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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 5546554755485549> Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.1 5 815 1. Нет сбережений в валюте 10% 84 2. до 20% 6% 45 3. от 20% до 50% 7% 59 4. от 50% до 75% 14% 115 5. более 75% 63% 512 Всього голосів : 815 Додано: Чет 26 лип, 2018 15:09 Antidaf написав: Во-первых, сильно не купишь. Чтобы словить хорошую цену, надо долго ждать на жалком btc-trade. Во-первых, сильно не купишь. Чтобы словить хорошую цену, надо долго ждать на жалком btc-trade.



Зачем ее ловить? На том же btc-trade и kuna цена и так ниже до 10% мира.



Во-вторых, чтобы туда гривну завести, надо банк. карту пополнить и заносить кусками, по 15000 грн. Или надо с нескольких карт это делать.



Спокойно заносил каждый день по 200-300 тысяч грн, что на одну, что на другую биржу. И так же спокойно выводил.



В-третьих, этот биткоин настолько ненадёжен, что может с 8200 опрокинуться на 7800, например. Тогда, можно таких минусов поймать, что уж лучше по 26,82 купить в ПОВе доллар.



Где я призываю покупать биткоин? Я говорю, что можно купить например на btc-trade по старому куру и даже ниже и продать тут же на bitfinex за USD/EUR/GBP/JPN (там еще и под проценты их можно ложить)



В-четвёртых, как с битфинекса выводить наличный доллар? Проценты потерь не пробовали считать?



Зачем его выводить? Задача купить по старому курсу, пересидеть и слиться зимой. В прошлом году когда алени бегали зимой не знали куда засунуть гривну курс криптовалют опережал мир на 10-20%



Слишком всё это просто в теории, а пока провернёшь, поймаешь огромные минуса.

Быстрее купить по 26,82 в серых обменниках сейчас.

Лично я на разнице курсов в прошлом году поимел +30% слившись в январе.



Схема рабочая, пользуйтесь. Зачем ее ловить? На том же btc-trade и kuna цена и так ниже до 10% мира.Спокойно заносил каждый день по 200-300 тысяч грн, что на одну, что на другую биржу. И так же спокойно выводил.Где я призываю покупать биткоин? Я говорю, что можно купить например на btc-trade по старому куру и даже ниже и продать тут же на bitfinex за USD/EUR/GBP/JPN (там еще и под проценты их можно ложить)Зачем его выводить? Задача купить по старому курсу, пересидеть и слиться зимой. В прошлом году когда алени бегали зимой не знали куда засунуть гривну курс криптовалют опережал мир на 10-20%Лично я на разнице курсов в прошлом году поимел +30% слившись в январе.Схема рабочая, пользуйтесь. Zebra

Повідомлень: 5987 З нами з: 21.09.12 Подякував: 411 раз. Подякували: 687 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 лип, 2018 15:11 AGK написав: Вот это ралли межбанк перешагнул 26.7 Вот это ралли межбанк перешагнул 26.7

Значит завтра налик ждите по 26,85 утром в Киеве, а в обед могут и 27 зарядить... Значит завтра налик ждите по 26,85 утром в Киеве, а в обед могут и 27 зарядить... Antidaf

Повідомлень: 523 З нами з: 22.10.12 Подякував: 102 раз. Подякували: 78 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 лип, 2018 15:12 Re: Валютный рынок в контексте Antidaf написав: То не народ, то МБ гонит курс.Народ наивно ждёт отката, в т.ч. и я. Уже по 26,4 не будет, короче. Фсё. То не народ, то МБ гонит курс.Народ наивно ждёт отката, в т.ч. и я. Уже по 26,4 не будет, короче. Фсё.

О, точно также в начале февраля хотели хоть по 27,5 сдать)))

З.Ы. В сухом остатке будет зима(продажа)/лето(покупка) 26,5-27,0 = чистый процент по депозиту (минус налоги)!!! Отучат, как пить дать, отучат от качель... О, точно также в начале февраля хотели хоть по 27,5 сдать)))З.Ы. В сухом остатке будет зима(продажа)/лето(покупка) 26,5-27,0 = чистый процент по депозиту (минус налоги)!!! Отучат, как пить дать, отучат от качель... St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"

Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430." Investor_33 Повідомлень: 527 З нами з: 16.05.17 Подякував: 31 раз. Подякували: 44 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 лип, 2018 15:34 Investor_33 написав: Antidaf написав: То не народ, то МБ гонит курс.Народ наивно ждёт отката, в т.ч. и я. Уже по 26,4 не будет, короче. Фсё. То не народ, то МБ гонит курс.Народ наивно ждёт отката, в т.ч. и я. Уже по 26,4 не будет, короче. Фсё.

О, точно также в начале февраля хотели хоть по 27,5 сдать)))

З.Ы. В сухом остатке будет зима(продажа)/лето(покупка) 26,5-27,0 = чистый процент по депозиту (минус налоги)!!! Отучат, как пить дать, отучат от качель... О, точно также в начале февраля хотели хоть по 27,5 сдать)))З.Ы. В сухом остатке будет зима(продажа)/лето(покупка) 26,5-27,0 = чистый процент по депозиту (минус налоги)!!! Отучат, как пить дать, отучат от качель...



если большинство участников рынка просекли правила рынка, то эти правила обязательно поменяют.

раскачивают умышленно.

это несложно сделать при таких объемах на УМВР.

Имхо как быстро взлетели, так быстро и упадём до 26,50 (но не надолго). если большинство участников рынка просекли правила рынка, то эти правила обязательно поменяют.раскачивают умышленно.это несложно сделать при таких объемах на УМВР.Имхо как быстро взлетели, так быстро и упадём до 26,50 (но не надолго). Востаннє редагувалось Yuri_61 в Чет 26 лип, 2018 15:38, всього редагувалось 1 раз. Yuri_61 Повідомлень: 1110 З нами з: 30.09.15 Подякував: 143 раз. Подякували: 167 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 лип, 2018 15:36 alexander_ua написав: Странно это все. Несколько месяцев болтались на 26-26.2, и тут за неделю уже 26.7. Что так глобально поменялось в экономике, настроениях? Резко упал приток валюты? Резкий спрос на наличном рынке? Странно это все. Несколько месяцев болтались на 26-26.2, и тут за неделю уже 26.7. Что так глобально поменялось в экономике, настроениях? Резко упал приток валюты? Резкий спрос на наличном рынке?



кое-кто решил качнуть с упреждением, так как многие надеялись на взлёт в конце августа кое-кто решил качнуть с упреждением, так как многие надеялись на взлёт в конце августа Yuri_61 Повідомлень: 1110 З нами з: 30.09.15 Подякував: 143 раз. Подякували: 167 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 лип, 2018 15:40 Antidaf написав: Vitalych-new написав: Sashulik написав: Привет всем. Как то этот год рановато решили в гору идти... Привет всем. Как то этот год рановато решили в гору идти...



просто все побыстрее нарубить бабла хотят, торопыги заправляют.....

Зимой вот перелом роста 23 января устроили вместо 1-й половины февраля, из-за этого всего до 28,85 дошли, хотя могли и выше. Потом низы состоялись в мае и начале июня вместо обычного июля. Теперь в рост пошли на 1-1,5 месяца ранее обычного.

Нетерплячка у народа просто все побыстрее нарубить бабла хотят, торопыги заправляют.....Зимой вот перелом роста 23 января устроили вместо 1-й половины февраля, из-за этого всего до 28,85 дошли, хотя могли и выше. Потом низы состоялись в мае и начале июня вместо обычного июля. Теперь в рост пошли на 1-1,5 месяца ранее обычного.Нетерплячка у народа

То не народ, то МБ гонит курс.

Народ наивно ждёт отката, в т.ч. и я. Уже по 26,4 не будет, короче. Фсё. То не народ, то МБ гонит курс.Народ наивно ждёт отката, в т.ч. и я. Уже по 26,4 не будет, короче. Фсё.



ещё будет 26,4 недолго даже в 2019 ещё будет 26,4 недолго даже в 2019 Yuri_61 Повідомлень: 1110 З нами з: 30.09.15 Подякував: 143 раз. Подякували: 167 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 лип, 2018 15:45 Antidaf написав: AGK написав: Вот это ралли межбанк перешагнул 26.7 Вот это ралли межбанк перешагнул 26.7

Значит завтра налик ждите по 26,85 утром в Киеве, а в обед могут и 27 зарядить... Значит завтра налик ждите по 26,85 утром в Киеве, а в обед могут и 27 зарядить...

Харьковские уже щас сие задание перевыполняют: на моменте $26.85/26.95-27.00... Харьковские уже щас сие задание перевыполняют: на моменте $26.85/26.95-27.00... #freesentsov

Смерть рашистским оккупантам и лугандоно-крысчанским предателям! slot 1

Повідомлень: 1961 З нами з: 14.04.09 Подякував: 51 раз. Подякували: 550 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 лип, 2018 15:47 Investor_33 написав: Antidaf написав: То не народ, то МБ гонит курс.Народ наивно ждёт отката, в т.ч. и я. Уже по 26,4 не будет, короче. Фсё. То не народ, то МБ гонит курс.Народ наивно ждёт отката, в т.ч. и я. Уже по 26,4 не будет, короче. Фсё.

О, точно также в начале февраля хотели хоть по 27,5 сдать)))

З.Ы. В сухом остатке будет зима(продажа)/лето(покупка) 26,5-27,0 = чистый процент по депозиту (минус налоги)!!! Отучат, как пить дать, отучат от качель... О, точно также в начале февраля хотели хоть по 27,5 сдать)))З.Ы. В сухом остатке будет зима(продажа)/лето(покупка) 26,5-27,0 = чистый процент по депозиту (минус налоги)!!! Отучат, как пить дать, отучат от качель...



Не надоело митинговать? Или на "идеях" ветер бумагу гоняет?

Какое отношение имеет народ со 100 баксами в кармане к курсовым "качелям"? И кого вы собрались отучать? Тех кто скупал ещё по 4.88, затем просто по 8, затем по 16 и т.д.?

И в чём те, кто тогда скупал - оказались не правы?

Никто Вам не виноват, что Вы увидели апсайты на фонде только летом 2017. Покупать надо было в феврале 2016 года. Не надоело митинговать? Или на "идеях" ветер бумагу гоняет?Какое отношение имеет народ со 100 баксами в кармане к курсовым "качелям"? И кого вы собрались отучать? Тех кто скупал ещё по 4.88, затем просто по 8, затем по 16 и т.д.?И в чём те, кто тогда скупал - оказались не правы?Никто Вам не виноват, что Вы увидели апсайты на фонде только летом 2017. Покупать надо было в феврале 2016 года. lrs7719

Повідомлень: 1317 З нами з: 13.07.16 Подякував: 196 раз. Подякували: 158 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 лип, 2018 15:50 Antidaf написав: Vitalych-new написав: Sashulik написав: Привет всем. Как то этот год рановато решили в гору идти... Привет всем. Как то этот год рановато решили в гору идти...



просто все побыстрее нарубить бабла хотят, торопыги заправляют.....

Зимой вот перелом роста 23 января устроили вместо 1-й половины февраля, из-за этого всего до 28,85 дошли, хотя могли и выше. Потом низы состоялись в мае и начале июня вместо обычного июля. Теперь в рост пошли на 1-1,5 месяца ранее обычного.

Нетерплячка у народа просто все побыстрее нарубить бабла хотят, торопыги заправляют.....Зимой вот перелом роста 23 января устроили вместо 1-й половины февраля, из-за этого всего до 28,85 дошли, хотя могли и выше. Потом низы состоялись в мае и начале июня вместо обычного июля. Теперь в рост пошли на 1-1,5 месяца ранее обычного.Нетерплячка у народа

То не народ, то МБ гонит курс.

Народ наивно ждёт отката, в т.ч. и я. Уже по 26,4 не будет, короче. Фсё. То не народ, то МБ гонит курс.Народ наивно ждёт отката, в т.ч. и я. Уже по 26,4 не будет, короче. Фсё.



сейчас ЧР на примерно 15 коп. выше МБ, а в последние 2-3 года ЛЕТОМ был на 20-30 коп. ниже.

О том, как ЧР и скупка налика (и через депозиты) могут повысить спрос на МБ, мы уже знаем. Сегодня перетока нет, но при увеличении зазора появится. Пока именно "пересичные" разогревают, кажется сейчас ЧР на примерно 15 коп. выше МБ, а в последние 2-3 года ЛЕТОМ был на 20-30 коп. ниже.О том, как ЧР и скупка налика (и через депозиты) могут повысить спрос на МБ, мы уже знаем. Сегодня перетока нет, но при увеличении зазора появится. Пока именно "пересичные" разогревают, кажется Востаннє редагувалось Vitalych-new в Чет 26 лип, 2018 15:54, всього редагувалось 1 раз. Vitalych-new Повідомлень: 1009 З нами з: 04.06.14 Подякував: 4 раз. Подякували: 235 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 лип, 2018 15:54 somilitark написав: ЛАД написав: меньше был клубок проблем? Вроде, ничего не поменялось.

меньше был клубок проблем? Вроде, ничего не поменялось.



Не было существенного дефицита бюджета в начале года,не было вообще весенних заморозков и были виды на рекордный урожай,была надежда,что будет проголосован закон про антикоррупционный суд и после принятия решения правительства по тарифам на газ и тепло, будет транш от МВФ,причём до до лета,плюс посыпались бы денюжки от других кредиторов,легко и непринуждённо минфин привлекал ресурсы на кредитном рынке,а сейчас только валюта на смешные суммы в режиме максимум квартал до понедельника,не было ограничений на экспорт металлопродукции и цена на наш экспорт росла!Плюс пчёлы не дохли массово и нефть с газом стоила немножко меньше и наш торгбаланс ещё не был настолько сильно перекошенным,последние данные это 3.6 экспорт и 4.6 импорт,это похоже на 13-й год.

Плюс,если достроят северный поток 2,в купе с турецким потоком,который шуруют полным ходом,то возможно преждевременное прекращение транзита через Неньку,а это ещё минус 3 ярда зелени в год и тысячи рабочих мест,ну может мы будем подрабатывать на плановых ремонтах обходных путей или в пиковые нагрузки,но думаю что с этой стороны прилетит нам капитальный проблемка,зимой этих факторов НЕ БЫЛО,шли только суперечки о возможности строительства ,а весной решение о СП2 было одобрено Меркель и ко.



Если эти все факторы зависели от моего настроения и НИЧЕГО за полгода не поменялось в когорте факторов курсообразования,то я наверное даром получил свой диплом по экономике,а Вы гуру анализа и прогнозирования Не было существенного дефицита бюджета в начале года,не было вообще весенних заморозков и были виды на рекордный урожай,была надежда,что будет проголосован закон про антикоррупционный суд и после принятия решения правительства по тарифам на газ и тепло, будет транш от МВФ,причём до до лета,плюс посыпались бы денюжки от других кредиторов,легко и непринуждённо минфин привлекал ресурсы на кредитном рынке,а сейчас только валюта на смешные суммы в режиме максимум квартал до понедельника,не было ограничений на экспорт металлопродукции и цена на наш экспорт росла!Плюс пчёлы не дохли массово и нефть с газом стоила немножко меньше и наш торгбаланс ещё не был настолько сильно перекошенным,последние данные это 3.6 экспорт и 4.6 импорт,это похоже на 13-й год.Плюс,если достроят северный поток 2,в купе с турецким потоком,который шуруют полным ходом,то возможно преждевременное прекращение транзита через Неньку,а это ещё минус 3 ярда зелени в год и тысячи рабочих мест,ну может мы будем подрабатывать на плановых ремонтах обходных путей или в пиковые нагрузки,но думаю что с этой стороны прилетит нам капитальный проблемка,зимой этих факторов НЕ БЫЛО,шли только суперечки о возможности строительства ,а весной решение о СП2 было одобрено Меркель и ко.Если эти все факторы зависели от моего настроения и НИЧЕГО за полгода не поменялось в когорте факторов курсообразования,то я наверное даром получил свой диплом по экономике,а Вы гуру анализа и прогнозирования

Я не гуру, но диплом по экономике (так же, как и по др. специальностям) не гарантия знаний и, тем более, умения применять их на практике.



Не было существенного дефицита бюджета в начале года

В начале года, естественно, не было не только существенного, но и вообще никакого дефицита. Но был запланированный дефицит + оценки и мнения достаточно грамотных людей, что в реальности он будет выше.



были виды на рекордный урожай

Какие "виды" могут быть в начале года? Разве что надежды, но это совсем разные вещи.



"Закон про антикоррупционный суд" принят, правда, с опозданием, но тем не менее. Но это всё же не единственное требование.

Не менее важное - цены на газ. А это далеко не простое решение и согласие с МВФ до сих пор не достигнуто. Только что услышал в новостях, что Кабмин принял решение продлить действие старых цен ещё на месяц до 1 сентября.



легко и непринуждённо минфин привлекал ресурсы на кредитном рынке

Это на каком? На рынке ОВГЗ при курсе около 29? И то не такие уж сумасшедшие суммы. На мировых рынках, вроде, размещений не было.



не было ограничений на экспорт металлопродукции и цена на наш экспорт росла

Ограничения пока никак не сказались, цены тоже. А прогнозы о заметном снижении цен во втором полугодии были. Я то ли в феврале, то ли в марте приводил сообщение о прогнозе правительства Австралии.



Плюс пчёлы не дохли массово и нефть с газом стоила немножко меньше и наш торгбаланс ещё не был настолько сильно перекошенным

Экспорт мёда - это копейки, цена нефти выросла с января далеко не революционно - в январе было около 70, в феврале, правда, заметно упала до 62, потом, действительно, сильно выросла почти до 80, сейчас 74.

Торгбаланс у нас отрицательный практически всегда и чем дольше держится "стабильный" курс, тем сильнее разбалансировка.



По СП-2 суперечки шли, но было практически понятно, что это разговоры, а дело идёт своим ходом. И отразится на нас, даже если всё произойдёт наихудшим для нас образом (в чём на 100% до сих пор не уверен), в лучшем случае через 1,5 года.



Так что реально изменилось?



Кстати, надежды пусть не на рекордный, но на хороший урожай ещё есть, а цены на пшеницу в июле заметно выросли. гуру, но диплом по экономике (так же, как и по др. специальностям) не гарантия знаний и, тем более, умения применять их на практике.В начале года, естественно, не было не только существенного, но и вообще никакого дефицита. Но былдефицит + оценки и мнения достаточно грамотных людей, что в реальности он будет выше.Какие "виды" могут быть в начале года? Разве что надежды, но это совсем разные вещи."Закон про антикоррупционный суд" принят, правда, с опозданием, но тем не менее. Но это всё же не единственное требование.Не менее важное - цены на газ. А это далеко не простое решение и согласие с МВФ до сих пор не достигнуто. Только что услышал в новостях, что Кабмин принял решение продлить действие старых цен ещё на месяц до 1 сентября.Это на каком? На рынке ОВГЗ при курсе около 29? И то не такие уж сумасшедшие суммы. На мировых рынках, вроде, размещений не было.Ограничения пока никак не сказались, цены тоже. А прогнозы о заметном снижении цен во втором полугодии были. Я то ли в феврале, то ли в марте приводил сообщение о прогнозе правительства Австралии.Экспорт мёда - это копейки, цена нефти выросла с января далеко не революционно - в январе было около 70, в феврале, правда, заметно упала до 62, потом, действительно, сильно выросла почти до 80, сейчас 74.Торгбаланс у нас отрицательный практически всегда и чем дольше держится "стабильный" курс, тем сильнее разбалансировка.По СП-2 суперечки шли, но было практически понятно, что это разговоры, а дело идёт своим ходом. И отразится на нас, даже если всё произойдёт наихудшим для нас образом (в чём на 100% до сих пор не уверен), в лучшем случае через 1,5 года.Так чтоизменилось?Кстати, надежды пусть не на рекордный, но на хороший урожай ещё есть, а цены на пшеницу в июле заметно выросли. Не разговаривать с budivelnik"ом и Васей ЛАД 2 Повідомлень: 9929 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3113 раз. Подякували: 2913 раз. Профіль 1 2 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 5546554755485549> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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