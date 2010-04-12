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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5546554755485549

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 815
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
59
4. от 50% до 75%
14%
115
5. более 75%
63%
512
Всього голосів : 815
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 15:57

  lrs7719 написав:
  Investor_33 написав:
  Antidaf написав:То не народ, то МБ гонит курс.Народ наивно ждёт отката, в т.ч. и я. Уже по 26,4 не будет, короче. Фсё.

О, точно также в начале февраля хотели хоть по 27,5 сдать)))
З.Ы. В сухом остатке будет зима(продажа)/лето(покупка) 26,5-27,0 = чистый процент по депозиту (минус налоги)!!! Отучат, как пить дать, отучат от качель...


Не надоело митинговать? Или на "идеях" ветер бумагу гоняет?
Какое отношение имеет народ со 100 баксами в кармане к курсовым "качелям"? И кого вы собрались отучать? Тех кто скупал ещё по 4.88, затем просто по 8, затем по 16 и т.д.?
И в чём те, кто тогда скупал - оказались не правы?
Никто Вам не виноват, что Вы увидели апсайты на фонде только летом 2017. Покупать надо было в феврале 2016 года.

Ну, не с лета а февраля 2017-го. До того сам в баксе был. С тех пор бакс как был по 27 +/- 1,5 так и есть. И в чём будут правы те кто сейчас скупает (будет)по 27 увидим ... В "идеях" ветер тоже погуляет да и надует... сами знаете как оно бывает. Соре за удалённость от темы, больше не буду!
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 16:00

  ЛАД написав:А вообще, мне не очень нравятся посты Qwerty с отзывами о форумчанах - чересчур, скажем так, грубоватые. Точно так же мне не очень понравился его ответ Вам в понедельник

Я з Кверті нормально спілкуюсь,не бачив у його відповіді чогось негативного.
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 16:03

  Yuri_61 написав:ещё будет 26,4 недолго даже в 2019

Як там справи?Заробітчани скоро долари в Балаклею по 25.95 привезуть? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 16:11

Ось можливий драйвер зростання курса на міжбанку.
Уряд залишив без змін ціну на газ для населення до 1 вересня.Рішення прийняли сьогодні.
https://news.finance.ua/ru/news/-/43111 ... -izmenenij
А значить транша у вересні не буде.
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 16:12

Похоже, Гройсман в обозримое время что-то согласует с МВФ по газу:
"Наша задача – открыть все геоданные о недрах, дать возможность на основе прозрачных аукционов приходить украинскому и мировому бизнесу добывать украинский газ, чтобы мы вообще отказались от импорта. И как только мы откажемся от импорта, мы сразу же решительно снизим цены на газ и не будем зависеть от мировой конъюнктуры цен на газ", – резюмировал он.
Не разговаривать с budivelnik"ом и Васей :!:
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 16:21

  Vitalych-new написав:..........
сейчас ЧР на примерно 15 коп. выше МБ, а в последние 2-3 года ЛЕТОМ был на 20-30 коп. ниже.
О том, как ЧР и скупка налика (и через депозиты) могут повысить спрос на МБ, мы уже знаем. Сегодня перетока нет, но при увеличении зазора появится. Пока именно "пересичные" разогревают, кажется

На мой взгляд, сомнительное утверждение.
Продолжаю считать, что источником рост является межбанк. Наличка довольно долго сопротивлялась. Обратите внимание на серьёзные (рекордные?)объёмы сегодняшнего МБ. На нале народ, наконец, проснулся, забыл о надеждах на 25,5 (и даже 26 или хотя бы 26,5) и начал грести доллар. Естественно, как пишет zorka, его не хватает и рост резко ускорился.
Не разговаривать с budivelnik"ом и Васей :!:
ЛАД
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  #<1 ... 5546554755485549
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