Додано: Чет 26 лип, 2018 15:06

ЛАД написав: Какую продукцию из нашего зерна мы импортируем обратно?

Экспорт каких продуктов переработки зерна мы могли бы значительно увеличить? Какую продукцию из нашего зерна мы импортируем обратно?Экспорт каких продуктов переработки зерна мы могли бы значительно увеличить?

Нельзя воспринимать задачу настолько однобоко.За последние 20+ лет произошла монополизация средств производства, земель, монополия на торговлю в с/х. Способов было много, от силовых захватов до ручного возмещения НДС и до ограничения возможности сбывать свою продукцию фермерам. В итоге имеем страну которая ежегодно молится на урожай пшеницы и кукурузы, при этом выращивая её в 10 раз больше, чем нужно для собственного потребления. Самим же есть нечего, от того и питаемся египетской картошкой, эквадорскими бананами и испанскими персиками, аргентинской говядиной, венгерским горохом, китайскими грибами. В супермаркетах натуральные соки, отличные от яблочных исчезли еще лет 5 назад (точнее они есть, но только испания-германия-грузия). Мороженое из молока днём с огнём не сыщешь (А если найдешь, то оказывается импортным) как и шоколада из какао-молотого.Сельское хозяйство может приносить в сотни раз больше валюты если вместо пшеницы делать более высокомаржинальные продукты ( например сыры/колбасы/консервы/конфеты ). Но мы то не умеем, да и негде, всё засеяно пшеницей и рапсом.