; евро – 31,20/31,35 UAH/EUR, рубль - 0,418/0,423 RUB/USD.



Несколько замедлившись, как и предполагалось, «бычий» тренд рынка безналичного доллара сохранился на торгах четверга. Причина «ползучего» (если накануне «американец» вырос в цене на 4,37 коп., нынче его привес судя по всему, не превысит полторы копейки) роста средневзвешенного курса безналичного доллара осталась прежней: идущее на текущей неделе пополнение рынка гривневого ресурса, которое стимулирует придержки СКВ экспортерами на фоне сезона репатриации дивидендов нерезидентами.

Напомним, что на рынке остались «непереваренными» пара миллиардов гривен погашения ОВГЗ Минфином, а также дополнительные несколько сотен миллионов нацвалюты компенсации НДС Казначейством. Это давление гривни на курс безналичного доллара сдерживалось лишь тремя факторами: отказом импортеров приобретать СКВ по запредельным ценам, бюджетный период, отбирающий на себя часть гривневого изобилия, и рост притока экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежало обязательной реализации на межбанке.



В свою очередь сохранение цен наличного рынка в приподнятом состоянии, как и накануне, результат низкого клиентского «приноса» СКВ.



Есть реальная вероятность сохранения «бычьего» тренда рынка «зеленого» безнала на пятничной сессии межбанка, где, вероятно, будет продолжена замедление подорожания «американца». Вернуть рынок безналичной пары доллар-гривня в колею полноценной стабильности помешает «пятничный синдром» (нежелание значительной части игроков рисковать своими активами в гривне во время субботы-воскресенья и вхождение в «старый надежный» доллар).



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