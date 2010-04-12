Додано: Чет 26 лип, 2018 15:54

somilitark написав: ЛАД написав: меньше был клубок проблем? Вроде, ничего не поменялось.

меньше был клубок проблем? Вроде, ничего не поменялось.



Не было существенного дефицита бюджета в начале года,не было вообще весенних заморозков и были виды на рекордный урожай,была надежда,что будет проголосован закон про антикоррупционный суд и после принятия решения правительства по тарифам на газ и тепло, будет транш от МВФ,причём до до лета,плюс посыпались бы денюжки от других кредиторов,легко и непринуждённо минфин привлекал ресурсы на кредитном рынке,а сейчас только валюта на смешные суммы в режиме максимум квартал до понедельника,не было ограничений на экспорт металлопродукции и цена на наш экспорт росла!Плюс пчёлы не дохли массово и нефть с газом стоила немножко меньше и наш торгбаланс ещё не был настолько сильно перекошенным,последние данные это 3.6 экспорт и 4.6 импорт,это похоже на 13-й год.

Плюс,если достроят северный поток 2,в купе с турецким потоком,который шуруют полным ходом,то возможно преждевременное прекращение транзита через Неньку,а это ещё минус 3 ярда зелени в год и тысячи рабочих мест,ну может мы будем подрабатывать на плановых ремонтах обходных путей или в пиковые нагрузки,но думаю что с этой стороны прилетит нам капитальный проблемка,зимой этих факторов НЕ БЫЛО,шли только суперечки о возможности строительства ,а весной решение о СП2 было одобрено Меркель и ко.



Если эти все факторы зависели от моего настроения и НИЧЕГО за полгода не поменялось в когорте факторов курсообразования,то я наверное даром получил свой диплом по экономике,а Вы гуру анализа и прогнозирования Не было существенного дефицита бюджета в начале года,не было вообще весенних заморозков и были виды на рекордный урожай,была надежда,что будет проголосован закон про антикоррупционный суд и после принятия решения правительства по тарифам на газ и тепло, будет транш от МВФ,причём до до лета,плюс посыпались бы денюжки от других кредиторов,легко и непринуждённо минфин привлекал ресурсы на кредитном рынке,а сейчас только валюта на смешные суммы в режиме максимум квартал до понедельника,не было ограничений на экспорт металлопродукции и цена на наш экспорт росла!Плюс пчёлы не дохли массово и нефть с газом стоила немножко меньше и наш торгбаланс ещё не был настолько сильно перекошенным,последние данные это 3.6 экспорт и 4.6 импорт,это похоже на 13-й год.Плюс,если достроят северный поток 2,в купе с турецким потоком,который шуруют полным ходом,то возможно преждевременное прекращение транзита через Неньку,а это ещё минус 3 ярда зелени в год и тысячи рабочих мест,ну может мы будем подрабатывать на плановых ремонтах обходных путей или в пиковые нагрузки,но думаю что с этой стороны прилетит нам капитальный проблемка,зимой этих факторов НЕ БЫЛО,шли только суперечки о возможности строительства ,а весной решение о СП2 было одобрено Меркель и ко.Если эти все факторы зависели от моего настроения и НИЧЕГО за полгода не поменялось в когорте факторов курсообразования,то я наверное даром получил свой диплом по экономике,а Вы гуру анализа и прогнозирования

Не было существенного дефицита бюджета в начале года

запланированный

были виды на рекордный урожай

легко и непринуждённо минфин привлекал ресурсы на кредитном рынке

не было ограничений на экспорт металлопродукции и цена на наш экспорт росла

Плюс пчёлы не дохли массово и нефть с газом стоила немножко меньше и наш торгбаланс ещё не был настолько сильно перекошенным

реально

гуру, но диплом по экономике (так же, как и по др. специальностям) не гарантия знаний и, тем более, умения применять их на практике.В начале года, естественно, не было не только существенного, но и вообще никакого дефицита. Но былдефицит + оценки и мнения достаточно грамотных людей, что в реальности он будет выше.Какие "виды" могут быть в начале года? Разве что надежды, но это совсем разные вещи."Закон про антикоррупционный суд" принят, правда, с опозданием, но тем не менее. Но это всё же не единственное требование.Не менее важное - цены на газ. А это далеко не простое решение и согласие с МВФ до сих пор не достигнуто. Только что услышал в новостях, что Кабмин принял решение продлить действие старых цен ещё на месяц до 1 сентября.Это на каком? На рынке ОВГЗ при курсе около 29? И то не такие уж сумасшедшие суммы. На мировых рынках, вроде, размещений не было.Ограничения пока никак не сказались, цены тоже. А прогнозы о заметном снижении цен во втором полугодии были. Я то ли в феврале, то ли в марте приводил сообщение о прогнозе правительства Австралии.Экспорт мёда - это копейки, цена нефти выросла с января далеко не революционно - в январе было около 70, в феврале, правда, заметно упала до 62, потом, действительно, сильно выросла почти до 80, сейчас 74.Торгбаланс у нас отрицательный практически всегда и чем дольше держится "стабильный" курс, тем сильнее разбалансировка.По СП-2 суперечки шли, но было практически понятно, что это разговоры, а дело идёт своим ходом. И отразится на нас, даже если всё произойдёт наихудшим для нас образом (в чём на 100% до сих пор не уверен), в лучшем случае через 1,5 года.Так чтоизменилось?Кстати, надежды пусть не на рекордный, но на хороший урожай ещё есть, а цены на пшеницу в июле заметно выросли.