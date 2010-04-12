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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 26 лип, 2018 13:26
Откат редко начинается в пятницу. Чаще в понедельник потихоньку вниз.
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Vlad442
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Додано: Чет 26 лип, 2018 13:36
Привет всем. Как то этот год рановато решили в гору идти...
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Sashulik
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Додано: Чет 26 лип, 2018 13:39
Sashulik написав:
Привет всем. Как то этот год рановато решили в гору идти...
Забыли у гривнедепозитчиков спросить?
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somilitark
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Додано: Чет 26 лип, 2018 13:41
serega_rubin написав: tea написав:
Дарма Ви мене записали до всепропальщиків.Динаміка гарна,де ж негативи?Але хотілось би знайти відповідь на своє питання.
Экспорт зерна (как и леса - кругляка) - преступление против нации. И оно не может оправдываться никакими валютными доходами. Ведь оставив это сырьё здесь и обработав - валютные доходы могли бы стать вдесятеро больше, а валютные расходы бы уменьшились (тк продукцию из нашего сырья мы импортируем обратно).
Какую продукцию из нашего зерна мы импортируем обратно?
Экспорт каких продуктов переработки зерна мы могли бы значительно увеличить?
Можно больше конкретики, а не поисков "зрады" и розовых фантазий?
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Додано: Чет 26 лип, 2018 13:55
zzzzzz написав:
...........
Нерезиденты пошли на выход.
В течении последней недели нерезиденты продали ОВГЗ на 1,2 млрд.грн с 9,9 млрд, до 8,7 млрд.
Теперь они откупят валюту и выведут свои средства туда откуда пришли.
А теперь вишенка на торт ))) Обращаю ваше внимание что валютные ОВГЗ со ставкой 5,5% в долларах почему-то не заинтересовали нерезидентов, думаю ответ более чем очевидный....
К сожалению, табличка не увеличивается, прочитать невозможно.
Или это только у меня?
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Додано: Чет 26 лип, 2018 13:55
Victor8 написав:
В таком темпе на этой неделе можем увидеть 27,00 (продажа, наличный).
Днепр и Харьков уже 26,90. Так что 27,00 увидим или сегодня вечером, или завтра.
Киев чуть отстает.
Да, осень в этом году раньше началась...
Куда пропал Alex2006? Пусть споет нам про "загон", может, рост притормозится...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Додано: Чет 26 лип, 2018 14:12
Yuri_61
Простите, но анализ по обеим Вашим ссылкам ...
Особенно понравились фразы:
“Осенью курс входит в “качели”, так как стартует новый бизнес- и политсезон. И тогда валютные меняли и нечистые на руку финансисты раскачивают курс, чтобы заработать на колебаниях.
и
“Так, среднегодовой курс должен составить 29,3 гривны за доллар, а курс на конец года – 30,1 гривны за доллар. Сейчас, когда перестал действовать фактор получения экспортной выручки от аграриев, правительство вместе с НБУ возобновили искусственную девальвацию гривны: раз есть план достичь 30,1 гривны за доллар – надо его выполнять”, – заявил эксперт.
Даже комментировать не хочется.
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Додано: Чет 26 лип, 2018 14:19
Лайфхак.
Кто не успел купить доллар, может купить криптовалюту на украинских биржах дешевле мирового рынка и продать за доллар, евро, фунт, йену например на бирже битфинекс, пересидеть там.
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Додано: Чет 26 лип, 2018 14:21
дядя Caша написав:
Обычная практика инвесторов-нерезидентов. При чем здесь грабеж? Почему-то % дивидендов по банковским депозитам никто грабежом не считает.
Yuri_61 написав:
Перепост Obval_Defoltovich :
Ведь существенное снижение курса гривны происходит именно из-за них, сразу же после того, как они фиксируют прибыль по зимним облигациям, массово заходят в валюту и выводят её из страны на родину. Одним словом, грабят пересичного все, кому не лень. И свои, и иностранцы. Уже и брать нечего. Это всё равно, что воровать с кладбища. Греха не боятся...
Иное дело, когда финвласти подыгрывают "варягам" текущими курсами пары доллар-гривня, как это было сделано с подачи Тимошенко в апреле 2005 года, когда нерезиденты получили изрядные курсовые бонусы на искусственном укреплении гривни.
US
ДС, а Вам не кажется, что укрепление гривни в этом году носит тоже несколько искусственный характер?
А % по банк. депозитам от курса не зависят и чётко известны при внесении денег. Да и % по депо заметно ниже, чем по облигам, особенно с учётом налогов.
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Додано: Чет 26 лип, 2018 14:25
Сибарит написав:
Ну откуда такие эксперты берутся!!?
У одного метод вычисления официального курса сгладит колебания
У другого вообще вселенская катастрофа, высосанная из пальца, при этом даже не удосуживается привести цифры хотя бы к такому виду, чтобы глупость не бросалась в глаза без калькулятора! Если полгода курс держался в окрестностях 26, а теперь курс начнет расти, достигнув к концу года 30,1, среднегодовой 29,3 не получится ни при каких методах усреднения, разве что обороты вдруг вырастут раза в 3, тогда появятся шансы.
Но магическое слово "эксперт" творит чудеса - мы верим в любой бред и начинаем на него ссылаться.
- И, боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет.
- Гм… Да ведь других нет.
- Вот никаких и не читайте (с)
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
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vovan_prm
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