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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 55455546554755485549>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 815
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
115
5. более 75%
63%
512
Всього голосів : 815
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 14:45

Укргаз

  prodigy написав:Укргаз продает 26,63-нет

А на депозит продают?
bobcat
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 14:58

  tea написав:
  ЛАД написав:
  somilitark написав:............
Люди обвинили меня в "смене позиции"

У вас, похоже, просто очень быстро и резко меняется настроение.

А Ви по професії - лікар? :shock:

Нет, но я никаких диагнозов не ставлю и лечение не рекомендую.
Быстрая и резкая смена настроений, на мой взгляд, черта характера, а не болезнь.
Возможно, ошибаюсь.

А вообще, мне не очень нравятся посты Qwerty с отзывами о форумчанах - чересчур, скажем так, грубоватые. Точно так же мне не очень понравился его ответ Вам в понедельник, но ... + ответ Вам Orest"а (п.3). Может стоит обратить внимание?

Это Вы серьёзно -
Поставив плюс саме за аналіз ситуації,бо я повністю згоден.Попрошу й форумчан поставити "плюси"Соміку.

:?: Или очередная шутка?

Вы уверены в этом -
США будуть самі собі виробляти метал на внутрішніх металургійних підприємствах,бо це їх робочі місця,податки,інвестиції тощо.Там,мабуть,будуть найвищі внутрішні ціни на метал у світі.
:?:
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 26 лип, 2018 15:00, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом и Васей :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 15:00

Странно это все. Несколько месяцев болтались на 26-26.2, и тут за неделю уже 26.7. Что так глобально поменялось в экономике, настроениях? Резко упал приток валюты? Резкий спрос на наличном рынке?
alexander_ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 15:01

  Zebra написав:Лайфхак.
Кто не успел купить доллар, может купить криптовалюту на украинских биржах дешевле мирового рынка и продать за доллар, евро, фунт, йену например на бирже битфинекс, пересидеть там.


Во-первых, сильно не купишь. Чтобы словить хорошую цену, надо долго ждать на жалком btc-trade. Во-вторых, чтобы туда гривну завести, надо банк. карту пополнить и заносить кусками, по 15000 грн. Или надо с нескольких карт это делать.
В-третьих, этот биткоин настолько ненадёжен, что может с 8200 опрокинуться на 7800, например. Тогда, можно таких минусов поймать, что уж лучше по 26,82 купить в ПОВе доллар.
В-четвёртых, как с битфинекса выводить наличный доллар? Проценты потерь не пробовали считать? Или есть надёжный серый биткоин обменник в Киеве по хорошему курсу вывода на нал, без кидалова?

Слишком всё это просто в теории, а пока провернёшь, поймаешь огромные минуса.
Быстрее купить по 26,82 в серых обменниках сейчас.
Antidaf
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 15:03

  alexander_ua написав:Странно это все. Несколько месяцев болтались на 26-26.2, и тут за неделю уже 26.7. Что так глобально поменялось в экономике, настроениях? Резко упал приток валюты? Резкий спрос на наличном рынке?

Через ТВ и интернет напугали всех, что транша МыВыФы не будет в 1 лярд, и что в 2019 надо будет срочно вернуть 6 лярдов, кажись. Точно не помню...

Короче, умные затарились, когда месяц тому па 26 были наличные продажи, а сейчас по 26,82 продают серые в Киеве.


Утром ещё были ПОВы по 26,70. Сейчас нет объёмов и таких курсов.
Востаннє редагувалось Antidaf в Чет 26 лип, 2018 15:05, всього редагувалось 1 раз.
Antidaf
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 15:04

  Sashulik написав:Привет всем. Как то этот год рановато решили в гору идти...


просто все побыстрее нарубить бабла хотят, торопыги заправляют.....
Зимой вот перелом роста 23 января устроили вместо 1-й половины февраля, из-за этого всего до 28,85 дошли, хотя могли и выше. Потом низы состоялись в мае и начале июня вместо обычного июля. Теперь в рост пошли на 1-1,5 месяца ранее обычного.
Нетерплячка у народа :oops:
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 15:06

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:Какую продукцию из нашего зерна мы импортируем обратно?
Экспорт каких продуктов переработки зерна мы могли бы значительно увеличить?

Нельзя воспринимать задачу настолько однобоко.
За последние 20+ лет произошла монополизация средств производства, земель, монополия на торговлю в с/х. Способов было много, от силовых захватов до ручного возмещения НДС и до ограничения возможности сбывать свою продукцию фермерам. В итоге имеем страну которая ежегодно молится на урожай пшеницы и кукурузы, при этом выращивая её в 10 раз больше, чем нужно для собственного потребления. Самим же есть нечего, от того и питаемся египетской картошкой, эквадорскими бананами и испанскими персиками, аргентинской говядиной, венгерским горохом, китайскими грибами. В супермаркетах натуральные соки, отличные от яблочных исчезли еще лет 5 назад (точнее они есть, но только испания-германия-грузия). Мороженое из молока днём с огнём не сыщешь (А если найдешь, то оказывается импортным) как и шоколада из какао-молотого.

Сельское хозяйство может приносить в сотни раз больше валюты если вместо пшеницы делать более высокомаржинальные продукты ( например сыры/колбасы/консервы/конфеты ). Но мы то не умеем, да и негде, всё засеяно пшеницей и рапсом.
serega_rubin
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 15:06

  Vitalych-new написав:
  Sashulik написав:Привет всем. Как то этот год рановато решили в гору идти...


просто все побыстрее нарубить бабла хотят, торопыги заправляют.....
Зимой вот перелом роста 23 января устроили вместо 1-й половины февраля, из-за этого всего до 28,85 дошли, хотя могли и выше. Потом низы состоялись в мае и начале июня вместо обычного июля. Теперь в рост пошли на 1-1,5 месяца ранее обычного.
Нетерплячка у народа :oops:

То не народ, то МБ гонит курс.
Народ наивно ждёт отката, в т.ч. и я. Уже по 26,4 не будет, короче. Фсё.
Antidaf
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 15:08

  alexander_ua написав:Странно это все. Несколько месяцев болтались на 26-26.2, и тут за неделю уже 26.7. Что так глобально поменялось в экономике, настроениях? Резко упал приток валюты? Резкий спрос на наличном рынке?

То же что и в средине января... отсекли депозитчиков самых умных :wink:
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 15:08

Вот это ралли межбанк перешагнул 26.7, в Укргазбанке 26.6. На депозит на 7 дней кто-то пользовался? В конце срока отдают?
Востаннє редагувалось AGK в Чет 26 лип, 2018 15:12, всього редагувалось 2 разів.
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