Antidaf написав:То не народ, то МБ гонит курс.Народ наивно ждёт отката, в т.ч. и я. Уже по 26,4 не будет, короче. Фсё.
О, точно также в начале февраля хотели хоть по 27,5 сдать))) З.Ы. В сухом остатке будет зима(продажа)/лето(покупка) 26,5-27,0 = чистый процент по депозиту (минус налоги)!!! Отучат, как пить дать, отучат от качель...
Не надоело митинговать? Или на "идеях" ветер бумагу гоняет? Какое отношение имеет народ со 100 баксами в кармане к курсовым "качелям"? И кого вы собрались отучать? Тех кто скупал ещё по 4.88, затем просто по 8, затем по 16 и т.д.? И в чём те, кто тогда скупал - оказались не правы? Никто Вам не виноват, что Вы увидели апсайты на фонде только летом 2017. Покупать надо было в феврале 2016 года.
Ну, не с лета а февраля 2017-го. До того сам в баксе был. С тех пор бакс как был по 27 +/- 1,5 так и есть. И в чём будут правы те кто сейчас скупает (будет)по 27 увидим ... В "идеях" ветер тоже погуляет да и надует... сами знаете как оно бывает. Соре за удалённость от темы, больше не буду!
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))" Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Похоже, Гройсман в обозримое время что-то согласует с МВФ по газу:
"Наша задача – открыть все геоданные о недрах, дать возможность на основе прозрачных аукционов приходить украинскому и мировому бизнесу добывать украинский газ, чтобы мы вообще отказались от импорта. И как только мы откажемся от импорта, мы сразу же решительно снизим цены на газ и не будем зависеть от мировой конъюнктуры цен на газ", – резюмировал он.
Vitalych-new написав:.......... сейчас ЧР на примерно 15 коп. выше МБ, а в последние 2-3 года ЛЕТОМ был на 20-30 коп. ниже. О том, как ЧР и скупка налика (и через депозиты) могут повысить спрос на МБ, мы уже знаем. Сегодня перетока нет, но при увеличении зазора появится. Пока именно "пересичные" разогревают, кажется
На мой взгляд, сомнительное утверждение. Продолжаю считать, что источником рост является межбанк. Наличка довольно долго сопротивлялась. Обратите внимание на серьёзные (рекордные?)объёмы сегодняшнего МБ. На нале народ, наконец, проснулся, забыл о надеждах на 25,5 (и даже 26 или хотя бы 26,5) и начал грести доллар. Естественно, как пишет zorka, его не хватает и рост резко ускорился.