Antidaf написав:То не народ, то МБ гонит курс.Народ наивно ждёт отката, в т.ч. и я. Уже по 26,4 не будет, короче. Фсё.
О, точно также в начале февраля хотели хоть по 27,5 сдать))) З.Ы. В сухом остатке будет зима(продажа)/лето(покупка) 26,5-27,0 = чистый процент по депозиту (минус налоги)!!! Отучат, как пить дать, отучат от качель...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))" Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Antidaf написав:То не народ, то МБ гонит курс.Народ наивно ждёт отката, в т.ч. и я. Уже по 26,4 не будет, короче. Фсё.
О, точно также в начале февраля хотели хоть по 27,5 сдать))) З.Ы. В сухом остатке будет зима(продажа)/лето(покупка) 26,5-27,0 = чистый процент по депозиту (минус налоги)!!! Отучат, как пить дать, отучат от качель...
если большинство участников рынка просекли правила рынка, то эти правила обязательно поменяют. раскачивают умышленно. это несложно сделать при таких объемах на УМВР. Имхо как быстро взлетели, так быстро и упадём до 26,50 (но не надолго).
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Чет 26 лип, 2018 15:38, всього редагувалось 1 раз.
alexander_ua написав:Странно это все. Несколько месяцев болтались на 26-26.2, и тут за неделю уже 26.7. Что так глобально поменялось в экономике, настроениях? Резко упал приток валюты? Резкий спрос на наличном рынке?
кое-кто решил качнуть с упреждением, так как многие надеялись на взлёт в конце августа
Sashulik написав:Привет всем. Как то этот год рановато решили в гору идти...
просто все побыстрее нарубить бабла хотят, торопыги заправляют..... Зимой вот перелом роста 23 января устроили вместо 1-й половины февраля, из-за этого всего до 28,85 дошли, хотя могли и выше. Потом низы состоялись в мае и начале июня вместо обычного июля. Теперь в рост пошли на 1-1,5 месяца ранее обычного. Нетерплячка у народа
То не народ, то МБ гонит курс. Народ наивно ждёт отката, в т.ч. и я. Уже по 26,4 не будет, короче. Фсё.
Antidaf написав:То не народ, то МБ гонит курс.Народ наивно ждёт отката, в т.ч. и я. Уже по 26,4 не будет, короче. Фсё.
О, точно также в начале февраля хотели хоть по 27,5 сдать))) З.Ы. В сухом остатке будет зима(продажа)/лето(покупка) 26,5-27,0 = чистый процент по депозиту (минус налоги)!!! Отучат, как пить дать, отучат от качель...
Не надоело митинговать? Или на "идеях" ветер бумагу гоняет? Какое отношение имеет народ со 100 баксами в кармане к курсовым "качелям"? И кого вы собрались отучать? Тех кто скупал ещё по 4.88, затем просто по 8, затем по 16 и т.д.? И в чём те, кто тогда скупал - оказались не правы? Никто Вам не виноват, что Вы увидели апсайты на фонде только летом 2017. Покупать надо было в феврале 2016 года.
Sashulik написав:Привет всем. Как то этот год рановато решили в гору идти...
просто все побыстрее нарубить бабла хотят, торопыги заправляют..... Зимой вот перелом роста 23 января устроили вместо 1-й половины февраля, из-за этого всего до 28,85 дошли, хотя могли и выше. Потом низы состоялись в мае и начале июня вместо обычного июля. Теперь в рост пошли на 1-1,5 месяца ранее обычного. Нетерплячка у народа
То не народ, то МБ гонит курс. Народ наивно ждёт отката, в т.ч. и я. Уже по 26,4 не будет, короче. Фсё.
сейчас ЧР на примерно 15 коп. выше МБ, а в последние 2-3 года ЛЕТОМ был на 20-30 коп. ниже. О том, как ЧР и скупка налика (и через депозиты) могут повысить спрос на МБ, мы уже знаем. Сегодня перетока нет, но при увеличении зазора появится. Пока именно "пересичные" разогревают, кажется
Востаннє редагувалось Vitalych-new в Чет 26 лип, 2018 15:54, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:меньше был клубок проблем? Вроде, ничего не поменялось.
Не было существенного дефицита бюджета в начале года,не было вообще весенних заморозков и были виды на рекордный урожай,была надежда,что будет проголосован закон про антикоррупционный суд и после принятия решения правительства по тарифам на газ и тепло, будет транш от МВФ,причём до до лета,плюс посыпались бы денюжки от других кредиторов,легко и непринуждённо минфин привлекал ресурсы на кредитном рынке,а сейчас только валюта на смешные суммы в режиме максимум квартал до понедельника,не было ограничений на экспорт металлопродукции и цена на наш экспорт росла!Плюс пчёлы не дохли массово и нефть с газом стоила немножко меньше и наш торгбаланс ещё не был настолько сильно перекошенным,последние данные это 3.6 экспорт и 4.6 импорт,это похоже на 13-й год. Плюс,если достроят северный поток 2,в купе с турецким потоком,который шуруют полным ходом,то возможно преждевременное прекращение транзита через Неньку,а это ещё минус 3 ярда зелени в год и тысячи рабочих мест,ну может мы будем подрабатывать на плановых ремонтах обходных путей или в пиковые нагрузки,но думаю что с этой стороны прилетит нам капитальный проблемка,зимой этих факторов НЕ БЫЛО,шли только суперечки о возможности строительства ,а весной решение о СП2 было одобрено Меркель и ко.
Если эти все факторы зависели от моего настроения и НИЧЕГО за полгода не поменялось в когорте факторов курсообразования,то я наверное даром получил свой диплом по экономике,а Вы гуру анализа и прогнозирования
Я не гуру, но диплом по экономике (так же, как и по др. специальностям) не гарантия знаний и, тем более, умения применять их на практике.
Не было существенного дефицита бюджета в начале года
В начале года, естественно, не было не только существенного, но и вообще никакого дефицита. Но был запланированный дефицит + оценки и мнения достаточно грамотных людей, что в реальности он будет выше.
были виды на рекордный урожай
Какие "виды" могут быть в начале года? Разве что надежды, но это совсем разные вещи.
"Закон про антикоррупционный суд" принят, правда, с опозданием, но тем не менее. Но это всё же не единственное требование. Не менее важное - цены на газ. А это далеко не простое решение и согласие с МВФ до сих пор не достигнуто. Только что услышал в новостях, что Кабмин принял решение продлить действие старых цен ещё на месяц до 1 сентября.
легко и непринуждённо минфин привлекал ресурсы на кредитном рынке
Это на каком? На рынке ОВГЗ при курсе около 29? И то не такие уж сумасшедшие суммы. На мировых рынках, вроде, размещений не было.
не было ограничений на экспорт металлопродукции и цена на наш экспорт росла
Ограничения пока никак не сказались, цены тоже. А прогнозы о заметном снижении цен во втором полугодии были. Я то ли в феврале, то ли в марте приводил сообщение о прогнозе правительства Австралии.
Плюс пчёлы не дохли массово и нефть с газом стоила немножко меньше и наш торгбаланс ещё не был настолько сильно перекошенным
Экспорт мёда - это копейки, цена нефти выросла с января далеко не революционно - в январе было около 70, в феврале, правда, заметно упала до 62, потом, действительно, сильно выросла почти до 80, сейчас 74. Торгбаланс у нас отрицательный практически всегда и чем дольше держится "стабильный" курс, тем сильнее разбалансировка.
По СП-2 суперечки шли, но было практически понятно, что это разговоры, а дело идёт своим ходом. И отразится на нас, даже если всё произойдёт наихудшим для нас образом (в чём на 100% до сих пор не уверен), в лучшем случае через 1,5 года.
Так что реально изменилось?
Кстати, надежды пусть не на рекордный, но на хороший урожай ещё есть, а цены на пшеницу в июле заметно выросли.