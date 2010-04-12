А на депозит продают?
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 26 лип, 2018 14:45
Укргаз
Додано: Чет 26 лип, 2018 14:58
Нет, но я никаких диагнозов не ставлю и лечение не рекомендую.
Быстрая и резкая смена настроений, на мой взгляд, черта характера, а не болезнь.
Возможно, ошибаюсь.
А вообще, мне не очень нравятся посты Qwerty с отзывами о форумчанах - чересчур, скажем так, грубоватые. Точно так же мне не очень понравился его ответ Вам в понедельник, но ... + ответ Вам Orest"а (п.3). Может стоит обратить внимание?
Это Вы серьёзно -
Или очередная шутка?
Вы уверены в этом -
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 26 лип, 2018 15:00, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом и Васей
Додано: Чет 26 лип, 2018 15:00
Странно это все. Несколько месяцев болтались на 26-26.2, и тут за неделю уже 26.7. Что так глобально поменялось в экономике, настроениях? Резко упал приток валюты? Резкий спрос на наличном рынке?
Додано: Чет 26 лип, 2018 15:01
Во-первых, сильно не купишь. Чтобы словить хорошую цену, надо долго ждать на жалком btc-trade. Во-вторых, чтобы туда гривну завести, надо банк. карту пополнить и заносить кусками, по 15000 грн. Или надо с нескольких карт это делать.
В-третьих, этот биткоин настолько ненадёжен, что может с 8200 опрокинуться на 7800, например. Тогда, можно таких минусов поймать, что уж лучше по 26,82 купить в ПОВе доллар.
В-четвёртых, как с битфинекса выводить наличный доллар? Проценты потерь не пробовали считать? Или есть надёжный серый биткоин обменник в Киеве по хорошему курсу вывода на нал, без кидалова?
Слишком всё это просто в теории, а пока провернёшь, поймаешь огромные минуса.
Быстрее купить по 26,82 в серых обменниках сейчас.
Додано: Чет 26 лип, 2018 15:03
Через ТВ и интернет напугали всех, что транша МыВыФы не будет в 1 лярд, и что в 2019 надо будет срочно вернуть 6 лярдов, кажись. Точно не помню...
Короче, умные затарились, когда месяц тому па 26 были наличные продажи, а сейчас по 26,82 продают серые в Киеве.
Утром ещё были ПОВы по 26,70. Сейчас нет объёмов и таких курсов.
Востаннє редагувалось Antidaf в Чет 26 лип, 2018 15:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 26 лип, 2018 15:04
просто все побыстрее нарубить бабла хотят, торопыги заправляют.....
Зимой вот перелом роста 23 января устроили вместо 1-й половины февраля, из-за этого всего до 28,85 дошли, хотя могли и выше. Потом низы состоялись в мае и начале июня вместо обычного июля. Теперь в рост пошли на 1-1,5 месяца ранее обычного.
Нетерплячка у народа
Додано: Чет 26 лип, 2018 15:06
Re: Валютный рынок в контексте
Нельзя воспринимать задачу настолько однобоко.
За последние 20+ лет произошла монополизация средств производства, земель, монополия на торговлю в с/х. Способов было много, от силовых захватов до ручного возмещения НДС и до ограничения возможности сбывать свою продукцию фермерам. В итоге имеем страну которая ежегодно молится на урожай пшеницы и кукурузы, при этом выращивая её в 10 раз больше, чем нужно для собственного потребления. Самим же есть нечего, от того и питаемся египетской картошкой, эквадорскими бананами и испанскими персиками, аргентинской говядиной, венгерским горохом, китайскими грибами. В супермаркетах натуральные соки, отличные от яблочных исчезли еще лет 5 назад (точнее они есть, но только испания-германия-грузия). Мороженое из молока днём с огнём не сыщешь (А если найдешь, то оказывается импортным) как и шоколада из какао-молотого.
Сельское хозяйство может приносить в сотни раз больше валюты если вместо пшеницы делать более высокомаржинальные продукты ( например сыры/колбасы/консервы/конфеты ). Но мы то не умеем, да и негде, всё засеяно пшеницей и рапсом.
Додано: Чет 26 лип, 2018 15:06
То не народ, то МБ гонит курс.
Народ наивно ждёт отката, в т.ч. и я. Уже по 26,4 не будет, короче. Фсё.
Додано: Чет 26 лип, 2018 15:08
То же что и в средине января... отсекли депозитчиков самых умных
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Додано: Чет 26 лип, 2018 15:08
Вот это ралли межбанк перешагнул 26.7, в Укргазбанке 26.6. На депозит на 7 дней кто-то пользовался? В конце срока отдают?
Востаннє редагувалось AGK в Чет 26 лип, 2018 15:12, всього редагувалось 2 разів.
|